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"Ми трохи постріляли, а вони все кинули й з'#бались. Г#ндони", - українські воїни захопили російську станцію радіоперешкод Ртуть-БМ. ВIДЕО
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Українські воїни захопили російську станцію радіоперешкод Ртуть-БМ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, трофей дістався українським бійцям після короткого бою, під час якого окупанти покинули спеціальну бронемашину та втекли.
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Топ коментарі
+115 Стороннімв Богдан
показати весь коментар19.03.2022 16:12
+45 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар19.03.2022 16:14
+22 Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар19.03.2022 16:14
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Потому что существование колоний в современной цивилизованной Европе невозможно!
Ваши смерти напрасны. Вы умираете не понятно за что. Уходите.
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой пи*дец!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
Чем больше будут сбегать или сдаваться в плен и при этом ни по кому не попав - тем лучше.