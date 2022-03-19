32 014 17
На Чернігівщині місцеві мешканці знайшли покинуту ворогом техніку та передали її військовим. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
На Чернігівщині окупанти покинули боєздатну техніку щоб не потрапити під обстріл.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, озброєння знайшли місцеві мешканці, нині ця техніка вже служить на користь Україні.
На відео, яке зняли чоловіки, що знайшли техніку, можна помітити принаймні дві бронемашини - БМП і МТЛБ. Під час зйомки, місцеві жартома скаржаться на те, що в Україні різко впала ціна металобрухту.
Топ коментарі
+28 Bob Fayn
показати весь коментар19.03.2022 11:30
+26 olele
показати весь коментар19.03.2022 11:26
+8 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар19.03.2022 11:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Україна - це супер.
Україна - це ексклюзив.
По ній пройшли всі катки історії.
На ній відпрацьовані всі види випробувань.
Вона загартована найвищим гартом.
В умовах ********* світу їй немає ціни.
Ліна Костенко,
якій сьогодні 92
Вітаємо!
Молодці!
І ЗА ГУСАКА ТРЕБА СТРІЛЯТИ МОСКАЛІВ !!!!