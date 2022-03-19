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Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали знищену ворожу техніку. ВIДЕО безпілотника
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Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали знищену ворожу техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що зроблений з безпілотника, зафіксовано 9 знищених ворожих військових машин.
Топ коментарі
+62 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар19.03.2022 18:32
+44 Алекс Мышкевич
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+39 Саша Пончик
показати весь коментар19.03.2022 18:33
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Героям Слава !
"Тарас Бульба", - це насправді друга версія твору. У першій не було ніяких проімперських трендів. Це була, можна сказати, українська історія. Але Гоголь перебував за кордоном у Європі, і саме тоді був у скрутному фінансовому становищі. Відтак він написав слізне прохання імператору Ніколаю I про підтримку. Цар відповів, що допоможе, але запропонував "підправити" "Тараса Бульбу" у прокацапському наративі. На що письменник погодився. Тобто, продав свій талант за москальські гроші.
Це ганебна історія, але це правда. Залишилося листування між коронованою особою і письменником...