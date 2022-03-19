Українські військові підірвали залізничний міст на кордоні з Росією. ВIДЕО
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Українські військові підірвали залізничний міст на кордоні з Російською Федерацією. Влада РФ планувала використовувати цей міст для особистих цілей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова партії "Національний корпус" Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що залізничний міст на кордоні з РФ підірвали розвідники та члени батальйону "Азов". Білецький вказав, що влада РФ планувала постачати окупантам боєприпаси й провізію.
"Головне управління розвідки та ТрО "Азов" провели спільну спецоперацію біля кордонів Росії. Підірвали залізничний міст, яким окупанти планували підвозити боєприпаси і провізію", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
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Але про це воліють мовчати.
Вы не упомянули двух стерв Бондаренчиху стерва в квадрате и Лукш. тваари тваари
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Cпалені мости
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и как раз проще всего восстановить полотно, это реально делается за часы, если не быстрее.
Пошкоджені плити потрібно прибрати, а нові знайти та привезти.
Це, як мінімум на два тижня праці.
А нашим бійцям ще багато кілометрів назад відходити... пішки.
Тихо и эффективно, заметить могут только по дыму, который в сумерках не видно.
Ostanovite na 0:16
https://www.youtube.com/watch?v=AWO4FJ6Wiok