УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11361 відвідувач онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
31 000 22
армія РФ (13448) війна (56233) знищення (4085)

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали знищену ворожу техніку. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали знищену ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що зроблений з безпілотника, зафіксовано 9 знищених ворожих військових машин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми трохи постріляли, а вони все кинули й з'#бались. Г#ндони", - українські воїни захопили російську станцію радіоперешкод Ртуть-БМ. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+62
ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
19.03.2022 18:32
+44
красіво: багато і всякого !

Героям Слава !
показати весь коментар
19.03.2022 18:33
+39
Молодцы хлопцы. Дай Бог вам здоровья и силы. Украина вами гордится.
показати весь коментар
19.03.2022 18:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
19.03.2022 18:32 Відповісти
красіво: багато і всякого !

Героям Слава !
показати весь коментар
19.03.2022 18:33 Відповісти
отлично, не останавливайтесь, вы супер!
показати весь коментар
19.03.2022 18:33 Відповісти
Молодцы хлопцы. Дай Бог вам здоровья и силы. Украина вами гордится.
показати весь коментар
19.03.2022 18:33 Відповісти
Ель магніфіко!
показати весь коментар
19.03.2022 18:35 Відповісти
МОЛОДЦЫ!КРАСАВА!
показати весь коментар
19.03.2022 18:36 Відповісти
Хлопці колись весь совок клепав цю техніку, ми зараз розклепаємо, такими темпами, ще недовго зосталося, і все, кінець рашистській "величі".
показати весь коментар
19.03.2022 18:39 Відповісти
- 3 сау 1-3 т 72 и буратино
показати весь коментар
19.03.2022 18:41 Відповісти
Здаров. Три раза пересматривал, где ж там ТОС, на последних секундах обнаружил).
показати весь коментар
19.03.2022 18:50 Відповісти
Друже, тобі треба в аєророзвідку... В мене там кум, якщо шо!
показати весь коментар
19.03.2022 20:07 Відповісти
Они наши глаза если шо
показати весь коментар
19.03.2022 20:33 Відповісти
дааа-круто! там і ТОРН там і БУК і БРДМ-КРАСИВО!!!!
показати весь коментар
19.03.2022 18:44 Відповісти
Начебто цілі стоять...
показати весь коментар
19.03.2022 19:04 Відповісти
Начебто ...
показати весь коментар
19.03.2022 19:29 Відповісти
Начебто стоять, а насправді лежать. Лежать розйобані. )))
показати весь коментар
19.03.2022 20:11 Відповісти
Ну так прекрасно наші воїни лупцюють кацапську наволоч. Чим не привід домовитися про мир на *********** умовах? Чи може я щось наплутав?
показати весь коментар
19.03.2022 19:31 Відповісти
Як казав Тарас Бульба в однойменному творі М. Гоголя: "Це ще тільки козаки свої люльки розкурюють"
показати весь коментар
19.03.2022 20:06 Відповісти
З Миколою Васильовичем не дуже приємний випадок вийшов.
"Тарас Бульба", - це насправді друга версія твору. У першій не було ніяких проімперських трендів. Це була, можна сказати, українська історія. Але Гоголь перебував за кордоном у Європі, і саме тоді був у скрутному фінансовому становищі. Відтак він написав слізне прохання імператору Ніколаю I про підтримку. Цар відповів, що допоможе, але запропонував "підправити" "Тараса Бульбу" у прокацапському наративі. На що письменник погодився. Тобто, продав свій талант за москальські гроші.
Це ганебна історія, але це правда. Залишилося листування між коронованою особою і письменником...
показати весь коментар
19.03.2022 20:22 Відповісти
Я просто привів, як приклад фразу з твору, для того, щоб кацапи знали, що справжні жахи їх чекають пізніше. Що стосується історії, то взагалі на той період і українська мова була під забороною.
показати весь коментар
19.03.2022 21:41 Відповісти
А чернетки Микола Васильович, як завжди, спалив? Чи є надія?
показати весь коментар
19.03.2022 22:50 Відповісти
в эту Буратину камень бросить, экипаж сразу разбежится дальше чем видит, уж больно красиво боекомплект детонирует
показати весь коментар
19.03.2022 20:42 Відповісти
 
 