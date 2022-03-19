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Евакуація з Маріуполя: до Запоріжжя вранці прибули пів тисячі людей. ВIДЕО

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Вранці у суботу, 19 березня, до Запоріжжя прибули ще п'ять автобусів з маріупольцями, які напередодні змогли дістатись до Бердянська.

Про це повідомив у Телеграм заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Це близько 500 людей. Тих, хто хоче одразу продовжити евакуацію, відправлять на вокзал", - зазначив він.

Маріупольців, охочих перепочити у Запоріжжі, розміщують у дитячих садочках. Вони продовжать евакуацію пізніше.

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Напередодні Тимошенко повідомив, що у суботу, 19 березня, продовжить працювати гуманітарний коридор евакуації за маршрутом Маріуполь - Мангуш – Токмак – Василівка - Кам’янське – Запоріжжя. Коридор відкритий для приватного автотранспорту.

У Мангуші усім маріупольцям, які виходять з міста, надається необхідна допомога. Організовано підвезення людей автобусами до Бердянська. Також направлено дві фури з продуктами для пунктів допомоги маріупольцям у Бердянськ.
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Так все уверены что Запорожье удержат? что туда так много беженцев. нужно в Днепр хотя-бы.. Полтаву там.
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19.03.2022 12:04 Відповісти
А с чего бы его не удержать? Город географически выгодно расположен, чтоб такой город взять штурмом, нужно миллионные армии гонять как немцы в 45.
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19.03.2022 12:11 Відповісти
надеюсь не возьмут..
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19.03.2022 12:14 Відповісти
Про Маріуполь... Ще Скрябін співав "кажись чувак нас просто кинули"...
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19.03.2022 12:38 Відповісти
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19.03.2022 12:45 Відповісти
Капець ботви налізло.
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19.03.2022 13:05 Відповісти
 
 