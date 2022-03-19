"Ми трохи постріляли, а вони все кинули й з'#бались. Г#ндони", - українські воїни захопили російську станцію радіоперешкод Ртуть-БМ. ВIДЕО

Українські воїни захопили російську станцію радіоперешкод Ртуть-БМ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, трофей дістався українським бійцям після короткого бою, під час якого окупанти покинули спеціальну бронемашину та втекли.

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