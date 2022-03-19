"Орки підло вдарили ракетою по сплячих наших солдатах. Триває рятувальна операція", - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по сплячим українським військовим у Миколаївській області. Наразі триває рятувальна операція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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"Вчора орки підло ракетою вдарили по сплячим нашим солдатам. Триває рятувальна операція досі. Не хочу про це говорити, оскільки чекаю офіційних даних від ЗСУ", - зазначив він.

Кім додав, що в цілому ситуація в області спокійна. Українські військові зачищають села і відсувають противника на лінії фронту.

"Коментувати теж сильно не хочу, тому що тактика з людськими втратами - не наша тактика, ми акуратно рухаємося. Орки - це катастрофа! Виїжджають, стріляють по селах перелякані. З автомата розстріляли гусака", - додав очільник області.

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