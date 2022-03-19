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"Без цензури наживо": Чому ми не здамося? День 24. Підсумки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

24-й день Народної війни України.

 Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Також дивіться: "Без цензури наживо": США, Китай і війна в Україні. Окупанти в шоці від України. День 23. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Чому??? Тому що УКРАЇНА не роССія.
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19.03.2022 20:33 Відповісти
Солдаты ВС РФ начали воровать вещи из домов беларусов? Поступает информация, что в приграничных районах Гомельской области солдаты войск ВС РФ начали заниматься грабежами у местного населения.
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19.03.2022 20:34 Відповісти
Вопрос. Почему день 24. У нас война 8 лет. Или у кого-то не не было?
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19.03.2022 20:34 Відповісти
Спитайте краще у командувачів чому в казармі військові сплять і їх вбивають сплячих. І шо за цирк з КБ Луч і з стугнами???!
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19.03.2022 20:41 Відповісти
А хіба у когось є думка про здачу?
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19.03.2022 20:46 Відповісти
Як завжди, вода водяна
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19.03.2022 22:16 Відповісти
 
 