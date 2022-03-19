Голова Миколаївської ОДА Кім знову на зв'язку. ВIДЕО

Голова Миколаївської ОДА цілий день не виходив на зв'язок. Чиновник записав нове відео і пояснив, що сталося.

"Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, який щодня регулярно протягом дня інформував місцевих мешканців про перебіг ситуації в регіоні, 18 березня не виходив на зв'язок і не записав жодного відео", - повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вранці, 19 березня, керманич області опублікував відеозвернення, заявивши, що все в нього добре, він готується до роботи.

Кім розповів, що відпочив і вирішив прогулятися перед роботою.

"Добрий ранок, ми з України. Прогулююся, зараз приїду на роботу... Все гаразд, зараз будемо", – сказав він.

Днем раніше замість звичного відео Кім просто написав у Telegram: "Все ок, дещо зайнятий".

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