Евакуація з Маріуполя: до Запоріжжя вранці прибули пів тисячі людей. ВIДЕО

Вранці у суботу, 19 березня, до Запоріжжя прибули ще п'ять автобусів з маріупольцями, які напередодні змогли дістатись до Бердянська.

Про це повідомив у Телеграм заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Це близько 500 людей. Тих, хто хоче одразу продовжити евакуацію, відправлять на вокзал", - зазначив він.

Маріупольців, охочих перепочити у Запоріжжі, розміщують у дитячих садочках. Вони продовжать евакуацію пізніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Азов" за ранок знищив деякі склади боєприпасів та техніку ворога у Маріуполі

Напередодні Тимошенко повідомив, що у суботу, 19 березня, продовжить працювати гуманітарний коридор евакуації за маршрутом Маріуполь - Мангуш – Токмак – Василівка - Кам’янське – Запоріжжя. Коридор відкритий для приватного автотранспорту.

У Мангуші усім маріупольцям, які виходять з міста, надається необхідна допомога. Організовано підвезення людей автобусами до Бердянська. Також направлено дві фури з продуктами для пунктів допомоги маріупольцям у Бердянськ.