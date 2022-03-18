УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12452 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
23 108 30
війна (56174) Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

"Без цензури наживо": США, Китай і війна в Україні. Окупанти в шоці від України. День 23. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

23-й день Народної війни України.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Також дивіться: ЗСУ нищать окупантів. Нове озброєння від США! День 21. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Ніяких гарантій не буде. Чому ви не розумієте ?
Гарантія у нас одна - ЗСУ.
показати весь коментар
18.03.2022 21:01
+5
Интересно, что они от украинцев ждали? Кто бункерному сказал что славяне встанут на колени?
показати весь коментар
18.03.2022 20:40
+2
Без НАТО любой папирець только папирець!Похоже ребята за ОПу(((
показати весь коментар
18.03.2022 21:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Защитники Мариуполя уже несколько раз выходили в эфир с просьбой деблокады и практически прямым текстом говорили,что город забыт властью и брошен. И этих 300 спартанцев,героев войны Арестович посмел назвать провокаторами! Какой сволочью надо быть,чтобы такое сказать!
показати весь коментар
18.03.2022 20:36 Відповісти
ой леле, він кидає бомби на пологові будинки?
показати весь коментар
18.03.2022 20:44 Відповісти
Интересно, что они от украинцев ждали? Кто бункерному сказал что славяне встанут на колени?
показати весь коментар
18.03.2022 20:40 Відповісти
Ніяких гарантій не буде. Чому ви не розумієте ?
Гарантія у нас одна - ЗСУ.
показати весь коментар
18.03.2022 21:01 Відповісти
Наше руководство прекрасно это понимает.
показати весь коментар
18.03.2022 21:29 Відповісти
А Конституцію під хатєлки путінга міняти?
показати весь коментар
18.03.2022 21:35 Відповісти
Без НАТО любой папирець только папирець!Похоже ребята за ОПу(((
показати весь коментар
18.03.2022 21:36 Відповісти
Будкевича несёт ермаковщину - без натовских баз никаких гарантий не будет
показати весь коментар
18.03.2022 21:42 Відповісти
З приводу біомаси,так це дійсно так, бо залучають бюджетників та людей, які входять до організації провладної,де є суворий відбір, і які залучаються на всі заходи на підтримку режиму, одні й ті ж самі,які малюють картинку. Основа це ті хто не відліпає від екрану 50-70 років, інші на зарплаті .Фюрер!
показати весь коментар
18.03.2022 22:40 Відповісти
Дякую за гарний i цiкавий огляд. Дякую за гарну мову, але хочу дуже простити не уживати матюкiв тим бiльше у формi словосполучень, бо це мова окупанта. Цi ж слова пiшли з росii, то нащо вони нам?
показати весь коментар
18.03.2022 23:23 Відповісти
25-28 хм.
Коли Буткевича вкусив Єрмак ? :/

Проблема не тільки в неокресленості таких фантазій гарантій. Але і в тому, що такі фантазії сприяють нарративу ОПи ЗЕ про "НАТО виновата"... і далі торпедують західний курс України.
Україна поза НАТО (хай навіть і з гарантіями від США) приречена на пасивну політику - трястися за своє існування, як це робить вже дуже довго Тайвань.

Зараз ціллю України мають бути не якісь гарантії, але завданя великої поразки кацапії, користуючись настільки сприятливою ситуацією - кращої нагоди не буде дуже довго, може навіть до кінця існування (теперішньої) України.
Інакше (при умові збереження політично-економічного союзу німці-кацапи-...) наступна (наступні) війни з кацапією знову проходитимуть на нашій території, з відповідними руйнуваннями.
показати весь коментар
19.03.2022 02:50 Відповісти
Ще.
Сподівання на досягненні малореальних ( і загалом обмежуючих) гарантій заводять на манівці, спричиняють фальшиві надії, що нас хтось може (або й навіть мусить) рятувати від кацапів.

А може от за кілька днів/тижнів можна буде знову розкрадати рештки України! А може й навіть розкрадемо кошти (не перемігши кацапів отримаємо копійки порівняно з втратами) на відбудову!

Україна має переводити економіку на військові рейки вже. В розрахунку вийти на кордони України. Кожен інший напрямок руху буде гіршим.
показати весь коментар
19.03.2022 03:07 Відповісти
З.І. Тут напрошується дуже виразна історична аналогія з протистоянь Персія-степ, Китай-степ, Русь-степ. Поки цивілізовані народи оборонялися від степу, вони тільки купляли собі трішки часу - до наступних набігів... від яких могли і не відбитися, або відбитися дорогою ціною.

Тривалі успіхи проти степу бували досягнуті тільки активною протидією (і військово - в близькому степу, і дипломатично - в далекому).

Напр. Володимиру Мономаху вдалося загалом розв"язати половецьку проблему (як екзитенціальну) тільки надцять років ганяючи степовиків на території обмеженій Кавказом і Волгою. (На жаль, потім Київ ослаб, його конкуренти шукали союзів з половцями і половці як фактор в політиці залишилися... але вже не такий загрозливий, як раніше).

Святославу вдалася військова складова, але дипломатично (з часом) програв візантійцям в змаганні за степових союзників, за тим послідувала військова поразка від Візантії і частину надбань було втрачено. Але до походу в Болгарію все працювало.

Китайці, руйнуючи небезпечні для них степові утворення, забиралися аж до Центральної Азії, а вплив мали аж до Каспію. Персам теж доводилося тримати під контролем Центральну Азію - як тільки її втрачали, то починалися війни зі степовиками за саме існування Персії. І ця схема повторялася дуже багато разів (мабуть кільканадцять+ для персів і багато разів для Китаю).

Московія трішки відрізняється від кочовиків ... але загроза від неї дуже подібна (хоч може ця різниця є тільки впливом епохи).
показати весь коментар
19.03.2022 04:24 Відповісти
 
 