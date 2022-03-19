"Ось їх Путін та його холуї називають нацистами", - головний рабин України у синагозі в Києві приймає людей, які втекли від бомбардувань Чернігова. ВIДЕО

Головний рабин України та його люди приймають у синагозі тих, хто втік від російських бомбардувань Чернігова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Pravda Gerashchenko.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Це синагога у Києві. Головний рабин України та його люди приймають у синагозі тих, хто втік від російських бомбардувань Чернігова", - йдеться в дописіі.

"Ще раз, хто не зрозумів:

Це синагога. Це рабин. Ось їх Путін та його холуї називають нацистами", - додано в повідомленні.

Також дивіться: Від початку вторгнення РФ постраждали 28 релігійних споруд у шести областях, - МКІП. ФОТО