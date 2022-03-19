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Кадри The Guardian із Маріуполя. ВIДЕО
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Британська The Guardian опублікувала кадри з розбомбленого окупантами Маріуполя
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому відеозапису показаний зруйнований ТРЦ "Порт City" та обгорілі житлові багатоповерхівки.
Топ коментарі
+22 Rino Onix
показати весь коментар19.03.2022 17:34
+13 Денис Коновалов 4caafe82
показати весь коментар19.03.2022 17:48
+11 Павло Васильович
показати весь коментар19.03.2022 17:49
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ты путаешься в показаниях.
"Зате ми переасфальтували шлях М14" 😰
я немогу найти ответа, а догадки мяня ужасают!