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Переговори про мир і безпеку для України – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Зеленський обговорив з Мішелем перспективи вступу України в ЄС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
А с чего ты взял что ***** хочет мира и территориальной целостности Украины?
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19.03.2022 00:53
+15
можно еще в глаз посмотреть.
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19.03.2022 00:50
+13
Москалі не для того нападали,щоб підписувати мир не на своїх умовах.
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19.03.2022 00:54
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19.03.2022 00:50 Відповісти
можно еще в глаз посмотреть.
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19.03.2022 00:50 Відповісти
О, про "глаз" нагадали...

У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь, який виклав очима москалів велике триметрове слово "Україна".
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19.03.2022 00:53 Відповісти
really?
ніхера не поняв, може японці піймуть....
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19.03.2022 00:52 Відповісти
А с чего ты взял что ***** хочет мира и территориальной целостности Украины?
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19.03.2022 00:53 Відповісти
Москалі не для того нападали,щоб підписувати мир не на своїх умовах.
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19.03.2022 00:54 Відповісти
ВСУ закапывает русню вместе с техникой - https://www.youtube.com/watch?v=jiOVUrWb63w
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19.03.2022 00:54 Відповісти
Шоу продовжується, смерть ворогам!
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19.03.2022 00:57 Відповісти
Чи не забагато турботи про роісю від президента України?

Може Зеленському варто почитати хоча б блог "Повернення до реальності" тут, і дати пропозиції по суті?
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19.03.2022 00:54 Відповісти
Певною мірою тролінг.
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19.03.2022 12:57 Відповісти
Мир - це є тільки Перемога !
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19.03.2022 00:55 Відповісти
відмовляйтесь змістовно від НАТО, раззброюйтесь, будуйте мости і дорогі...
а на повзривати потім все це, як кацапня полізе, - гавкайте на НАТО.
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19.03.2022 00:56 Відповісти
Если сдаться, то Украина получит мир, в рабстве, а если же выиграть, то Украина получит и мир и свободу и волю и славу!!!
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19.03.2022 00:57 Відповісти
И Украине в рабстве - ничего хорошего не светит!!!
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19.03.2022 00:58 Відповісти
Еще не умерла и слава, и воля,

Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба.

Погибнут наши враги, как роса на солнце.

Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.

Врагов всех мы положим за нашу свободу

И покажем, что мы, братия, казацкого рода!

Слава Украине!
Herojam Slava!
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19.03.2022 01:00 Відповісти
Що ви хочете? Найголовніший козак у нас Зеля !
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19.03.2022 07:14 Відповісти
******, нам пропонували перегнати Мрію і інші літаки в Лейпциг, але топ менеджмент Антонов з'їбав і нічого не зробив
Це піздец
Дмитро Антонов розповідає чому не вивели "Мрію" з під удару. А також щодо арештів Ан-124 "Волга-Днєпр".
https://www.youtube.com/watch?v=AFTJyCtYRRs
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19.03.2022 00:57 Відповісти
Чому не вивели ,,,Мрію " з під удару ?

Тому що , на самому високому рівні у нас сидять ФСБшні кроти 😡
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19.03.2022 01:23 Відповісти
wow he is sooo worried for russia?
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19.03.2022 00:58 Відповісти
Ти ще російську другою державною зроби
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19.03.2022 00:59 Відповісти
Він уже погодився.
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19.03.2022 07:12 Відповісти
Маленька Молдова намагається скористатися відвагою ЗСУ і ТрО, вимагаючи від Росії деокупації Придністров'я.

Буде доволі смішно, якщо об'єднані сусіди вступлять в НАТО і ЄС,
а ми погодимося на «фінський» статус,
відмовившись від Криму , частини Донбасу, та від вступу до НАТО !!
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19.03.2022 01:02 Відповісти
Ну так это зелёное что-то так и хочет сделать, походу там подковерные переговоры идут
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19.03.2022 01:06 Відповісти
сумніву нема.
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19.03.2022 01:16 Відповісти
Смотри там нелох, здаш Украину то тебе хана
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19.03.2022 01:05 Відповісти
Вторжение ***** в Украину это ошибка? Ты в своем уме? Может еще проблеешь, что за ошиюки можно и прощать? Видно точно не зря ***** в глазки заглядывал.
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19.03.2022 01:20 Відповісти
Когда Зеленский баллотировался в Президента он говорил что украинцы устали от войны. Поєтому война пришла с Донбаса на порог Киева. Надо понимать что у орков все зависит от настроения их вождя который безпросветно туп и в котором остался только базовый животный инстикт агрессии до тех пор пока не получит табуреткой по голове. Только тогда до него доходит реальность и он скуля и усцыкаясь побежит в свой вонючий угол. Да тогда и переговоры не понадобяться уже. Єтот идиот не способен понять сам смысл переговоров, ему они кажуться попыткой сдаться. Ну тупой он по рождению. Для него ближе язык табуретки.
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19.03.2022 01:22 Відповісти
Это не новость. Любой гопник воспринимает переговоры как слабость и наглеет еще больше.
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19.03.2022 08:29 Відповісти
зебил.
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19.03.2022 03:59 Відповісти
про Україну думай а не про помилки росії.про Маріуполь і інші розбомблені міста.вернись на землю.
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19.03.2022 07:25 Відповісти
Якщо будуть перегорори і будь який договір - на нашій землі не буде жодного інвестора, жодних заводів, жодних технологічних речей. Розумні люди, інтелектуали всі втечуть. Тут буде сіра зона, що не розвивається... Тільки ЄС і НАТО!
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19.03.2022 07:36 Відповісти
поки буде рашка в цьому вигляді і з цим керівництвом - над нами завжди висітиме смертельна загроза. той же навальний теж не погоджується із поверненням окупованого Криму.
Не може бути двосторонніх переговорів між окупантом і тим, хто потерпає від його агресії. Якщо кремль чи російські військові погодяться на переговори, то вимоги від України і її союзників (а це - США, Великобританія, Польща і ніяк не Німеччина чи Франція) повинні бути такі: наказ своїм військовим на території України здатися в полон , відмова від ядерного статусу, виплата репарацій ( можна газом і нафтою, вугіллям, алюмінієм, іншими металами під контролем союзників), відловлювання і передача до нашого трибуналу всіх військових злочинців.
Зупинитися десь по середині - це здати інтереси і практично підписати сепаратний мир. Порти заблоковані, наша безцінна дніпровська вода тече окупантам в Крим, і саме головне - ніяких репарацій від рашки.
А не наказане зло невдовзі почне знову.
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19.03.2022 08:05 Відповісти
і ще, у явіть собі сорок п'ятий рік минулого століття: війська союзників вже на території Германії, а потім німці вбивають свого фюрера (чи двійника) і пропонують мирні переговори. Союзники сідають за стіл, Германія підписує капітуляцію. А через кілька років у неї вже ядерна зброя і засоби її доставки (вдосконалені фау). То хто кому тоді платив би репарацію?
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19.03.2022 08:13 Відповісти
"Поговорити"?Про що?Тобі до сих пір не зрозуміло чого хоче рашка?
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19.03.2022 08:21 Відповісти
Долго не было.... Я начал надеяться что бубочка исправляется (хотя Ермак и Арахмия на должностях)... И вот опять...
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19.03.2022 09:30 Відповісти
А почему Зеленского так беспокоят шансы Рашки ? Как-то нехорошо получается. До вторжения он абсолютно ничего не делал для увеличения шансов обороны Украины выстоять, а сейчас вдруг обеспокоен тяжёлым положением Рашки. Он действительно президент Украины или кризис-менеджер Пуйла ?
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19.03.2022 11:32 Відповісти
Так оно переживает за ошибки руских нацистов - бедные руские мальчики которые ехали на учения, а их злые командиры привезли в Украину. Конченая хрипатая крыса.
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19.03.2022 13:02 Відповісти
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19.03.2022 14:05 Відповісти
 
 