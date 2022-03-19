"С презрением!": Українські прикордонники вручили своїм білоруським колегам через посла "30 срібняків" за зраду. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, допис і відео, опублікував Сергій Дейнеко у Facebook.
Читайте також: Українці сьогодні і завтра блокуватимуть російські та білоруські фури на польському кордоні
Підполковник ДПСУ прийшов до посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола і за дорученням Дейнеко намагався вручити йому мішечок із монетами – "30 срібняками": "С презрением!".
Посол відвернувся і пішов із невдоволеним виглядом, мішечок з грошми відскочив від нього.
"Рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території Білорусі. Як відомо, тридцять срібняків – плата за зраду. За удар в спину Україні мав змогу передати їх керівнику державного прикордонного комітету Республіки Білорусь генерал-лейтенанту Лаппо А. П. Знайте. Перемога буде за Україною!", - сказав український підполковник.
Будь ласка, зачекайте...
Ворог повинен бути знищений і це обов'язково станеться.
https://www.youtube.com/watch?v=daAlXiEmYbo&t=27s
падло кончене! Цієї як ви кажете "скотярі білокацапської" казав майже ті самі
слова. Таким хоч сци в очі а вони кажуть ,ну самі знаєте що! Навить нацією не
назовеш. Повна ассіміляція кацапами!
Подумав, що ніякого зламу не було; але погроза прозвучала (хоч і офіційно дезавуйована), і буде втілюватись...