Кадри The Guardian із Маріуполя. ВIДЕО

Британська The Guardian опублікувала кадри з розбомбленого окупантами Маріуполя

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому відеозапису показаний зруйнований ТРЦ "Порт City" та обгорілі житлові багатоповерхівки.

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