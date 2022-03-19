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Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

На Донбасі успішно відбито 10 атак ворога, знищено близько 100 окупантів, 8 танків, 10 БМД, 7 БМП та 1 БТР, - штаб ООС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни відбили 10 атак ворога у Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні відзначається: "Сьогодні, військовослужбовці Об’єднаних сил вчергове завдали втрат російським окупантам. Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога.

Українські захисники знищили: - 10 БМД;  2 МТ-ЛБ;  8 танків;  7 БМП-2;  1 БТР;  10 вантажних автомобілей.

Втрати живої сили противника склали понад 100 осіб.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники знищили 8 танків, 11 БМП та до взводу піхоти на Східному напрямку

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
Поскорее бы оккупантов уже погнали за уральский хребет...
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19.03.2022 19:59
+16
Пенис Душилин сейчас возле Ла-Манша в раздумьях, каким образом он будет брать Лондон
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19.03.2022 20:07
+13
Слава дохлому фашистському окупанту , щоб рови безкінечні були заповненні рашистам. Пох , в топку всіх
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19.03.2022 20:02
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Поскорее бы оккупантов уже погнали за уральский хребет...
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19.03.2022 19:59 Відповісти
Нащо нам таке "щастя"? В нас своїх дебілів досхочу.
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19.03.2022 20:00 Відповісти
Герої! Справжні нащадки запорозьких козаків!
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19.03.2022 20:12 Відповісти
Что-то давно не слышал бравых выступлений президента днру пушилина.
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19.03.2022 20:01 Відповісти
Некогда ему С автоматом в атакующей цепи
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19.03.2022 20:04 Відповісти
Нє, п'є безпробудно.
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19.03.2022 21:18 Відповісти
Пенис Душилин сейчас возле Ла-Манша в раздумьях, каким образом он будет брать Лондон
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19.03.2022 20:07 Відповісти
Орально . У всіх охочих .
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19.03.2022 20:10 Відповісти
ПиТушилна. Не путайте. Помню как он на второй день войны рассказывал что "ВСУ уже осознает бесполезность борьбы и массово сдается в плен" Теперь наверное дно пробивать даже ему уже некуда.
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19.03.2022 20:14 Відповісти
Он какает
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19.03.2022 20:34 Відповісти
Вже нема чим какати, просто пукає.
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19.03.2022 21:18 Відповісти
Слава дохлому фашистському окупанту , щоб рови безкінечні були заповненні рашистам. Пох , в топку всіх
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19.03.2022 20:02 Відповісти
А кацапи на Донбасі атакують. Наказ у них. Як в Чорнобаївці
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19.03.2022 20:05 Відповісти
атакуй не атакуй все равно получишь х*й!
Вчера кстати Стрелков писал какую-то пасту мол атака на авдеевку и на марьинку захлебнулась, атаковали в лоб, расейские офицеры ******** некомпетентные. Тактик мля)
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19.03.2022 20:12 Відповісти
Мо збігаєш, перевіриш?
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19.03.2022 20:08 Відповісти
Тут нє канал 'звезда' .
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19.03.2022 20:11 Відповісти
ты Во-Во вернулся...?
иди собирай трупы своих браттев свиноцабак...
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19.03.2022 20:36 Відповісти
побільше би таких новин на ніченьку,спатки спокійніше..Слава нашим Воїнам Світла!!!
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19.03.2022 20:03 Відповісти
Это самое лучше в мире снотворное
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19.03.2022 20:05 Відповісти
Надо заголовки короче писать
"БМД, БМП, БТР - бадабум"
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19.03.2022 20:06 Відповісти
Молодці так тримати ! Слава ЗСУ !
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19.03.2022 20:06 Відповісти
А как это бтр изнутри горит? и росийские солдаты красиво вокруг отдыхают
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19.03.2022 20:10 Відповісти
А что с Угледаром и Марьинкой ?
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19.03.2022 20:16 Відповісти
Хватить спать **** по казармам вночі!!!!!
Скільки можна!!!!
Хто там дє такі розпорядження???
Спочатку Полігон Холодний яр , ну тут понятно думали біля кордону не посміють, але ж теж глупо як.
А тепер Миколаїв , дві роти спить вночі в казармі про яку всі знають, як таке може бути?
якщо командир тупий то чому із скількох людей ніхто даже не подумав що це пі….ц і так робить не можна. А тіпа да, не було де поспать
Немає слів Б..,… Пі…..
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19.03.2022 20:20 Відповісти
бгг Диркін в контактіках плаче,все пропало
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19.03.2022 20:30 Відповісти
КРАСИВО ГОРЯТ рашисты!МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!СЛАВА ГЕРОЯМ!
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19.03.2022 20:38 Відповісти
Таке питаннячко, а біля 100 тушок, це тільки піхота? Наповненя техніки враховано, чи йде комплектом із технікою?
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19.03.2022 20:47 Відповісти
Больше всего врут- перед выборами, во время войны и после рыбалки!!
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22.03.2022 08:11 Відповісти
 
 