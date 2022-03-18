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Російські окупанти обстрілами знищують металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі. ВIДЕО
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Російські окупанти знищують металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі.
Про це у фесбуці повідомила Ірина Антонюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські фашисти знищують завод "Азовсталь" у Маріуполі. Світ мовчить.
Азовсталь є другим комбінатом за обсягом виробниттва сталі в Україні після "Арселор Міттал Кривий Ріг" та є власністю донецької фінансово-економічної групи System Capital Management, Рината Ахметова", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+17 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар18.03.2022 21:16
+11 Гоша Фантомас b9eb6379
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+11 Перехватчик
показати весь коментар18.03.2022 21:25
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Видео - https://youtu.be/UMVpN3TPUz8
а пото построили заводы и население стало 500 тысяч
@donikroman
·
17 мар.
На Ярославьского вийшли щоб він допоміг грошми закупити байрактари для оборони Слобожанщини. Він послав людей як подалі.
@prof_preobr
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8 ч
Беглов: на смену западным компаниям придут инвесторы из Узбекистана. Понимаете?
Мы настолько сверхдержава, что теперь работу россиянам будут давать мигранты из Средней Азии.
Еще на триллион выставим!
Будут 10 лет только на Украину работать!
Він не може приватний батальйон створити і захистити маріуполь, де знаходяться його підприємства? Так як колись коломойський створював!
чи надіється, що з карманів українців йому мільярди відшкодують?
@_Fashington
·
1 ч
Погиб командующий 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв