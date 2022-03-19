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війна (56233) металобрухт (153) тероборона (332) трофеї (171)

На Чернігівщині місцеві мешканці знайшли покинуту ворогом техніку та передали її військовим. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

На Чернігівщині окупанти покинули боєздатну техніку щоб не потрапити під обстріл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  озброєння знайшли місцеві мешканці, нині ця техніка вже служить на користь Україні.

На відео, яке зняли чоловіки, що знайшли техніку, можна помітити принаймні дві бронемашини - БМП і МТЛБ. Під час зйомки, місцеві жартома скаржаться на те, що в Україні різко впала ціна металобрухту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шість окупантів на чолі з майором здалися в полон на Чернігівщині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+28
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19.03.2022 11:30
+26
...А ви думали, що Україна так просто.
Україна - це супер.
Україна - це ексклюзив.
По ній пройшли всі катки історії.
На ній відпрацьовані всі види випробувань.
Вона загартована найвищим гартом.

В умовах ********* світу їй немає ціни.

Ліна Костенко,
якій сьогодні 92

Вітаємо!
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19.03.2022 11:26
+8
Гусаки- БАНДЕРОВЦІ
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19.03.2022 11:39
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...А ви думали, що Україна так просто.
Україна - це супер.
Україна - це ексклюзив.
По ній пройшли всі катки історії.
На ній відпрацьовані всі види випробувань.
Вона загартована найвищим гартом.

В умовах ********* світу їй немає ціни.

Ліна Костенко,
якій сьогодні 92

Вітаємо!
показати весь коментар
19.03.2022 11:26 Відповісти
А НА ЗА 10 ЛЕТ В АЖИГЕТЬ ОББРОКА Я НАЧИСЛИЛ НА КОНЬЧЮ ЗАСПИ СУКИ ГДЕ МЕДКОМЛЕКТЫ ДЛЯ КОЗАКОВ,,,,КОНЧЕНЫЕ ,,,,,А БЕЖАТЬ НЕКУДА И КОРМАНЫ ОТТЯГИВАТЬ НЕ ХОТИМ СНОВА КОЗАКАМИ .....****** НАКУПИТЕ НЕОБХОД..НО ПО ХОДУ ВОРРУУУТЬ СВОЁ НЕ ОДДАМ НЕ ВАШЕ...ЛЕТ ВОСЕМ ФИРТАШ В ЭФИРЕ ГОВОВОРИТ ГАЗ ХРАНИЛИЩЕ МОЕ... **** РОДИТЕЛИ МОМ СОЗДАВАЛИ КАК УМЕЛИ А УМЕЛИ ХОРОШО
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23.03.2022 16:48 Відповісти
знов цигани
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19.03.2022 11:28 Відповісти
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19.03.2022 11:30 Відповісти
Гусаки- БАНДЕРОВЦІ
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19.03.2022 11:39 Відповісти
Треба намалювати гуся с джавеліном
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19.03.2022 11:40 Відповісти
Це прекрасно) Треба більше таких відосів)
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19.03.2022 11:31 Відповісти
Я один, побачивши щось подібне в полі, подумав би, що подібна хрєнь може бути замінована...?
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19.03.2022 11:40 Відповісти
Хлопці красави - юмористи!

Молодці!
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19.03.2022 11:42 Відповісти
плять, магнитоли нема.
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19.03.2022 19:13 Відповісти
«Орки - це катастрофа! Виїжджають, стріляють по селах перелякані. З автомата розстріляли гусака", - додав очільник області КІМ Джерело: https://censor.net/ua/v3326695

І ЗА ГУСАКА ТРЕБА СТРІЛЯТИ МОСКАЛІВ !!!!
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19.03.2022 11:52 Відповісти
Да, перемога зашибись. Нашли старое кацапское покинутое ведро. А в ето время кацапы рахбомбили целую казарму солдат мирно спящих во время войны
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19.03.2022 11:53 Відповісти
У меня в голове не укладываются, почему солдаты на четвертой неделе войны спят в казармах. Не чему горький опыт не учит...
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19.03.2022 12:02 Відповісти
Відкрию вам "секрет", вже ніхто не випустить ********* з обіймів Анаконди. Ще трошки посіпається гидка брехлива російська криса і все...
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19.03.2022 11:53 Відповісти
Подоляку це у бошку треба вложити
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19.03.2022 12:07 Відповісти
Подоляк нічого не вирішує, є дуже велика риба.
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19.03.2022 12:23 Відповісти
Я конечно все понимаю, но этой новости в субботу 100 лет буде
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19.03.2022 12:01 Відповісти
 
 