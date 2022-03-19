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"С презрением!": Українські прикордонники вручили своїм білоруським колегам через посла "30 срібняків" за зраду. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, допис і відео, опублікував Сергій Дейнеко у Facebook.

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Підполковник ДПСУ прийшов до посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола і за дорученням Дейнеко намагався вручити йому мішечок із монетами – "30 срібняками": "С презрением!".

Посол відвернувся і пішов із невдоволеним виглядом, мішечок з грошми відскочив від нього.

"Рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території Білорусі. Як відомо, тридцять срібняків – плата за зраду. За удар в спину Україні мав змогу передати їх керівнику державного прикордонного комітету Республіки Білорусь генерал-лейтенанту Лаппо А. П. Знайте. Перемога буде за Україною!", - сказав український підполковник.

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Топ коментарі
+91
Посол *****!
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19.03.2022 12:00
+64
Добрий тролінг.правильно!
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19.03.2022 12:01
+63
Красиво. Шавка лукашенковская.
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19.03.2022 12:01
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Посол *****!
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19.03.2022 12:00 Відповісти
А чому не розірвані дипломатичні стосунки з країною-агресором?
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19.03.2022 12:43 Відповісти
Кто то имеет выгоду....
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19.03.2022 12:54 Відповісти
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19.03.2022 14:55 Відповісти
МОЛОДЕЦ!
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19.03.2022 12:01 Відповісти
Красиво. Шавка лукашенковская.
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19.03.2022 12:01 Відповісти
Добрий тролінг.правильно!
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19.03.2022 12:01 Відповісти
Помазали гівном по пиці !
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19.03.2022 12:02 Відповісти
Это чмо ещё и борзо разговаривает с украинцами. Точнее пыталось, пока не убежало, поджав хвост.
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19.03.2022 12:02 Відповісти
Надо было после выключения камеры, оттащить его за угол (просто мирные люди захотели благодарочку дать) и научить уважать. Очень борзый. А нашим пограничникам просто отвернутся, типа все нормально.
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19.03.2022 14:01 Відповісти
Москальского посла давно нема, якого цей Табакін посол ще тут?
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19.03.2022 12:02 Відповісти
есть три вида послов- посол пряный-посол чрезвычайный и посол на ***-это третий походу
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19.03.2022 12:02 Відповісти
Разорвите уже дип. отношения Беларашкой чтобы ета мразь больше в Украине не появлялась
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19.03.2022 12:02 Відповісти
Молодець!!!!!!!!!
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19.03.2022 12:03 Відповісти
Горобець сокола опустив.
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19.03.2022 12:06 Відповісти
Бульбарусь губернія кацапстана.
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19.03.2022 12:06 Відповісти
Бульбарусь))) извините, но утащу это слово в свой лексикон.
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19.03.2022 12:08 Відповісти
иуда **********!
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19.03.2022 12:10 Відповісти
Білосруссія - це військова база та полігон по знищенню українців та українських міст та сел.

Ворог повинен бути знищений і це обов'язково станеться.
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19.03.2022 12:10 Відповісти
Сильно.
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19.03.2022 12:14 Відповісти
Слава Украинцам!
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19.03.2022 12:15 Відповісти
Ганьба москалям
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19.03.2022 12:36 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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19.03.2022 12:16 Відповісти
І баночку яду, бо мо в них нема.
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19.03.2022 12:20 Відповісти
Литовцы дарят свои старые внедорожники наполненные гуманитаркой.
https://www.youtube.com/watch?v=daAlXiEmYbo&t=27s
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19.03.2022 12:29 Відповісти
Хлопці,не будьте простачками,для кого ці дешеві постановочки в своє виправдання,вони нас не зрадили,вони ВАС наїбали!а український народ зараз пожинає плоди вашої тупості!!!
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19.03.2022 12:33 Відповісти
Они ******* того кого ты выбрал на выборах. А хлопцы делают свою работу хорошо и они первые приняли на себя удар.
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19.03.2022 12:38 Відповісти
Я працюю в зоні відчудження і бачив який захист був з сторони бульбашів! ІТак от я тобі скажу-НІЯКОГО!!! Взагалі від ЧАЕС до самого Іванкова жодного блокпоста,жодних укріпспоруд зважаючи на те ,що це самий короткий шлях до столиці! 24 лютого ми якраз були на вахті і о пів на шосту екстренно евакуювались а простіше тікали бо захисту не було ніякого!Це президент повинен був будувати укріпрайони чи військові? ***** в нас генштаб існує,хлопці в нас герої беззаперечно,а генерали жирні скоти,що проїбали все!!!
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19.03.2022 15:01 Відповісти
Якого хера цей білоруський окупант в Україні??? Його треба в табір до полонених росіян... Хай наші позиції не здає.
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19.03.2022 12:34 Відповісти
Отбейте ему голову ********!
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19.03.2022 12:42 Відповісти
Чмо білоруське, треба було в'*****. *****
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19.03.2022 12:54 Відповісти
Солодка парочка - колоради з бульбашами.
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19.03.2022 12:55 Відповісти
Как я начал ненавидеть беларусов. Просто бесхребетная на 90% биомасса. А многие уроды и ублюдки. Ходили на марши против лукаша с шарфиками, зонтиками и шариками с ********: лишь бы не было войны. А теперь у нас война и из-за вас и от вас. Скотяры белокацапские...
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19.03.2022 13:14 Відповісти
Підтримую Вас повністью!!! Нещодавно я погризся з одним білобульбашом,
падло кончене! Цієї як ви кажете "скотярі білокацапської" казав майже ті самі
слова. Таким хоч сци в очі а вони кажуть ,ну самі знаєте що! Навить нацією не
назовеш. Повна ассіміляція кацапами!
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19.03.2022 14:19 Відповісти
обосрался не выполнил
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19.03.2022 17:25 Відповісти
++! Знатный плевок в табло. Зачетно, погранцы, Шана!
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19.03.2022 21:54 Відповісти
я чомусь подумав, що цей випадок якимось чином пов'язаний з ніби-то зламаним телеграмом Дейнеко, і з тим дописом, в якому він ніби-то погрожував до сьомого коліна вирізати вбивць прикордоників...
Подумав, що ніякого зламу не було; але погроза прозвучала (хоч і офіційно дезавуйована), і буде втілюватись...
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19.03.2022 22:17 Відповісти
Цє відосик від Зеленського та Ко. Потрібно відволікти увагу Українців від переговорів, питань які на переговорах розглядаються. Слава Україні
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19.03.2022 22:48 Відповісти
 
 