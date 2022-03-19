На Донбасі успішно відбито 10 атак ворога, знищено близько 100 окупантів, 8 танків, 10 БМД, 7 БМП та 1 БТР, - штаб ООС. ВIДЕО
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Українські воїни відбили 10 атак ворога у Донецькій та Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні відзначається: "Сьогодні, військовослужбовці Об’єднаних сил вчергове завдали втрат російським окупантам. Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога.
Українські захисники знищили: - 10 БМД; 2 МТ-ЛБ; 8 танків; 7 БМП-2; 1 БТР; 10 вантажних автомобілей.
Втрати живої сили противника склали понад 100 осіб.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
Топ коментарі
+26 26c97767
показати весь коментар19.03.2022 19:59
+16 Zemer
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+13 Ірландія
показати весь коментар19.03.2022 20:02
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Вчера кстати Стрелков писал какую-то пасту мол атака на авдеевку и на марьинку захлебнулась, атаковали в лоб, расейские офицеры ******** некомпетентные. Тактик мля)
иди собирай трупы своих браттев свиноцабак...
"БМД, БМП, БТР - бадабум"
Скільки можна!!!!
Хто там дє такі розпорядження???
Спочатку Полігон Холодний яр , ну тут понятно думали біля кордону не посміють, але ж теж глупо як.
А тепер Миколаїв , дві роти спить вночі в казармі про яку всі знають, як таке може бути?
якщо командир тупий то чому із скількох людей ніхто даже не подумав що це пі….ц і так робить не можна. А тіпа да, не було де поспать
Немає слів Б..,… Пі…..