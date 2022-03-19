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Ізраїль передасть Україні броньовані карети швидкої допомоги. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Національна служба екстреної медичної допомоги Ізраїля передасть Україні чотири броньовані карети швидкої допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, Ізраїль уже доставив ці машини до Польщі. Їх використовуватимуть для евакуації поранених із найбільш небезпечних зон.

Також Ізраїль відправляє до Молдови своїх російсько- та україномовних парамедиків. Вони мають надавати медичну допомогу українцям на кордоні. Крім того, ізраїльські медики створять польовий шпиталь у Польщі.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Литовцы дарят свои внедорожники для нужд теробороны Украины, при том не пустые а набитые гуманитарко
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19.03.2022 07:00
+19
Орді безпілотними, а нам швидкі. Дивіться не переплутайте!!
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19.03.2022 06:57
+19
Хитрожопість 80 рівня. 4 автомобіля, це менше ніж 4 джавеліна по грошах. Зате, який піар буде, якщо їхні, розмальовані рекламою Ізраїлю автомобілі, будуть мелькати в зоні бойових дій.
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19.03.2022 07:05
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Целых ЧЕТЫРЕ, Карл!
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19.03.2022 06:57 Відповісти
Німці теж з дрібниць починали 😏
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19.03.2022 07:02 Відповісти
Орді безпілотними, а нам швидкі. Дивіться не переплутайте!!
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19.03.2022 06:57 Відповісти
дареному коню в зубы не смотрят.
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19.03.2022 06:58 Відповісти
Стосовно Німеччини так не говорили.
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19.03.2022 07:37 Відповісти
Литовцы дарят свои внедорожники для нужд теробороны Украины, при том не пустые а набитые гуманитарко
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19.03.2022 07:00 Відповісти
Хитрожопість 80 рівня. 4 автомобіля, це менше ніж 4 джавеліна по грошах. Зате, який піар буде, якщо їхні, розмальовані рекламою Ізраїлю автомобілі, будуть мелькати в зоні бойових дій.
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19.03.2022 07:05 Відповісти
Таки гешефт! А сэкономичные шекели положим в надёжное место
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19.03.2022 07:15 Відповісти
а шо ві хатєлі? а пакраска стоит,аценіте красату
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19.03.2022 07:20 Відповісти
Беня красил !!!!!

раздуплился
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19.03.2022 15:16 Відповісти
Это не от правительства Израиля. Это от организации Магин Давид Адом (Красная Звезда Давида, аналог Красный Крест и Красного Полумесяца), Еврейского Агенства "Сохнут", члена Кнессета Александра Кушнира (род в Дрогобиче, в Украине) и пожертвования Християнских Сторонников Израиля.
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19.03.2022 07:30 Відповісти
Вони їх відправляють 2 тиждень. Про госпіталь теж було, сказали спочатку так, потім ні... візи ввели... краще б ударні дрони параші не постачали
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19.03.2022 07:34 Відповісти
Хотел бы спуститься на ваш примитивный уровень и послать просто ***** ! Но Возможно среди диванных украинских дрочеров кто-то прочитает ! Нет у параши военных технологий Израильской оборонки ! Это дешовый фейк для безграмотных ! Мы воюем с Кремлем со времён Брежнева , крошим танкистов и авиацию рашистов во всех войнах и не скулим и просим помощи ! А нас всего как в двух областях Украины ! Хорошо что патриоты Украины сейчас на войне ! Слава Азову , слава ЗСУ , слава Украине
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19.03.2022 09:02 Відповісти
иди за руССким кораблем ....шабат правоверный
https://myc.news/politika/vsu_sbili_rossijskij_bespilotnik_izrailskogo_proizvodstva
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19.03.2022 09:42 Відповісти
Тобто ви воювали вже давно з сересер і з Брежнєвим-тобто вашим собратом по крові і цк в якому було приблизно 76% ваших соплемінників. Пишите про низький інтелект і культуру дописувачів - проявляючи свою "культуру" і "інтелект"-посилаючи. Євейська хуцпа ів дії. Пливіть собі кудись дальше.
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19.03.2022 10:14 Відповісти
пізніше інформації щодо госпіталю була інформація від уряду ізраїлю, що це приватна ініціатива і уряд до виконання/невиконання ніякого відношення немає. одним словом - слова, точніше піар (
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19.03.2022 11:56 Відповісти
лучше что то
чем ничего
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19.03.2022 07:38 Відповісти
Взагалі за допомогу зазвичай дякують. Якщо не потрібна, то відмовтеся від машин та госпіталю. Пораненим допоможуть джавеліни.
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19.03.2022 08:12 Відповісти
Госпіталь в Польщі?
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19.03.2022 08:17 Відповісти
Туди доставлятимуть поранених з України. Я так зрозумів.
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19.03.2022 08:24 Відповісти
Не здивуюсь, що як уманські сказали"Потім поверніть"...Ну килимки вимити обовязково(мілким шрифтом).
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19.03.2022 08:20 Відповісти
Читаю комментарии и ******* , как много необразованного быдла в моей любимой Украине ! Израиль не поставляет беспилотники России , поддержали в санкциях тем самым убили десятки фермерских крупных компаний страны , убытки в десятках миллион . Помогают в гуманитарно медицинской сфере. Тысячи выходцев из Украины выходят на митинги по всему Израилю с давлением на правительство ! Очень много людей самостоятельно приносит гуманитарную помощь которую отправляют в Украину , и в конце концов есть и добровольцы которые в теробороне Украины ! Но диванные ******/патриоты все ещё не нажрутся ! У меня вопрос , а где были вы когда в прошлом году я с семьей сидел днями и ночами в подвале бомбоубежища и по нам запустили тысячи росийско/арабские ракеты 🚀! Мы вообще просим помощи от кого то когда-то , у нас население в 5 раз меньше чем в Украине ! Мужчины все берут оружие и идут на войну ,нас окружают одни Кремлевские арабы превышая нас в живой силе в 50 раз ! Ниче живем и ****** всех кого хотим и не скулим ! Это я к тому , диванная рота закройте свои грязные рты и идите вызволять Мариуполь ! Слава ЗСУ 👏🏻 , Слава Украине
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19.03.2022 08:27 Відповісти
Пруф на непоставлений дронов. Это в Житомерской области сбили, то что вы не поставляете и таки, а що там с Голодомором?
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19.03.2022 08:31 Відповісти
Усі знають, що Голодомор влаштували євреї. А хто не знає, той москаль.))

По соціальних мережах гуляє картинка з портретами та іменами діячів явно єврейського походження, начебто причетних до організації Голодомору. Галерею портретів вінчає підпис "Україна має знати цих убивць поіменно! Це виконавці голодомору на території України. Втім, такий підбір винуватців уже викликає підозру. Адже де у цьому списку тодішні керівники Радянської України - Влас Чубар, Панас Любченко, Станіслав Косіор, Петро Постишев та інші, які виконували розпорядження Кремля щодо впровадження явно нездійсненних планів хлібозаготівель та конфіскації врожаю?

Зрештою, з матеріалів кримінальної справи Служби безпеки України 2009-2010 років випливає, що організаторами Голодомору були керівники Комуністичної партії та уряду СРСР та УРСР Йосип Сталін (грузин), В'ячеслав Молотов (росіянин), Лазар Каганович (єврей), Павло Постишев (росіянин), Станіслав Косіор (поляк), Влас Чубар (українець) та Мендель Хатаєвич (єврей). Маємо справді міжнародну злочинну організацію!
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19.03.2022 08:45 Відповісти
ой вей.. от тільки Ізраїль не визнав Голодомор як акт геноциду українського народу, тоді як Україна визнала Холокост... от дива
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19.03.2022 09:54 Відповісти
Вообще-то пруфы приводят о том, что нечто есть, а не про то, что этого нет.
Будет он у Вас про то, что сейчас Израиль поставляет дроны РФашке?
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19.03.2022 08:48 Відповісти
Т.е. про то, что Израиль _сейчас_ поставляет РФашке беспилотники, у Вас ничего нет?
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19.03.2022 12:21 Відповісти
Ще додам для повноти картини:

Дані української митниці за 2021 рік. Загальний товарообіг з Росією склав 10,1 мільярда доларів: постачання російських товарів в Україну - 6,65 мільярда, українських до Росії - 3,44 мільярда. Українські митники зафіксували ще суттєвіше зростання торгівлі між країнами - майже на 39%. І при цьому підтвердили випереджаюче зростання саме російського експорту в Україну (+46%) над українським у Росію (+27%). Негативне сальдо торгівлі товарами для України вони визначили у 3,21 мільярда доларів.

Тож треба спочатку розібратися з фактами.
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19.03.2022 08:37 Відповісти
Тода раба.
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19.03.2022 08:49 Відповісти
Отож факти. Хтось дуже вже хотів подивитися в очі пуйла, а хтось здав операцію з вагнерівцями, хтось закликав знову повернутися на газову і електричну голку московії і щиро дружити з московією і таке інше. Воюємо з московією тому що міцне суспільство. а президента пропонуємо на нобелівську премію з приставкою президент і народ. Маємо євврейске керівництво і їхні зомбоящики, тому і торгівля і все інше з їхнього заохочення і стимуляції. Повірте мені - українці їх за це все запитають. (Якось так).
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19.03.2022 10:26 Відповісти
"Необразоване бидло" іноді читає ізраїльську пресу.
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19.03.2022 08:44 Відповісти
Страна Израиль , это к сожалению всегда воюющая страна спасибо кремлю ! Так вот , под видом беженцев едут не только беженцы , но и те кого депортировали не давно ! Но что тебе диванному вояке объяснять ! Бери винтовку и вали в Мариуполь , там беда
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19.03.2022 09:22 Відповісти
по чему не в Мариуполе? не надо учить Украину как ей жить.... а то в Умань можно билетик не получить
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19.03.2022 09:32 Відповісти
я тобі уже писав... ти вже з фронту? з якого, з ташкенського, як колись в сссрі писати про таких хуцпових боЄвиків (((
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19.03.2022 11:59 Відповісти
вы ж вроде у США на содержании, не? героичный вы наш...
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19.03.2022 18:58 Відповісти
Читайте https://www.vesty.co.il/
Особливо "цікаві" коменти до статей про Україну.
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19.03.2022 08:41 Відповісти
Бот / задрот иди на войну !
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19.03.2022 09:23 Відповісти
«...Как только Израиль объявит миру, что наши границы открыты, хлынет поток, который будет невозможно остановить. Это повлечет за собой полное уничтожение Израиля и как западного, и как демократического, и, в первую очередь, как еврейского государства», - заявил чиновник.
Москович заявил, что «не стыдится» обвинений в дискриминации, так как Государство Израиль было создано именно для того, чтобы «проводить дискриминацию в иммиграционной политике в пользу тех, кто подпадает под Закон о возвращении...»
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19.03.2022 10:00 Відповісти
ти хуцпа, вали в ізраїль і сиди там тихо. не подобаються дописи щодо таких як ти - зникни з форуму.
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19.03.2022 12:00 Відповісти
Надають те що реально зараз неможливо використовувати. "На тобі небоже, що мені не гоже". Як завжди лицемірство і великий піар.
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19.03.2022 10:07 Відповісти
пошли нах ж2 сраная
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19.03.2022 11:08 Відповісти
А как на счет "спайков" и "гарупов" ? каретами скорой помощи рашизм не остановить!
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19.03.2022 12:26 Відповісти
Тяжкі машиняки, палива жеруть певно ого го. Але і то добре, русні ж на разі не зрозуміло, чому Ізраіль розмістив своі польові госпіталі серед "фашистів". Тому хоч і дрібниця, але вагома.
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19.03.2022 19:34 Відповісти
 
 