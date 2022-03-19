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Музична битва у Херсоні: містяни співають гімн та скандують українські гасла, окупанти вмикають гімн СРСР. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Учасники акції протесту проти окупантів у Херсоні співають гімн та скандують українські гасла, натомість окупанти вмикають голосно гімн СРСР та радянські пісні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент такої музичної битви херсонців із загарбниками опублікований в соцмережах.
Топ коментарі
+40 Ksenia VB
показати весь коментар19.03.2022 13:05
+29 olele
показати весь коментар19.03.2022 13:06
+20 Палиця Василь
показати весь коментар19.03.2022 13:06
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Минутка юмора https://www.youtube.com/watch?v=A2E8f7d9Lb0
Ми вас , кацапи , знищемо , щоби вашого духу тут не було 😡
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