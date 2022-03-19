"Мы #башим высотки и пох#й, что там мирные жители", - СБУ перехопила чергову розмову ворога. ВIДЕО

Російські окупанти цинічно і без сентиментів обстрілюють українські житлові будинки. Та, навіть, знаходять для цього собі "виправдання".

Чергову розмову окупанта оприлюднила СБУ, інформує Цензор.НЕТ

Увага! Ненормативна лексика!

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

У промиті пропагандою мізки рашистів заклали нову порцію нісенітниці: нібито в кожній багатоповерхівці цілі поверхи забиті кулеметниками і гранатометниками. Причому на верхніх сидять снайпери, а на дахах – протитанкова зброя, потужні ракетні установки і джавеліни.

Загарбники виправдовують розстріл мирних мешканців досить оригінально:

" Сказали сдалека расх#чить высотку эту и по#уй, что там мирные жители. Путин дал им время съ#ться, а они не съ#ались.".

Дивіться: Окупанти звертаються до ворожок, та обмотуються георгіївськими стрічками, як оберегами, бо бояться ЗСУ, - СБУ. ВIДЕО

"Тобто, за версією окупантів, українці винні в тому, що живуть у своїх квартирах! Так, ми живемо в своїх будинках, ми живемо в своїй країні! І вам, загарбникам, тут не місце! Якщо ви не підете геть, то навіки залишитесь у нашій землі! А ті, хто виживуть, будуть розповідати казки про "озброєні до зубів українські багатоповерхівки" на суді в Гаазі. Перемога буде за нами! Слава Україні!", - пишуть у Службі безпеки України.