"Орки підло вдарили ракетою по сплячих наших солдатах. Триває рятувальна операція", - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по сплячим українським військовим у Миколаївській області. Наразі триває рятувальна операція.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
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"Вчора орки підло ракетою вдарили по сплячим нашим солдатам. Триває рятувальна операція досі. Не хочу про це говорити, оскільки чекаю офіційних даних від ЗСУ", - зазначив він.
Кім додав, що в цілому ситуація в області спокійна. Українські військові зачищають села і відсувають противника на лінії фронту.
"Коментувати теж сильно не хочу, тому що тактика з людськими втратами - не наша тактика, ми акуратно рухаємося. Орки - це катастрофа! Виїжджають, стріляють по селах перелякані. З автомата розстріляли гусака", - додав очільник області.
Будь ласка, зачекайте...
Війна це вже підло.
Підорашка - це підло в степені три.
В Мушкетери грати хочете?
При массовых обстрелах, все казармы должны быть пустые. Неужели так трудно, где-то поставить палатки небольшие, но не рядом. Где-то, можно открывать склады, школы, залы, подьезды и подвалы домов и выдать личному составу раскладушки и спальные мешки.
https://fb.watch/bRliJilDxk/
Перший - потоплення Сагайдачного
Другий - загибель військових у казармі
Третій - ще більше жертв у тих самих казармах.
Де контр-розвідка?
Навіть у небоєздатному стані він був би приоритетною ціллю на який ворог витрачав сили та **********.
Але сам факт потоплення у ПЕРШИЙ день, це злочин!
Первая заповедь на войне - никогда не верь русне
Чтобы забрать инициативу, нужно самим атаковать, а атакующий обычно теряет больше людей и техники, чем окопавшийся защищающийся враг. Возможно, Генштаб решил поберечь армию на случай, если на нас опять попрут в массированную атаку и снова придётся обороняться. Возможно, у нас самих не достаточно солдат и техники для собственного массированного наступления. Под такие размышления бы ещё, конечно, не размещать солдат в известной казарме в обороняющемся городе, но, видимо, не только кацапы в Чернобаевке умеют ошибаться.
Гусю еще повезло, могли и бульдозером раздавить, санкционный продукт как-никак.
А консерва, яка волає "Все пропало"... не дочекаєтесь!