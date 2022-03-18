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Російські окупанти обстрілами знищують металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти знищують металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це у фесбуці повідомила Ірина Антонюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські фашисти знищують завод "Азовсталь" у Маріуполі. Світ мовчить.

Азовсталь є другим комбінатом за обсягом виробниттва сталі в Україні після "Арселор Міттал Кривий Ріг" та є власністю донецької фінансово-економічної групи System Capital Management, Рината Ахметова", - йдеться у дописі.

Також дивіться: "Ми 15 днів живемо в підвалі. Води та їжі майже немає. Готуємо на вогні. Між обстрілами", - мешканці Маріуполя. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
А був би Ахметов розумний, то профінансував би ппо і ракетну програму і цього би не було.
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18.03.2022 21:16
+11
жаль тех кто там работал и кормил семьи. не гудка. с него началось все в 2014
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18.03.2022 21:09
+11
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
1 ч



Погиб командующий 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв

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18.03.2022 21:25
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18.03.2022 21:07 Відповісти
а он там и не нужен .Из Мариуполя вообще нужно убрать всё тяжёлое и металлургическое производство . Этот город должен быть курортным , а не клоакой Украины .
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18.03.2022 21:08 Відповісти
кацапы придут, уберут все.... и заводы и людей... и твою тупую макитру в топку бросят....
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18.03.2022 21:19 Відповісти
я так понимаю что ты понятия не имеешь что такое Донбасс и что такое загаженый Мариуполь с загаженым целебным морем и с таким же загаженым воздухом . .А посему я тебе , слабоумному , прощаю .
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18.03.2022 21:24 Відповісти
Мариуполь строился вокруг грязных заводов, а не грязные заводы воткнули в курортный Мариуполь
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18.03.2022 21:27 Відповісти
когда там был город , ни о каких заводах тогда и понятия никто не имел )Подучи историю , неуч )
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18.03.2022 21:33 Відповісти
когда там был город, в котором жили 2 тысячи человек,

а пото построили заводы и население стало 500 тысяч
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18.03.2022 21:58 Відповісти
жаль тех кто там работал и кормил семьи. не гудка. с него началось все в 2014
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18.03.2022 21:09 Відповісти
Хтось щось робить для визволення Тайри?
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18.03.2022 21:09 Відповісти
Интересно что на это скажет Данилов из РНБО?
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18.03.2022 21:10 Відповісти
Пипец всем рассеянским командирам и артиллеристам,тех кого не убьют силы ССО,найдут и зарежут фраера Ахметова,он этого не простит.
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18.03.2022 21:10 Відповісти
Роман Донік


@donikroman

·
17 мар.



На Ярославьского вийшли щоб він допоміг грошми закупити байрактари для оборони Слобожанщини. Він послав людей як подалі.
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18.03.2022 21:16 Відповісти
мир молчит все время, пока там уничтожают людей всеми нелюдскими способами...
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18.03.2022 21:12 Відповісти
Попробуйте почитать новости.
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18.03.2022 21:23 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
8 ч



Беглов: на смену западным компаниям придут инвесторы из Узбекистана. Понимаете?

Мы настолько сверхдержава, что теперь работу россиянам будут давать мигранты из Средней Азии.
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18.03.2022 21:15 Відповісти
Ну, теперь Ахметов серьёзно на рашку обидится. Отсидеться в сторонке не вышло.
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18.03.2022 21:15 Відповісти
та да - густиме день і ніч
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18.03.2022 23:22 Відповісти
затаит обиду на хозяина, а потом когда хозяина потянут на шибеницю першим скоче на трактор. як дехто
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19.03.2022 06:26 Відповісти
А був би Ахметов розумний, то профінансував би ппо і ракетну програму і цього би не було.
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18.03.2022 21:16 Відповісти
Хіба це не обов'язок держави?
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18.03.2022 21:31 Відповісти
Хіба американська держава фінансувала розробку f-35, джавелінів або петріотів? Це приватні компанії. Так чому гудок не міг дати 100 млн грн на грім2, якщо його дім у франції коштує в три-пять раз дорожче?!
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18.03.2022 21:45 Відповісти
Він міг і без держави це зробити.
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18.03.2022 22:03 Відповісти
останній гудок прогудів. 2014
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18.03.2022 21:17 Відповісти
На триллион им репарации выставили!
Еще на триллион выставим!
Будут 10 лет только на Украину работать!
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18.03.2022 21:17 Відповісти
Слава Україні!!! Прочитав коменти вище. На мою думку,рижий, котрого обманув ***** в 2013,зараз стає просто мільйонером. Слава ЗСУ. Слава Азов. Це герої. Маріуполь-місто герой, був і буде українським. Єдине, що з гудком запізнився рудий поц. Память і минуле не зміниш, змінити можна майбутнє.
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18.03.2022 21:19 Відповісти
А де Ахметов?
Він не може приватний батальйон створити і захистити маріуполь, де знаходяться його підприємства? Так як колись коломойський створював!

чи надіється, що з карманів українців йому мільярди відшкодують?
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18.03.2022 21:20 Відповісти
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
1 ч



Погиб командующий 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв

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18.03.2022 21:25 Відповісти
хай Ахметов в гудок погуде
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18.03.2022 21:26 Відповісти
Почему нет ответки по ихним объектам?
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18.03.2022 21:30 Відповісти
Чим? Там місто в облозі. ********** на вагу золота.
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18.03.2022 21:39 Відповісти
Це той завод, що сильно димів???
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18.03.2022 21:34 Відповісти
По ходу Ахметов вже патріот?
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18.03.2022 21:36 Відповісти
Скоро узнаем, что он был на бульдозере на Банковой. Третий слева во втором ряду
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18.03.2022 21:45 Відповісти
Тільки в одному банку кредіт-свісс у ахметова понад 800 млн швейцарських франків. Так шо бабло на відновлення підприємства у рудої тварюки - є. Інша справа, чи буде цей донецький мародер інвестувати у це підприємство - невідомо. Бо як показує практика, цей виродок інвестує лише у французьку, британську і швейцарську нерухомість.
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18.03.2022 21:38 Відповісти
ЗАВОД ТО ФІГНЯ, ГОЛОВНЕ ЩОБ СИРОВИНА БУЛА.
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18.03.2022 21:39 Відповісти
Олігархам і бізнесменам має бути вигідним сильна держава і сильна армія.
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18.03.2022 21:42 Відповісти
Вся суть совокового олігархату - висмоктувати кров держави позбавляючи її заможного майбутнього. В демократичному суспільстві взагалі немає олігархату. Є мільярдери, а гнид - немає
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18.03.2022 21:48 Відповісти
Ахметоов все ще шукає гудок побільше, щоб вирішити цю проблему?
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18.03.2022 22:03 Відповісти
Інфа не підтверджена. Не пойму, хто озвучує. Суди Лінча докажуть, що шия у всіх однакова
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18.03.2022 22:23 Відповісти
Российские асвабадители обстрелами полностью уничтожают, металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. как и все дома и ифраструктуру так и от его жителей….
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19.03.2022 06:16 Відповісти
 
 