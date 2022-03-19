Працюємо творчо, - ССО навели українську артилерію на російський склад з боєприпасами. ВIДЕО
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Українські Сили спеціальних операцій здійснили успішне наведення артилерії на склад окупантів із боєприпасами, після чого той був знищений.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування Сил спеціальних операцій.
"Твій настрій, коли навів артилерію на склад з боєкомплектом русні і спостерігаєш за тим, як орки горять разом зі своїм БК. ССО України: працюємо творчо!" - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+80 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+69 Перехватчик
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+64 Y.M. Z.
показати весь коментар19.03.2022 19:14
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Молодці! Слава Українській Армії! 💙💛
Руководитель Николаевщины просит жителей собирать тела оккупантов
Він собі обісрав штани,
Ось і не спить москаль!))))
Успехов в защите Народа Украины!