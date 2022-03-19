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"Накормила наших тут одна бабушка пирожками - 8 человек в цинковых гробах домой улетели", - окупант про "гостинність" українців "визволених від фашистів". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В розмові з рідними російський загарбник розповів про втрати у своєму підрозділі, про погане забезпечення, мародерство та про опір "визволених від фашизму".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в телефонній розмові, перехопленій українськими спецслужбами, загарбник, зокрема, каже про випадок массового отруєння.

"Накормила наших тут одна бабушка пирожками - 8 человек в цинковых гробах домой улетели", - розповідає він деталі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Єсть! Аж огоньок пішов!" - українські десантники на Донеччині знищують окупантів за допомогою ПТРК. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+107
. А ти, падло, не сідай на піньок, не їх пиріжок!
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19.03.2022 14:38
+90
От баба Надя молодець! 😘😘😘💙💛💙💛💙💛
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19.03.2022 14:38
+77
Бабця - Ви круті!
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19.03.2022 14:38
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шо за яд такой у бабки ?????
. . . метиловый спирт?????
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19.03.2022 16:04 Відповісти
Napili się metylowego alkoholu, to się potruli. Ukraińska babcia strzela, ale nie truje wroga. To ruski obyczaj.
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19.03.2022 16:05 Відповісти
Йой! Великий респект вам, вуйночько щьира та гожа!
Ще можна тоте гаддє безчьисне губа́ми троїти. Тіко краще не з мухарицями 🍄🍄🍄 частуваннє робити, то варівко - а з блідими поганками. Ото бізівно кілько свинтухів псьичих крепір микне... 💀💀💀
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19.03.2022 16:09 Відповісти
Бабуся молодець, 8 хробаків потравила, потрібно їй премію вручити.
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19.03.2022 16:31 Відповісти
Бабуля знищила нациків по старої пам'яті
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19.03.2022 16:42 Відповісти
про цинк. гробы явно фейк. На них даже мусорные кульки жалеют...
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19.03.2022 17:36 Відповісти
Бабушке - медаль! Настоящая украинская патриотка! 👍👋
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19.03.2022 17:43 Відповісти
пірашкі йому не сподобалися, а на що розраховував - це українська гостинність для ординців
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19.03.2022 18:53 Відповісти
"Ну вот, поел дед грибочков - теперь ему кранты!" (с)
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19.03.2022 18:54 Відповісти
мишки так и не послушали Машеньку.
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19.03.2022 19:01 Відповісти
Нынешнее поколение не знает, а ведь мы воспитывались на подвигах пионеров-героев. В каждой ленинской комнате, в каждом пионерлагере со стен на нас смотрели Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова. Зина устроилась поварихой и сварила фашистам борщ. 70 человек отправились на тот свет. Гестапо заподозрило девушку, ее даже заставляли съесть тарелку борща. Девушка съела, облизала ложку и попросила добавку. По-моему ее даже потом отпустили за отсутствием доказательств...
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19.03.2022 19:07 Відповісти
Что погибли "70 человек" (100 офицеров в пропагандистской литературе) нет подтверждений. Суп действительно был отравлен, но она выжила. Позже её поймали и после месяца пыток расстреляли.
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19.03.2022 19:58 Відповісти
шикарная история, но боюсь не совсем правдивая. Дохлых кацапов в цинк никто не кладёт. Сами на месте сгниют
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19.03.2022 19:23 Відповісти
А бабця знається на пірожках.
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19.03.2022 19:50 Відповісти
Бабушка - крутий кондитер!
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19.03.2022 20:32 Відповісти
нормальный ход!
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19.03.2022 20:33 Відповісти
нормальная бабуля!!!!
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19.03.2022 20:51 Відповісти
Бабка раньше в советской столовой работала.
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20.03.2022 00:53 Відповісти
Я сподіваюся, що жінка - жива.

Пам'ятаю, як вони вбили ту літню пані в Слов'янську, яка допомогала нашим - давала координати.
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20.03.2022 07:48 Відповісти
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