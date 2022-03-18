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"Єсть! Аж огоньок пішов!" - українські десантники на Донеччині знищують окупантів за допомогою ПТРК. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські десантники опублікували відеозапис, на якому за допомогою протитанкового ракетного комплексу знищують російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішна атака була здійснена на Донеччині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Давай! Пальни цих г#ндонів!", - "Та всьо - п#зда їм!, - розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищує бронетехніку окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+51
Ахаххх, неплохо там народную милицыю внутри прожарило
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18.03.2022 21:09
+35
Смажена русня надихає
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18.03.2022 21:11
+27
Ну вот, а говорили Макдональдс незаменим на рассеи. Однако украинцы быстро подмогли кацапам с жареными крылышками в собственном соку.
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18.03.2022 21:14
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Ахаххх, неплохо там народную милицыю внутри прожарило
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18.03.2022 21:09 Відповісти
Смажена русня надихає
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18.03.2022 21:11 Відповісти
мало. бо каци поки ***** більше бояться чим наших птрк
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18.03.2022 21:11 Відповісти
Ну вот, а говорили Макдональдс незаменим на рассеи. Однако украинцы быстро подмогли кацапам с жареными крылышками в собственном соку.
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18.03.2022 21:14 Відповісти
Прожаренный касап дольше сохраняется. Правда мамка не может опознать,родинка то обгорела.
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18.03.2022 21:14 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!
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18.03.2022 21:14 Відповісти
Одно погано - занадто швидко подохли
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18.03.2022 21:14 Відповісти
Прости у ЗСУ ещё много работы.
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18.03.2022 21:21 Відповісти
Боді премію - за підбиту техніку
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18.03.2022 21:16 Відповісти
Карта орієнтовної ситуації в Україні станом на 19:00 UTC 18/03/22.
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18.03.2022 21:16 Відповісти
це до чого?
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18.03.2022 21:20 Відповісти
Для того, щоб всі були в курсі.
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18.03.2022 21:24 Відповісти
мы уже в курсе, саня санев сергей сергеев, коля коля, вася вася... совсем обленились
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18.03.2022 21:43 Відповісти
У курсі?
Ок. Живи і далі у фантазіях обдристовича та подоляка.
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18.03.2022 21:46 Відповісти
А ты думал, что мы уже должны быть под Москвой?
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18.03.2022 22:05 Відповісти
Для реальности...
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18.03.2022 21:27 Відповісти
чому крим і ордло синього кольору? там також все червоне!!!
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18.03.2022 21:34 Відповісти
Слева подписано. Синим то что оккупировано до 24 февраля, красным - после. Люди, не не тупите так, господи...
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18.03.2022 21:37 Відповісти
Мокші не захопили ці території. Вони тільки рухаються дорогами.
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18.03.2022 21:34 Відповісти
З усіх карт це найактуальніша і реальна. Все, що червоне - це вже окупація.
https://twitter.com/War_Mapper
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18.03.2022 21:39 Відповісти
А как добраться до юга Запорожской области, например? Фактически, карта обьективная, увы
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18.03.2022 21:40 Відповісти
Джерело?
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18.03.2022 21:45 Відповісти
https://twitter.com/War_Mapper
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18.03.2022 21:46 Відповісти
В целом, совпадает с liveuamap.com
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18.03.2022 21:49 Відповісти
Це нормально. Люди бояться реальності. Бояться просування свинопсів. З телевізора рапортує арестович та подоляк - там все красиво.
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18.03.2022 22:01 Відповісти
Красівоє
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18.03.2022 21:20 Відповісти
Вашингтонский Обком

@_Fashington

1 ч

Погиб командующий 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв

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18.03.2022 21:39 Відповісти
Не погиб а сдох
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18.03.2022 21:45 Відповісти
 
 