Працюємо творчо, - ССО навели українську артилерію на російський склад з боєприпасами. ВIДЕО

Українські Сили спеціальних операцій здійснили успішне наведення артилерії на склад окупантів із боєприпасами, після чого той був знищений.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування Сил спеціальних операцій.

"Твій настрій, коли навів артилерію на склад з боєкомплектом русні і спостерігаєш за тим, як орки горять разом зі своїм БК. ССО України: працюємо творчо!" - зазначається у повідомленні.