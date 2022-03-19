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Переговори про мир і безпеку для України – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися.
Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
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У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь, який виклав очима москалів велике триметрове слово "Україна".
ніхера не поняв, може японці піймуть....
Може Зеленському варто почитати хоча б блог "Повернення до реальності" тут, і дати пропозиції по суті?
а на повзривати потім все це, як кацапня полізе, - гавкайте на НАТО.
Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба.
Погибнут наши враги, как роса на солнце.
Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.
Врагов всех мы положим за нашу свободу
И покажем, что мы, братия, казацкого рода!
Слава Украине!
Herojam Slava!
Це піздец
Дмитро Антонов розповідає чому не вивели "Мрію" з під удару. А також щодо арештів Ан-124 "Волга-Днєпр".
https://www.youtube.com/watch?v=AFTJyCtYRRs
Тому що , на самому високому рівні у нас сидять ФСБшні кроти 😡
Буде доволі смішно, якщо об'єднані сусіди вступлять в НАТО і ЄС,
а ми погодимося на «фінський» статус,
відмовившись від Криму , частини Донбасу, та від вступу до НАТО !!
Не може бути двосторонніх переговорів між окупантом і тим, хто потерпає від його агресії. Якщо кремль чи російські військові погодяться на переговори, то вимоги від України і її союзників (а це - США, Великобританія, Польща і ніяк не Німеччина чи Франція) повинні бути такі: наказ своїм військовим на території України здатися в полон , відмова від ядерного статусу, виплата репарацій ( можна газом і нафтою, вугіллям, алюмінієм, іншими металами під контролем союзників), відловлювання і передача до нашого трибуналу всіх військових злочинців.
Зупинитися десь по середині - це здати інтереси і практично підписати сепаратний мир. Порти заблоковані, наша безцінна дніпровська вода тече окупантам в Крим, і саме головне - ніяких репарацій від рашки.
А не наказане зло невдовзі почне знову.