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боєприпаси (1693) ССО (373) склад (150)

Працюємо творчо, - ССО навели українську артилерію на російський склад з боєприпасами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські Сили спеціальних операцій здійснили успішне наведення артилерії на склад окупантів із боєприпасами, після чого той був знищений.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування Сил спеціальних операцій. 

"Твій настрій, коли навів артилерію на склад з боєкомплектом русні і спостерігаєш за тим, як орки горять разом зі своїм БК. ССО України: працюємо творчо!" - зазначається у повідомленні. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+80
ГАРНА РОБОТА ХЛОПЦІ-РЕСПЕКТ.НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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19.03.2022 19:13
+69
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19.03.2022 19:18
+64
Музичний супровід чудовий теж підібрали

Молодці! Слава Українській Армії! 💙💛
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19.03.2022 19:14
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ГАРНА РОБОТА ХЛОПЦІ-РЕСПЕКТ.НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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19.03.2022 19:13 Відповісти
Музичний супровід чудовий теж підібрали

Молодці! Слава Українській Армії! 💙💛
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19.03.2022 19:14 Відповісти
Під Штрауса ще кацапів не мочили)
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19.03.2022 20:06 Відповісти
Адреса шоу,й дата??
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19.03.2022 19:14 Відповісти
Скрізь і кожного дня
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19.03.2022 19:26 Відповісти
Козакі трішечки бешкетують...
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19.03.2022 19:16 Відповісти
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19.03.2022 19:18 Відповісти
.Не, ну а шо ? Хiба не козак ?
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19.03.2022 19:28 Відповісти
... ми з України...
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19.03.2022 23:37 Відповісти
Склад, он вроде бы есть, и его как бы нет
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19.03.2022 19:21 Відповісти
он сгорел
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19.03.2022 19:40 Відповісти
Галадіскотека
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19.03.2022 19:33 Відповісти
Russian warship, go fuck yourself!!!
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19.03.2022 19:41 Відповісти
какой замечательный концерт !
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19.03.2022 19:46 Відповісти
Побольше бы таких концертов, да и ежедневно.
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28.06.2022 16:44 Відповісти
😀Кто бы подумал,что под музыку Штрауса ,так красиво склады горят!МОЛОДЦЫ!
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19.03.2022 19:47 Відповісти
Ну, просто Новый Год!
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19.03.2022 19:49 Відповісти
Лепота!!!
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28.06.2022 16:48 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава! 💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦Смерть рашистським оккупантам!
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19.03.2022 19:53 Відповісти
чем больше сдадим тем лучше
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19.03.2022 19:54 Відповісти
Накінець дня благодатний вогонь,бо цілий день від арестовичів,подляків і їхнього піздєжа вже трохи нудить!!!
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19.03.2022 20:04 Відповісти
Наше ССО найкрутіше в світі.
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19.03.2022 20:08 Відповісти
Дякуємо за вашу героїчну роботу!
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19.03.2022 20:11 Відповісти
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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19.03.2022 20:14 Відповісти
Тиха украинская ночь!
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19.03.2022 20:14 Відповісти
Але не спить москаль!
Він собі обісрав штани,
Ось і не спить москаль!))))
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19.03.2022 20:52 Відповісти
Слава Украине!
Успехов в защите Народа Украины!
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19.03.2022 21:12 Відповісти
Классный вариант музыки и огня.. классика! Браво!
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19.03.2022 22:03 Відповісти
ну ду-у-у-же гарна новина))
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19.03.2022 23:10 Відповісти
 
 