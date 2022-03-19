На Чернігівщині місцеві мешканці знайшли покинуту ворогом техніку та передали її військовим. ВIДЕО

На Чернігівщині окупанти покинули боєздатну техніку щоб не потрапити під обстріл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, озброєння знайшли місцеві мешканці, нині ця техніка вже служить на користь Україні.

На відео, яке зняли чоловіки, що знайшли техніку, можна помітити принаймні дві бронемашини - БМП і МТЛБ. Під час зйомки, місцеві жартома скаржаться на те, що в Україні різко впала ціна металобрухту.

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