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Миколаївська область (1820) Кім Віталій (452)

"Орки підло вдарили ракетою по сплячих наших солдатах. Триває рятувальна операція", - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по сплячим українським військовим у Миколаївській області. Наразі триває рятувальна операція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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"Вчора орки підло ракетою вдарили по сплячим нашим солдатам. Триває рятувальна операція досі. Не хочу про це говорити, оскільки чекаю офіційних даних від ЗСУ", - зазначив він.

Кім додав, що в цілому ситуація в області спокійна. Українські військові зачищають села і відсувають противника на лінії фронту.

"Коментувати теж сильно не хочу, тому що тактика з людськими втратами - не наша тактика, ми акуратно рухаємося. Орки - це катастрофа! Виїжджають, стріляють по селах перелякані. З автомата розстріляли гусака", - додав очільник області.

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Топ коментарі
+90
тих хто не вивів наших воїнів з казарм - під трибунал!
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19.03.2022 10:54
+63
С"ка, це ж треба бути повними д"білами щоб після того як за останні 2 тижні вже кілька разів били по казармах в різних куточках країни продовжувати тримати пацанів в казармах!!! Це схоже на державну зраду!
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19.03.2022 11:00
+52
До чого тут солдати ?Солдати виконують накази. А от керівництво повинно бути покарано за законами військового часу.
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19.03.2022 10:58
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тих хто не вивів наших воїнів з казарм - під трибунал!
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19.03.2022 10:54 Відповісти
Невже вони знов ходять по старим граблям (сидять в казармах)? Ну скільки ж можна?!
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19.03.2022 13:18 Відповісти
Я не перестаю дивуватись:

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19.03.2022 13:31 Відповісти
Ударили калибром по фотке с gps-тэгом от очередного полубомжа, кто по наркоканалам за бабки сливает информацию. И так как бороться с этим можно лишь частично, то необходимо максимально рассредоточение людей и ресурсов. Просто надо было за 7 лет безделья, наконец, устроить простую и дешевую систему защиты, которую используют палестинцы против сверхвооруженного Израиля - бункеры под зданиями и туннели. Вскрыть бункер под зданием можно только 2 ракетами прямо в цель, а такого оружия у кацапов нет, друг друга ракеты повредить могут. А сейчас разве что только агентурой, которая будет раздавать фейковые цели для кацапов, что тут якобы казарма, а на деле ничего нету. И при этом публиковать в новостях, что есть погибшие, чтобы агенту этому стали доверять и давать еще задания. Но тут есть фотки с погибшими воинами, увы это по-настоящему было.
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19.03.2022 11:07 Відповісти
👍👍👍Очень правильная идея насчёт агентуры и фейковых целей 👏🤝
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19.03.2022 15:39 Відповісти
Что значит спящие солдаты? Солдаты не знают что идет война и не обезопасили себя? У нас потерь по глупости из-за беспечности больше чем в реальных боях
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19.03.2022 10:55 Відповісти
До чого тут солдати ?Солдати виконують накази. А от керівництво повинно бути покарано за законами військового часу.
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19.03.2022 10:58 Відповісти
Це ж якась місцева гнида здає інфу про ЗСУ.
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19.03.2022 10:57 Відповісти
Вполне может быть. И зная подлость и фактор передатчика - всё равно в казармах. Нет слов - одни пи.пи.пи....
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19.03.2022 11:00 Відповісти
Та нахєр ці соплі..
Війна це вже підло.
Підорашка - це підло в степені три.

В Мушкетери грати хочете?
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19.03.2022 10:57 Відповісти
Очень странно. Спящие солдаты... это ж не спящие мирные жители. Мне казалось, что военные люди должны быть готовы даже ночью.
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19.03.2022 10:58 Відповісти
с рашки смеялись, что они тупые - и...
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19.03.2022 10:59 Відповісти
это уже 2ой раз они спят в казармах а не находятся в укрытиях, это очень и очень странно
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19.03.2022 10:59 Відповісти
Да уже, наверное, в 22-ой. И каждый раз, как в первый раз. Командиров под трибунал - по закону военного времени, все эти жертвы на их совести. Или это приказ сверху ?????
При массовых обстрелах, все казармы должны быть пустые. Неужели так трудно, где-то поставить палатки небольшие, но не рядом. Где-то, можно открывать склады, школы, залы, подьезды и подвалы домов и выдать личному составу раскладушки и спальные мешки.
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19.03.2022 11:40 Відповісти
И менять дислокацию постоянно. Рассыпаться и меняться.
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19.03.2022 11:48 Відповісти
Шо за дебіли, який підар це організував, знають що рашисти ******* ракетами весь час і шлють наших військових спати в одне місце. **** рашисти зараз радіють
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19.03.2022 10:59 Відповісти
С"ка, це ж треба бути повними д"білами щоб після того як за останні 2 тижні вже кілька разів били по казармах в різних куточках країни продовжувати тримати пацанів в казармах!!! Це схоже на державну зраду!
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19.03.2022 11:00 Відповісти
Это уже который раз и ноль выводов.
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19.03.2022 11:01 Відповісти
Да **** рот. Что значит подло ударили ракетой? Вы что не знаете что идет война и казармы и скопления войск ето самая желанная цель для врага? Притом ето уже не первый и даже не второй раз и ничему так не научило. Мы берегли солдат чтобы не отправлять на прорыв кольца в Мариуполь чтобы в казармах их всех потерять?
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19.03.2022 11:01 Відповісти
Гуся долбоёбы расстреляли в отместку за сбитый дикими гусями рашкинский самолет, видимо.
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19.03.2022 11:02 Відповісти
Видимо да
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19.03.2022 11:13 Відповісти
да что то в последнее время много совпадений
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19.03.2022 11:02 Відповісти
знову по сплячих у казармах - це не підлість орків, це підлість та тупість українських командирів
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19.03.2022 11:02 Відповісти
Таке враження, що в більшості локацій нашими хлопцями керують радянські хенерали, з одерев'янілими місками.
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19.03.2022 13:38 Відповісти
... больш дурнуватого названня... **підло розстріляли сплячих солдатів..**.. а як би наші солдати не спали..то це не підло. Журналісти ніяк не звикнуть..що у нас реальна війна де підлість.. хітристь..мужність...змішалося в одне єдине... А от підлість.. тупість....це дії скотини..яка зосередила таку кількість військових у казармах.... Ми воюємо з ВОРОГОМ...безжальним.. безпринципним. Ми воюємо з ОРДОЮ деградованих тварин...ім*я яким русня!
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19.03.2022 11:03 Відповісти
Що це за "журналісти ніяк не звикнуть". До чого повинні звикнути журналісти? Може до того що деякі не розуміють що таке цитата?
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19.03.2022 11:53 Відповісти
..може деякі не розуміють різниці між просто цитатою ... да дурноватою цитатою. Що підлого в нанесенні удару по сплячим воїнам при веденні бойових дій??? То потрібно було розбудити солдат... щоб туповаті журналісти не назвали це підлістю? Пишить тоді... що русняві підло із засідки сбили наш літак... А ми значить із засідки НЕ ПІДЛО збиваемо? Навчіться свої думки називати правильно... Це війна... де хитрість можна назвати підлістью... обман- хитрістю... мужність для одних... підлість для інших. Підло напасти на країну ..не об*являючи війну! Підло казати..що ми не бомбимо..а рятуємо... Підло обіцяти..та не виконувати... Підло вбивати жінок та дітей... Спробуйте побачити різницю слова **підлість** і звяжіть це з війною!
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19.03.2022 12:05 Відповісти
Смерть рабсійським фашистам.

https://fb.watch/bRliJilDxk/
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19.03.2022 11:03 Відповісти
Це вже третій великий зашквар у місті, коли це злочинне недбальство на рівні державної зради. Хто відповість?
Перший - потоплення Сагайдачного

Другий - загибель військових у казармі

Третій - ще більше жертв у тих самих казармах.
Де контр-розвідка?
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19.03.2022 11:03 Відповісти
Ну, про Сагайдачный ты поспешил. Это как раз правильно было сделано. По остальному - подождем и не посыпаем голову пеплом.
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19.03.2022 11:06 Відповісти
Наприклад?
Навіть у небоєздатному стані він був би приоритетною ціллю на який ворог витрачав сили та **********.
Але сам факт потоплення у ПЕРШИЙ день, це злочин!
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19.03.2022 11:12 Відповісти
Ви насправді вважаєте, що його орки не расхерачять зараз у напівзатопленному стані? Таким чином бойову одиницю втрачено без жодної шкоди ворогу.
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19.03.2022 13:46 Відповісти
Он был в ремонте, и вряд ли был хоть как-то боеспособен. Потому лучше его утопить с расчетом на будущее. Но посмотрим, какое оно будет будущее.
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19.03.2022 14:14 Відповісти
Вам не здається підозрілим, що в цей самий момент, коли всі чекали на наступ усе саме цінне оказалось "в ремонті": Мрія, Сагайдачный? Кримський перешейок розмінували за тиждень до війни...
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19.03.2022 15:01 Відповісти
ВВы правы и все это требует обязательной проверки. Мало того, я уверен, что там вскроется много чего. А пока лучше так, чем все это досталось бы кацапам.
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19.03.2022 15:32 Відповісти
вопрос к тем,кто размещает солдат на отдых и организует безопасность ..То есть к конкретным старшим офицерам.Или долбо*бизм или предательское вредительство..
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19.03.2022 11:03 Відповісти
Ну не повинні солдати спати в казармах під час війни.Це одна з найважливіших цілей для ворога.Командир в/ч точно про це знає.
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19.03.2022 11:04 Відповісти
Взагалі після всього що накоїли кацяпи, після трьох тижднів звірств, ще хтось чекав на "благородство" від кацапів?!! в керівницьтві підрозділу зрадник.
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19.03.2022 11:05 Відповісти
А чому вони сплять у незахищених місцях?
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19.03.2022 11:06 Відповісти
Дійсно дивна ситуація,як таке пояснити,нібито зараз є така територія в країні куди не дістане і спокійно спати в незахищених казармах...
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19.03.2022 11:45 Відповісти
Потери могут быть. Они неизбежны. Но надо рассредотачиваться, чтобы их уменьшить.
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19.03.2022 12:03 Відповісти
Доречі це не перший випадок,дещо недавно я вже читала про таке ,саме від Миколаєва.
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19.03.2022 11:07 Відповісти
Та скільки можна ?!! Хто кладе спати військових в казарми під час війни!? Дибіли чи шо. Достукайтись до тих дибілів військових командирів . Арєстовіч, успакаітєль грьобаний, альо !?
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19.03.2022 11:07 Відповісти
Просто пісец. Немає слів. ****, вже як мінімум четвертий випадок за останні тижні і другий у Миколаєві. Невже так важко зрозуміти, що в країні війна і потрібно шукати більш безпечні місця для особового складу
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19.03.2022 11:10 Відповісти
Еще давайте технику в ряд выстройте на аеродроме и скажите что кацапы подло ее всю оптом разбомбили. Просто кто то очень хочет выйти и сказать что в Украине уже некому и нечем воевать нужно идти на компромисы и капитуляцию
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19.03.2022 11:12 Відповісти
Вот именно для этого делались котлы и проходы вдоль границы с кацапстаном. А в это время, по другую сторону границы, кацапы "совершенно случайно" подтаскивали грады и артиллерию. Заметьте, США сделали все чтобы это скрыть. Они не предупредили об этом Украину, хотя видели это сами и имели все спутниковые фотографии этого района. Кроме того, они давали Украине спутниковые снимки с места боевых действий, но на них территория кацапстана была заштрихована, чтобы не было видно кацапской артиллерии. Более того, даже после котлов, они не передали Украине эти фотки, так как их можно было использовать в международных судах, как доказательство нападения кацапстана.
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19.03.2022 12:14 Відповісти
Я не знала про це.
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19.03.2022 19:47 Відповісти
Скорее всего, просто не обратили внимания. Эта информация (из нескольких источников) была известна еще тогда и она не является секретной. Да и я также писал об этом несколько раз, но это не популярная тема - она поднимает слишком много вопросов.
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20.03.2022 15:51 Відповісти
раша ж не спит в казармах по Украіні і нам не треба
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19.03.2022 11:13 Відповісти
Які б*дь казарми у військовий час???? У зоні обстрілу? Бомбосховище?ні не чули! Зараз всі ВЧ під прицілом.
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19.03.2022 11:15 Відповісти
Специально выяснил - попали в пустое здание, есть жертвы, но могло быть гораздо, гораздо больше. Военные не спят в казармах, все всё понимают, не надо паники.
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19.03.2022 11:15 Відповісти
Не бреши, трепло, на миколаївських сайтах (https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/269185) вже є відео і фото, як наших військових достають із завалів казарм. А дупу зеленим будеш у іншому місці витирати.
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19.03.2022 11:26 Відповісти
Ето пздц и диверсия против нашей армии. Держать солдат в многоетажной казарме когда враг каждый день бомбит военные обьекты. За ето руководство части нужно расстреливать прямо на месте. Сейчас кацапоиды еще раз ***бнут ракетой уже по тем солдатам которые разбирают завалы и опять наши скажут что мы не ожидали враг подло и без предупреждения атаковал
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19.03.2022 11:31 Відповісти
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19.03.2022 12:05 Відповісти
А ми що не можемо підло вдарити по казармі російських солдатів в кацапстані ? Доки ще ? Вже і так війна на виживання. Чого боїмося чи ракет немає ?
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19.03.2022 11:16 Відповісти
Чому ж тільки на війні? Вони й в мирні часи жодного договору не дотримали.
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19.03.2022 12:37 Відповісти
На войне ошибка стоит жизни в ту же секунду, в мирной жизни ошибка дорого стоит, но не так критично
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19.03.2022 13:32 Відповісти
Что-то сегодня, одна новость хреновей другой.
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19.03.2022 11:18 Відповісти
Это ******!Опять!Вы там что необучаемые?
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19.03.2022 11:19 Відповісти
Вообще солдат на отдых необходимо рассосредотачивать по жилым домам и районам, а не всех в казармы. Очевидно,это специальный саботаж от руководства.
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19.03.2022 11:20 Відповісти
Что-то какойто ...издеж от этого Кима. По Уставу во время боевых действий личный состав должен находится не в казарме, а на поле боя. То есть в окопах, блиндажах, дзотах и других защитных сооружениях.
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19.03.2022 11:21 Відповісти
Я б ростріляв того, хто дав команду розмістити наших військових у казармах після того, як ці казарми були вже обстріляні ракетами, що призвело до багаточисельних втрат серед них. Може, вже Кіму досить гратись у "відосіки" та час зайнятись справжньо справою. Сильно вже дорогими є такі ляпи.
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19.03.2022 11:22 Відповісти
"мирно спящие солдаты"..., когда война в стране..., Ким, иногда лучше промолчать, чем говорить. Тем более, это уже не первый раз, 79-ю бомбят в казармах.
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19.03.2022 11:24 Відповісти
Сейчас все меньше новостей про смерти орков и все больше про потери наших. Это что получается сдача инициативы.? Где видео с байрахтарами которыми нас засыпали в первые дни вторжения? Не говорите только что закончились. А дороги Зе на какой хер нам сдались? Чтобы колонам было удобнее передвигаться? Наши солдаты не должны больше подчиняться непосредственно верхушке (Ермак, Зе и т.п) они ничего в военном деле не шарят. Нужно брать инициативу в свои руки, не зря же наши контрактники обучались по стандартом НАТО эти годы.
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19.03.2022 11:28 Відповісти
Потому что ситуация стабилизировалась. Сейчас вообще поводов для паники нет. Мариуполь? Это как бы проблемы первых дней. Как и остальное. Откуда у людей истерика непонятно. По факту уже больше недели ситуация не меняется никак.
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19.03.2022 11:46 Відповісти
Так, війна перейшла в позиційну фазу, а народ по інерції вимагає відосиків з рострілом смертників, що штурмують міста.
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19.03.2022 13:04 Відповісти
Инициатива в первые недели была как раз у кацапов, это они пёрли в атаку, а наша армия оборонялась. Рашисты потеряли часть своей армии и техники и ждут подкрепления, которое пытаются по крупице собрать по всему миру, сейчас они действуют осмотрительнее.

Чтобы забрать инициативу, нужно самим атаковать, а атакующий обычно теряет больше людей и техники, чем окопавшийся защищающийся враг. Возможно, Генштаб решил поберечь армию на случай, если на нас опять попрут в массированную атаку и снова придётся обороняться. Возможно, у нас самих не достаточно солдат и техники для собственного массированного наступления. Под такие размышления бы ещё, конечно, не размещать солдат в известной казарме в обороняющемся городе, но, видимо, не только кацапы в Чернобаевке умеют ошибаться.
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19.03.2022 12:18 Відповісти
..."Из автомата расстреляли гуся", - добавил глава области Джерело: https://censor.net/ua/v3326695"
Гусю еще повезло, могли и бульдозером раздавить, санкционный продукт как-никак.
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19.03.2022 11:32 Відповісти
На території Миколаєва багато заводів на території кожного з них бомбосховища, а бійці сплять в казармі.Я написав в попередній новині що вчора кімушка мовчав, бо нічим було піаритись це і його вина, так зелений адміністратор на сайті прибрав мій допис, а як же кімушка священна корова. Краще розкажи про свою роботу де є світло, газ, вода ліки що робиться для допомоги людям які без житла. Але для кімушки це не цікаво не попіаришся відосик не запишеш. Чекаю від зеленого адміна 5 бан.
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19.03.2022 11:33 Відповісти
Пора вже контррозвідці підключитися до подібних випадків.! З приводу "розстрілу" гусака-націоналіста... Дідусь розказував, що коли російські танки зайшли до Німеччини під кінець війни , навіть за курьми ганялися на танках! пройшло майже 80 років, але нічого не змінилося у свідомості "асвабадітелей"!
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19.03.2022 11:42 Відповісти
Наши там шутят про Чернобаевку и прочее, а сами повторяют один и тот же шаблон. Собирают кучу солдат в каком-то пункте, а потом их накрывает ракетой.
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19.03.2022 11:44 Відповісти
З такою верховною гнидою і ворога не треба, на Яворівському полігоні влучили саме по казармах, якраз де арахам з падалякою фоткались
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19.03.2022 11:55 Відповісти
Отставить истерики!т
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19.03.2022 12:00 Відповісти
соревнуются с кацапами, кто тупее, те в Чернобаевку лезут, а тут в казармах плотно спят после всего этого и цирка с люсями. пердоляками, агрохимиями может быть только истерика *****, всё как всегда
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19.03.2022 12:05 Відповісти
У нас достаточно умных вояк, но реформирование армии так и не было завершено. В итоге на многих участках получается война тупых с тупыми.
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19.03.2022 12:07 Відповісти
Немає слів
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19.03.2022 12:05 Відповісти
а хто підло не убезпечив безпеку солдат?
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19.03.2022 12:21 Відповісти
І навіщо про це КІМ розказує оркам? Щоб вони зраділи?
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19.03.2022 12:31 Відповісти
Та ні. Ми повинні брати приклад із дядька Кіма.
А консерва, яка волає "Все пропало"... не дочекаєтесь!
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19.03.2022 12:31 Відповісти
Той хто дав наказ про дислокацію в казармах треба розстріляти
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19.03.2022 13:36 Відповісти
Ну блін, скільки-ж можна? Вони з початку війни бють по казармах! Мого двоюрідного брата призвали і теж тримають у казармі. Це вже десь шостий раз, з десятками убитих та ранених.
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19.03.2022 16:39 Відповісти
что на это скажет главнокоманующий??
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19.03.2022 18:32 Відповісти
 
 