"Нас проспали російські військові: як відбувається евакуація людей з "гарячих точок" Київщини?". ВIДЕО

Тисячі мешканців Київщини перебували під постійними обстрілами та окупацією російських військ. Багато містечок і селищ залишилися без комунікацій та на межі гуманітарної катастрофи. Спільними зусиллями нашої влади було погоджено низку "гуманітарних коридорів" для евакуації мирного населення та постачання гуманітарної допомоги у міста, які цього потребують.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відео з евакуацією жителів Київської області.

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"Основними напрямками нашої діяльності - це були Бучанський та Броварський райони. Вишгородський район працював самостійно без узгодження "зелених коридорів". Нам було важливо вивезти якомога більше людей. Спочатку було дуже важко налагодити комунікацію, адже росіяни не дотримувались домовленостей. Дуже часто автобуси поверталися порожніми, люди залишалися на площах, на майданах, чекали можливості виїхати, але окупанти не давали змоги це зробити", - розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Попри тенденції російських військ до зривання евакуаційних заходів, людям вдається "прориватися" з "гарячих точок" та шукати безпечне місце. На місцях евакуйованим допомагають волонтери: вони готують та роздають їжу, надають медичну та психологічну допомогу.

"Три дні ми були під обстрілами, потім нас прихистили в гуртожитку ще на 2 дні та на третій день ми прорвалися. Нас проспали російські військові", - розповідає евакуйована жителька Ворзеля.

Незважаючи на вдалі евакуаційні маршрути, багато людей досі залишаються в небезпеці без можливості виїхати з різних причин.

Нагадаємо, протягом на 17 березня з Київської області вдалося евакуювати 1660 мирних жителів.

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