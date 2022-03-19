Музична битва у Херсоні: містяни співають гімн та скандують українські гасла, окупанти вмикають гімн СРСР. ВIДЕО

Учасники акції протесту проти окупантів у Херсоні співають гімн та скандують українські гасла, натомість окупанти вмикають голосно гімн СРСР та радянські пісні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент такої музичної битви херсонців із загарбниками опублікований в соцмережах.

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