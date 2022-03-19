Переговори про мир і безпеку для України – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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