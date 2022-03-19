УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14728 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
41 799 19
армія РФ (13448) війна (56233) знищення (4085) трофеї (171)

"Ми трохи постріляли, а вони все кинули й з'#бались. Г#ндони", - українські воїни захопили російську станцію радіоперешкод Ртуть-БМ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни захопили російську станцію радіоперешкод Ртуть-БМ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, трофей дістався українським бійцям після короткого бою, під час якого окупанти покинули спеціальну бронемашину та втекли.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині місцеві мешканці знайшли покинуту ворогом техніку та передали її військовим. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+115
показати весь коментар
19.03.2022 16:12
+45
ПЕРША ОБІСРАНА АРМІЯ СВІТУ-РАСЄЙСЬКА...
показати весь коментар
19.03.2022 16:14
+22
Ні захатєлі бить красівимі
показати весь коментар
19.03.2022 16:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.03.2022 16:12 Відповісти
БРАВООО!!
показати весь коментар
19.03.2022 16:29 Відповісти
🤣👍💛💙
показати весь коментар
19.03.2022 19:17 Відповісти
Ні захатєлі бить красівимі
показати весь коментар
19.03.2022 16:14 Відповісти
ПЕРША ОБІСРАНА АРМІЯ СВІТУ-РАСЄЙСЬКА...
показати весь коментар
19.03.2022 16:14 Відповісти
...ЛАПАТНІКАВ ЯКІ ВТЕКЛИ МОЖНА ЗНАЙТИ ПО ЛАЙНУ ЯКЕ ВИПАДАЛО З ЇХНІХ ПАРТОК...
показати весь коментар
19.03.2022 16:25 Відповісти
нічого дивного в тому немає, бо кацап, сцикливе біо - cміття! і прикладів тому маса!
показати весь коментар
19.03.2022 16:15 Відповісти
Может пистонами заряжать, всё равно усыраются.. а вместо гранат - петарды..
показати весь коментар
19.03.2022 16:16 Відповісти
Гарна штука , нужно брать...
показати весь коментар
19.03.2022 16:21 Відповісти
ну, эта ********** для нас особой ценности не представляет. Антенный насест демонтировать вместе с внутренним ламповым трансивером, и использовать как шасси.
показати весь коментар
19.03.2022 16:56 Відповісти
Российские военные, даже если путин захватит Украину (этого не будет) - Украина все равно потом объявит независимость!

Потому что существование колоний в современной цивилизованной Европе невозможно!

Ваши смерти напрасны. Вы умираете не понятно за что. Уходите.
показати весь коментар
19.03.2022 16:21 Відповісти
Вся мощь руцкой армии в этом и заключается - лаптями на кивать...
показати весь коментар
19.03.2022 16:25 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой пи*дец!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
показати весь коментар
19.03.2022 16:28 Відповісти
Заголовок має бути таким; "очєрєдна підоровська уйня".
показати весь коментар
19.03.2022 16:28 Відповісти
Значит, боевой дух был около нуля, это хорошо. Лучше бы вообще сюда не пёрлись, ведь были же дома на россии, делали, что им позволяли куйло, чеченцы и дагестанцы, но надо ведь было попереться на чужую территорию! Ну не хотят здесь быть частью россии, зачем заставлять? У вас и без нас огромная территория, вы там всё приведите в порядок, а мы у себя сами решим, что делать! Какими надо быть неадекватами, чтобы поверить в каких-то "нацистов" и что они тут кого-то притесняют. В чём притеснения, гаврики? У вас в москве можно на чеченском языке подать документ в орган власти? Так почему у нас должно быть можно подать на русском? А в быту говори хоть на китайском. Нет, не могу понять.

Чем больше будут сбегать или сдаваться в плен и при этом ни по кому не попав - тем лучше.
показати весь коментар
19.03.2022 16:43 Відповісти
Мені здається що вже прийшов час полонених кацапів залучати на будівництві чи розміруванні
показати весь коментар
19.03.2022 16:47 Відповісти
А из этой станции концерт Кобзона можно поймать?
показати весь коментар
19.03.2022 17:39 Відповісти
Сколько ненужных смертей с обеих сторон, чтобы доказать, что оружие и солдаты российской армии - говно.
показати весь коментар
19.03.2022 17:53 Відповісти
Організована злочинна група Путіна cтупивши на землю України перетворилася на банальних вбивць і мародерів.
показати весь коментар
19.03.2022 19:27 Відповісти
 
 