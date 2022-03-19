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Війська РФ продовжують обстрілювати Харків, загинув чоловік та 9-річна дитина, - глава ОВА Синєгубов. ВIДЕО
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В результаті обстрілу у Харкові загинув чоловік та 9-річна дитина.
Про це під час телемарафону заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Декілька хвилин тому у нас був обстріл в районі ХТЗ, де загинув чоловік та загинула 9-річна дитина. Тому, коли ми говоримо, що у нас тихо, то це відносно", - зазначив він.
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Будь ласка, зачекайте...
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