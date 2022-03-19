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Голова Миколаївської ОДА Кім знову на зв'язку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Миколаївської ОДА цілий день не виходив на зв'язок. Чиновник записав нове відео і пояснив, що сталося.
"Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, який щодня регулярно протягом дня інформував місцевих мешканців про перебіг ситуації в регіоні, 18 березня не виходив на зв'язок і не записав жодного відео", - повідомляє Цензор.НЕТ.
Вранці, 19 березня, керманич області опублікував відеозвернення, заявивши, що все в нього добре, він готується до роботи.
Кім розповів, що відпочив і вирішив прогулятися перед роботою.
"Добрий ранок, ми з України. Прогулююся, зараз приїду на роботу... Все гаразд, зараз будемо", – сказав він.
Днем раніше замість звичного відео Кім просто написав у Telegram: "Все ок, дещо зайнятий".
Топ коментарі
+39 Office Den Haag
показати весь коментар19.03.2022 09:52
+15 Vova Vladimir
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+6 Simeon Kukushkin 189be33b
показати весь коментар19.03.2022 10:34
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March 17 at 5:48 PM ·
Справжні Герої України.
І не тому, що #яневтік, а тому що зрозуміли свою відповідальність перед Україною і її народом. Вони не з'являються часто на телебаченні, зате роблять свою роботу так, як знають і вміють, як справжні патріоти, як справжні воїни, як віддані сини України.
Ми, українці, віримо нашим військовим, віримо в нашу перемогу!
Вчера орки подло ударили ракетами по спящим солдатам. Ещё идёт спасательная операция.
Мы готовимся к посевной, эвакуируем людей.
По военной части - зачищаем сёла, двигаемся аккуратно.