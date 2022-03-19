Ізраїль передасть Україні броньовані карети швидкої допомоги. ВIДЕО
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Національна служба екстреної медичної допомоги Ізраїля передасть Україні чотири броньовані карети швидкої допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, Ізраїль уже доставив ці машини до Польщі. Їх використовуватимуть для евакуації поранених із найбільш небезпечних зон.
Також Ізраїль відправляє до Молдови своїх російсько- та україномовних парамедиків. Вони мають надавати медичну допомогу українцям на кордоні. Крім того, ізраїльські медики створять польовий шпиталь у Польщі.
Топ коментарі
+27 Bob Fayn
показати весь коментар19.03.2022 07:00
+19 krot_lub
показати весь коментар19.03.2022 06:57
+19 Микола Папізже
показати весь коментар19.03.2022 07:05
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раздуплился
https://myc.news/politika/vsu_sbili_rossijskij_bespilotnik_izrailskogo_proizvodstva
чем ничего
По соціальних мережах гуляє картинка з портретами та іменами діячів явно єврейського походження, начебто причетних до організації Голодомору. Галерею портретів вінчає підпис "Україна має знати цих убивць поіменно! Це виконавці голодомору на території України. Втім, такий підбір винуватців уже викликає підозру. Адже де у цьому списку тодішні керівники Радянської України - Влас Чубар, Панас Любченко, Станіслав Косіор, Петро Постишев та інші, які виконували розпорядження Кремля щодо впровадження явно нездійсненних планів хлібозаготівель та конфіскації врожаю?
Зрештою, з матеріалів кримінальної справи Служби безпеки України 2009-2010 років випливає, що організаторами Голодомору були керівники Комуністичної партії та уряду СРСР та УРСР Йосип Сталін (грузин), В'ячеслав Молотов (росіянин), Лазар Каганович (єврей), Павло Постишев (росіянин), Станіслав Косіор (поляк), Влас Чубар (українець) та Мендель Хатаєвич (єврей). Маємо справді міжнародну злочинну організацію!
Будет он у Вас про то, что сейчас Израиль поставляет дроны РФашке?
https://myc.news/politika/vsu_sbili_rossijskij_bespilotnik_izrailskogo_proizvodstva
Дані української митниці за 2021 рік. Загальний товарообіг з Росією склав 10,1 мільярда доларів: постачання російських товарів в Україну - 6,65 мільярда, українських до Росії - 3,44 мільярда. Українські митники зафіксували ще суттєвіше зростання торгівлі між країнами - майже на 39%. І при цьому підтвердили випереджаюче зростання саме російського експорту в Україну (+46%) над українським у Росію (+27%). Негативне сальдо торгівлі товарами для України вони визначили у 3,21 мільярда доларів.
Тож треба спочатку розібратися з фактами.
Особливо "цікаві" коменти до статей про Україну.
Москович заявил, что «не стыдится» обвинений в дискриминации, так как Государство Израиль было создано именно для того, чтобы «проводить дискриминацию в иммиграционной политике в пользу тех, кто подпадает под Закон о возвращении...»