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Миколаївська область (772) Кім Віталій (62)

Голова Миколаївської ОДА Кім знову на зв'язку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова Миколаївської ОДА цілий день не виходив на зв'язок. Чиновник записав нове відео і пояснив, що сталося.

"Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, який щодня регулярно протягом дня інформував місцевих мешканців про перебіг ситуації в регіоні, 18 березня не виходив на зв'язок і не записав жодного відео", - повідомляє Цензор.НЕТ.

Вранці, 19 березня, керманич області опублікував відеозвернення, заявивши, що все в нього добре, він готується до роботи.

Кім розповів, що відпочив і вирішив прогулятися перед роботою.

"Добрий ранок, ми з України. Прогулююся, зараз приїду на роботу... Все гаразд, зараз будемо", – сказав він.

Днем раніше замість звичного відео Кім просто написав у Telegram: "Все ок, дещо зайнятий".

Також читайте: Нас дедалі більше, а росіян дедалі менше, готуємося до посівної, - Кім

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Топ коментарі
+39
Jaroslav Lisevich

March 17 at 5:48 PM ·

Справжні Герої України.
І не тому, що #яневтік, а тому що зрозуміли свою відповідальність перед Україною і її народом. Вони не з'являються часто на телебаченні, зате роблять свою роботу так, як знають і вміють, як справжні патріоти, як справжні воїни, як віддані сини України.
Ми, українці, віримо нашим військовим, віримо в нашу перемогу!
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19.03.2022 09:52
+15
кім,- це сама страшна зброя для параші,- він їх вбиває своїм оптімизмом
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19.03.2022 09:59
+6
Чому військові продовжують спати в казармах, які знає кожна собака в місті??? Невже складно розділити, розмістити їх по хатам???
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19.03.2022 10:34
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касапоуравнитель проснулся..
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19.03.2022 09:51 Відповісти
Jaroslav Lisevich

March 17 at 5:48 PM ·

Справжні Герої України.
І не тому, що #яневтік, а тому що зрозуміли свою відповідальність перед Україною і її народом. Вони не з'являються часто на телебаченні, зате роблять свою роботу так, як знають і вміють, як справжні патріоти, як справжні воїни, як віддані сини України.
Ми, українці, віримо нашим військовим, віримо в нашу перемогу!
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19.03.2022 09:52 Відповісти
кім,- це сама страшна зброя для параші,- він їх вбиває своїм оптімизмом
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19.03.2022 09:59 Відповісти
Чому військові продовжують спати в казармах, які знає кожна собака в місті??? Невже складно розділити, розмістити їх по хатам???
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19.03.2022 10:34 Відповісти
Справжніх Героїв не показують щодня по тб,а ті хто знімають відосіки лише у нашій країні стають героями.Бутусов на своїй сторінці в ютубі від початку війни не завантажував нові відео,бо захищає Україну і немає на це часу,в цього чиновника часу достатньо.Якби провести соцопитування ,то Бутусов програв би кіму,бо про нього знають порівняно небагато людей.зеленсьий також користується цією технологією.
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19.03.2022 10:34 Відповісти
Віталій Кім /////// Mar 19 at 09:58 ///////
Вчера орки подло ударили ракетами по спящим солдатам. Ещё идёт спасательная операция.
Мы готовимся к посевной, эвакуируем людей.
По военной части - зачищаем сёла, двигаемся аккуратно.
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19.03.2022 10:37 Відповісти
Я тільки не розумію, вони чекали чогось іншого від орків? Навіщо так тупо підставляти власних військових??
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19.03.2022 10:50 Відповісти
Це питання не до Кіма. У солдат є військові командири.
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19.03.2022 12:39 Відповісти
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19.03.2022 13:04 Відповісти
СЛАВА БОГУ ,что выспался и прогуливается…
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19.03.2022 13:22 Відповісти
По-моему этот чувачек слегка обдолбаный... Его оптимизм в последнее время якось ... "не кумарит".
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19.03.2022 16:14 Відповісти
 
 