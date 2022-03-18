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"Єсть! Аж огоньок пішов!" - українські десантники на Донеччині знищують окупантів за допомогою ПТРК. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські десантники опублікували відеозапис, на якому за допомогою протитанкового ракетного комплексу знищують російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішна атака була здійснена на Донеччині.
Топ коментарі
+51 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар18.03.2022 21:09
+35 Ksenia VB
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+27 Aleksey NotBad
показати весь коментар18.03.2022 21:14
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Ок. Живи і далі у фантазіях обдристовича та подоляка.
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https://newsmap.pl/2022-russian-invasion-of-ukraine-interactive-map/
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@_Fashington
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