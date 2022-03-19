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"Ось їх Путін та його холуї називають нацистами", - головний рабин України у синагозі в Києві приймає людей, які втекли від бомбардувань Чернігова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Головний рабин України та його люди приймають у синагозі тих, хто втік від російських бомбардувань Чернігова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Pravda Gerashchenko.

"Це синагога у Києві. Головний рабин України та його люди приймають у синагозі тих, хто втік від російських бомбардувань Чернігова", - йдеться в дописіі.

"Ще раз, хто не зрозумів: 

Це синагога. Це рабин. Ось їх Путін та його холуї називають нацистами", - додано в повідомленні.

Також дивіться: Від початку вторгнення РФ постраждали 28 релігійних споруд у шести областях, - МКІП. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
РЕСПЕКТ!
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19.03.2022 13:20
+11
Держимся вместе. Кацапы здохнут
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19.03.2022 13:21
+7
Не "Путин", а х у й л о, пора бы уже называть вещи своими именами
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19.03.2022 13:21
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РЕСПЕКТ!
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19.03.2022 13:20 Відповісти
дякуємо, Рабі !

тільки не повторюйте, боронь Боже, трагедію Мариупіля
цей нелюдь Путін не пожаліє в синагозі ні євреїв, ні українців, ні росіян - розсередьте людей.
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19.03.2022 13:43 Відповісти
Честь і хвала гідним представникам великого єврейського народу!
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19.03.2022 13:53 Відповісти
Держимся вместе. Кацапы здохнут
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19.03.2022 13:21 Відповісти
Не "Путин", а х у й л о, пора бы уже называть вещи своими именами
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19.03.2022 13:21 Відповісти
Гитлер-путин капут
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19.03.2022 13:21 Відповісти
Сбрось ссылку. Я вообще слушал, но такого не помню. Может я что-то пропустил?
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19.03.2022 13:31 Відповісти
"Думаю людей принимают они своих, ибо чужие для них гои."

Зачем думать, ты зайди в киевскую синагогу и посмотри. Потом возвращайся и извиняйся здесь на форуме.
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19.03.2022 13:37 Відповісти
Ты путинский провокатор
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19.03.2022 14:26 Відповісти
Подяка ребе за гостинність.
Історична пам'ять все одно працює. Дуже багато євреїв були врятовані українцями під час Другої світової, зараз Третя світова і ми знову рятуємо одне одного.
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19.03.2022 13:28 Відповісти
Нигде я не видел так много нацистов, как в России.
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19.03.2022 13:35 Відповісти
при такій підтримці - путлєру *****%ь!
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19.03.2022 13:36 Відповісти
А інші в цей час ховають майно путінських олігархів.різні євреї різні світи:https://news.israelinfo.co.il/economy/101609
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19.03.2022 13:39 Відповісти
Евреи США потребовали прекратить это ********
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19.03.2022 13:57 Відповісти
Знаєте приказка що хвіст виляє собакою.так от в Ізраїлі свято вірять що вони і є тим хвостом,і що буде так як їм потрібно! І так поки під санкції не попав ще один путінських олігарх канер,один із посередників пуйла з єврейськими організаціями Європи(а туди щедро бабло лилося).тому тре катати жалоби дяді байдену,най прижмутб кого тре
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19.03.2022 18:18 Відповісти
Як і Всі у Всьому світі!
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19.03.2022 20:32 Відповісти
https://news.israelinfo.co.il/economy/101609
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19.03.2022 13:40 Відповісти
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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19.03.2022 14:08 Відповісти
Шмелёв - конечно, великий человек. Но у него был Карамзин головного мозга. Он перепутал русских, которые одни из первых в Европе создали демократичные государства с выборностью властью и отправкой князей в Волхов с моста, если они плохо княжили и обеспечили поголовную грамотность населения с московитами, которые убивали русских и погрузили успешную страну в темноту.
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19.03.2022 14:43 Відповісти
Небольшой ликбез для не ваты. Гои - это только понятие "не евреи", без никакого пренебрежительного оттенка. Погань - это только название не христиан. До определённого времени это было только констатация язычников. Жиды -это просто народ. У нас на обществе евреев вывеска, которая в переводе на государственный язык означает общество жидов Литвы. И на печати общества то же самое написано. Правда, там есть ещё одно слово: литваков. Чтобы не путали с москалями. Москаль - это были только жители Москвы. Пока у них в заднице не воспалилось величие и они не хлынули к нам, чтобы грабить и убивать. Мол как, вы, свободные люди, смеете жить лучше нас, рабов, и даже иметь такие абсолютно непонятные рабам вещи, как водопровод и университет...
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19.03.2022 14:26 Відповісти
 
 