Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали знищену ворожу техніку. ВIДЕО безпілотника

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали знищену ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що зроблений з безпілотника, зафіксовано 9 знищених ворожих військових машин.

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