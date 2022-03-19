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Музична битва у Херсоні: містяни співають гімн та скандують українські гасла, окупанти вмикають гімн СРСР. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Учасники акції протесту проти окупантів у Херсоні співають гімн та скандують українські гасла, натомість окупанти вмикають голосно гімн СРСР та радянські пісні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент такої музичної битви херсонців із загарбниками опублікований в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена техніка окупантів в аеропорту Херсона. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+40
То не срасія стає з колін, то сирисири намагається вилізти з труни.
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19.03.2022 13:05
+29
мертві майже люди крутять мертвий гімн мертвого "совка"
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19.03.2022 13:06
+20
***** кацапське, здохнете падли під свій смерд.чий гімн
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19.03.2022 13:06
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То не срасія стає з колін, то сирисири намагається вилізти з труни.
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19.03.2022 13:05 Відповісти
***** кацапське, здохнете падли під свій смерд.чий гімн
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19.03.2022 13:06 Відповісти
мертві майже люди крутять мертвий гімн мертвого "совка"
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19.03.2022 13:06 Відповісти
почему ссср, а не боже царя храни...
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19.03.2022 13:06 Відповісти
так у них шизофренія
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19.03.2022 13:15 Відповісти
Він відразу після цього.
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19.03.2022 13:19 Відповісти
Да не факт, что гимн ссср, скорее всего это был гимн россии. Они же в гимне ссср музыку оставили, поменяли пару слов в тексте, и сказали, что это гимн роиси. Кацапы, что с них возьмешь. С нашей точки зрения он звучит как гимн ссср.
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19.03.2022 13:22 Відповісти
Хай свій ссср собі в жопу засунуть!
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19.03.2022 13:08 Відповісти
Треба вже собі за упокой відспівувати
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19.03.2022 13:10 Відповісти
Підтримую Херсон! путлєр х%йло а Харсон - це Україна!!!
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19.03.2022 13:12 Відповісти
Херсонцы, держитесь.
Минутка юмора https://www.youtube.com/watch?v=A2E8f7d9Lb0
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19.03.2022 13:20 Відповісти
ХЕРСОН, МИ ЗРОБИМО ВСЕ, ЩОБ ВАС ЗВІЛЬНИТИ! ТРИМАЙТЕСЯ!
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19.03.2022 13:23 Відповісти
Кацапня біснується аж до усрачки , тому що розуміють , що ми плюємо на них і їхній гавногімн 😠
Ми вас , кацапи , знищемо , щоби вашого духу тут не було 😡
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19.03.2022 13:38 Відповісти
Рабсеяне феерические дураки.
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19.03.2022 13:39 Відповісти
Эй, те, кто топчет здесь танцпол!
Голосуйте, чтоб москаль ушел!
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19.03.2022 13:42 Відповісти
***, гімно радянського союзу. Точно, жесть. Жителі Херсону герої.
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19.03.2022 15:24 Відповісти
Они ********, чтобы вы понимали.
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19.03.2022 16:12 Відповісти
 
 