"Ось їх Путін та його холуї називають нацистами", - головний рабин України у синагозі в Києві приймає людей, які втекли від бомбардувань Чернігова. ВIДЕО
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Головний рабин України та його люди приймають у синагозі тих, хто втік від російських бомбардувань Чернігова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Pravda Gerashchenko.
"Це синагога у Києві. Головний рабин України та його люди приймають у синагозі тих, хто втік від російських бомбардувань Чернігова", - йдеться в дописіі.
"Ще раз, хто не зрозумів:
Це синагога. Це рабин. Ось їх Путін та його холуї називають нацистами", - додано в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Shanna Castellanos 84782519
показати весь коментар19.03.2022 13:20
+11 Неоновая Вывеска
показати весь коментар19.03.2022 13:21
+7 26c97767
показати весь коментар19.03.2022 13:21
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тільки не повторюйте, боронь Боже, трагедію Мариупіля
цей нелюдь Путін не пожаліє в синагозі ні євреїв, ні українців, ні росіян - розсередьте людей.
Зачем думать, ты зайди в киевскую синагогу и посмотри. Потом возвращайся и извиняйся здесь на форуме.
Історична пам'ять все одно працює. Дуже багато євреїв були врятовані українцями під час Другої світової, зараз Третя світова і ми знову рятуємо одне одного.