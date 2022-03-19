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Українські військові підірвали залізничний міст на кордоні з Росією. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові підірвали залізничний міст на кордоні з Російською Федерацією. Влада РФ планувала використовувати цей міст для особистих цілей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова партії "Національний корпус" Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що залізничний міст на кордоні з РФ підірвали розвідники та члени батальйону "Азов". Білецький вказав, що влада РФ планувала постачати окупантам боєприпаси й провізію.

"Головне управління розвідки та ТрО "Азов" провели спільну спецоперацію біля кордонів Росії. Підірвали залізничний міст, яким окупанти планували підвозити боєприпаси і провізію", - сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+109
Все мосты с россией нужно подорвать, перед этим там на рельсы поставить портнова, шуфрича, королевскую и бойко и опзж.
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19.03.2022 20:42
+37
а крымский ещё стоит?? Зачем??
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19.03.2022 20:44
+25
Як символічно: ******* всі мости з підарахою.
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19.03.2022 20:46
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Все мосты с россией нужно подорвать, перед этим там на рельсы поставить портнова, шуфрича, королевскую и бойко и опзж.
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19.03.2022 20:42 Відповісти
а через Дніпро у Каховці та Херсоні зайшли вільно....
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19.03.2022 20:59 Відповісти
Я вже з 28.02 КРИЧАВ

ТОЧКОЮ У В ПЕРЕШИЙОК
тут 46.20031052507824, 33.647750592458124
і
тут 46.17260957971781, 33.56857142384446
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19.03.2022 21:10 Відповісти
Кримские перешейки с 2014 года минировали, минировали, так и незаминировали.
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19.03.2022 22:43 Відповісти
Разминировали по указанию ОП за 2 недели до вторжения. От такий "найвеличніший"...
Але про це воліють мовчати.
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19.03.2022 23:43 Відповісти
дороги и мосты на границе с Крымом и были заминированы, еще в 2014 г., но после 2019 г. "величайший лидОр современности" так рьяно заглядывал ***** в очко, чтобы увидеть там "мир", что мосты эти и дороги по чьему-то указанию разминировали... в итоге такая ситуация по нашему югу ...
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20.03.2022 00:13 Відповісти
"Бiльшовикiв, жидiв, iуд -- вбивайте хлопцi, там i тут! " Це гасло УПА повинне стати на сьогоднi нашим головним гаслом. Бо до Неньки вдерлась кровава бiльшовистсько-жидiвська орда.
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20.03.2022 09:27 Відповісти
Дуже своєчасно. Не пройшло й місяця війни..
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19.03.2022 21:00 Відповісти
он упал....
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19.03.2022 21:02 Відповісти
"Все мосты с россией нужно подорвать, перед этим там на рельсы поставить портнова, шуфрича, королевскую и бойко и опзж. "

Вы не упомянули двух стерв Бондаренчиху стерва в квадрате и Лукш. тваари тваари
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19.03.2022 21:05 Відповісти
че то слабо подорвали еще бы надо
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19.03.2022 20:43 Відповісти
нормально. состав пройти не сможет, плюс одна из опор разрушена.
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19.03.2022 20:50 Відповісти
а крымский ещё стоит?? Зачем??
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19.03.2022 20:44 Відповісти
Як?
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19.03.2022 21:47 Відповісти
Честно говоря было бы классно если бы поезд под откос. А так тоже ок но не много не то.
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19.03.2022 20:45 Відповісти
Як символічно: ******* всі мости з підарахою.
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19.03.2022 20:46 Відповісти
Stasys Povilaitis - Sudeginti tiltai
https://www.youtube.com/watch?v=LX0QV1rTY6o

Cпалені мости
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20.03.2022 01:36 Відповісти
Білецький тут до чого … такі справи потребують тиші , а ця нац жьона постить як шльондра
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19.03.2022 20:48 Відповісти
На відновлення-пів дня. І не міст це,а шляхопровід. Блін,не перетворюйтесь в дешевих піарників.
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19.03.2022 20:49 Відповісти
А самому слабо?
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19.03.2022 22:33 Відповісти
А хто цікавиться?
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20.03.2022 08:51 Відповісти
Залізницю, що йде з Криму, потрібно саботувати. Для цього завдання продаються пристрої. Майстер міг би зробити щось подібне.
https://www.aldonco.com/store/p/142-SaberTooth-Portable-Derail-with-sign-Right-Throw.aspx
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19.03.2022 20:50 Відповісти
башмак "горбуша", вес 60 кг , покупать не надо, не диффицит, хотя железо воруют кругом
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19.03.2022 23:15 Відповісти
Детские шалости . Сколько часов , даже не дней , потребуется , чтобы восстановить эти минимальные разрушения ?
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19.03.2022 20:50 Відповісти
сколько? насыпь и мосты это то, что восстановить сложнее всего.
и как раз проще всего восстановить полотно, это реально делается за часы, если не быстрее.
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19.03.2022 20:52 Відповісти
За день.
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19.03.2022 21:11 Відповісти
Хріна!
Пошкоджені плити потрібно прибрати, а нові знайти та привезти.
Це, як мінімум на два тижня праці.
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19.03.2022 21:18 Відповісти
а там нежданчик прилетит. ремонтники пописдуют слушать кобзона.
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19.03.2022 21:24 Відповісти
Клин Шавгулідзе. Просто, надійно, нещадно. І саме головне - дешево.
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19.03.2022 20:51 Відповісти
Ех, шкода шо поїзд не їхав
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19.03.2022 20:51 Відповісти
Зазвичай, перед поїздом колію перевіряють.
А нашим бійцям ще багато кілометрів назад відходити... пішки.
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19.03.2022 21:16 Відповісти
Влада РФ планувала використовувати цей міст для особистих цілей.
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19.03.2022 20:52 Відповісти
Міст для зустрічей і розлучень. Таємних...
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20.03.2022 02:17 Відповісти
А за Крымский мост забыли?
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19.03.2022 20:52 Відповісти
На тот мост взрывчатку руками принести будет очень сложно, тк надо будет дофига.
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19.03.2022 21:00 Відповісти
Тікати ж їм якось треба буде, ну не топити ж їх як більшовики контру в 1920-му.
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20.03.2022 01:49 Відповісти
Я вважаю що мости і шляхи на кордонах з росією, кримом приднестров'ям та білоруссю повинні були замінованними ще до війни, коли росія почала стягувати війська до кордонів України.
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19.03.2022 20:53 Відповісти
Це нам пригодиться і на майбутнє.
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19.03.2022 20:56 Відповісти
и предатели должны сидеть не в раде и визовый режим и не отдых и хаты закордоном во время непрекращающихся прямых боевых действий с 14го года и бомбоубежища и оборонка и работающие институты власти чтобы не бегать за каждым знакомым-незнакомым хреном и т.п. а так - ожидаемо получили кучу убитых, разрушение инфраструктуры и полная ж... на совести мародеров.
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19.03.2022 21:42 Відповісти
Все потім відбудуємо.
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19.03.2022 20:57 Відповісти
Слава Україні!!!
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19.03.2022 21:00 Відповісти
красивое, Слава Украине!
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19.03.2022 21:10 Відповісти
По-моєму, рейки вцілілі...
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19.03.2022 21:22 Відповісти
Так, пані. Явна "нЄдоработка". Ідіть зваріть, краще, щЄй
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19.03.2022 21:42 Відповісти
непройшло і місяць,війни...як **** своєчасно...
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19.03.2022 21:34 Відповісти
Мої ж ви ручки доргенькі! Ви ж рятуєте наші життя! Дякую Ва
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19.03.2022 21:53 Відповісти
Ещё бы краше было, если бы за одно пустили под откос поезд с российской техникой. Но сойдёт и это.
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19.03.2022 22:01 Відповісти
Может какимто домкратом раздвигать рельсы между собой или наваривать какието сбросные металические направляющие. а еще можно заливать бетоном с сеткой часть путей или сдвигать места соединения рельсов в бок. поест пущеный под откос сам по себе повредит железную дорогу.
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19.03.2022 22:22 Відповісти
Есть термитная семь, плавящая металл, особенно ж.д. стрелки.
Тихо и эффективно, заметить могут только по дыму, который в сумерках не видно.
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20.03.2022 00:21 Відповісти
ЩЕ Й ЗАСНЯЛИ !?)
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19.03.2022 22:50 Відповісти
А если на Крымский мост отправить электричку где 1-2 вагона наполнены ящиками с гуманитаркой, а по факту взрывчаткой - как это воспримут экологи ?
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19.03.2022 23:58 Відповісти
БУДУТЬ САЛЮТУВАТИ !)
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22.03.2022 08:58 Відповісти
Добре синки! Єй-Богу, добре...
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20.03.2022 01:39 Відповісти
Šikarnoooo. Daže ijognutyj severokorejskij Kim otkazal v pomošči put-i-nu - "sliškom bezumnoe zatejali, tavar-i-šči", Vot tak.
Ostanovite na 0:16
https://www.youtube.com/watch?v=AWO4FJ6Wiok
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20.03.2022 01:51 Відповісти
Якось дивно. Чому за вісім років війни не вибухать нафтобази під Тамбовом чи Тулою, не перерізаються залізничні колії та мости в Твері, і так далі? Не вірю, що у нашої держави немає відповідних загонів, які б могли це зробити, або грошей підкупити якихось росіян.
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20.03.2022 03:35 Відповісти
жаль, что в это время не шел поезд со свинорылыми кацапоидами... было бы еще приятнее смотреть на подрыв...
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20.03.2022 05:13 Відповісти
 
 