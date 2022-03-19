"Накормила наших тут одна бабушка пирожками - 8 человек в цинковых гробах домой улетели", - окупант про "гостинність" українців "визволених від фашистів". ВIДЕО

В розмові з рідними російський загарбник розповів про втрати у своєму підрозділі, про погане забезпечення, мародерство та про опір "визволених від фашизму".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в телефонній розмові, перехопленій українськими спецслужбами, загарбник, зокрема, каже про випадок массового отруєння.

"Накормила наших тут одна бабушка пирожками - 8 человек в цинковых гробах домой улетели", - розповідає він деталі.

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