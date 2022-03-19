Українські військові підірвали залізничний міст на кордоні з Росією. ВIДЕО

Українські військові підірвали залізничний міст на кордоні з Російською Федерацією. Влада РФ планувала використовувати цей міст для особистих цілей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова партії "Національний корпус" Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що залізничний міст на кордоні з РФ підірвали розвідники та члени батальйону "Азов". Білецький вказав, що влада РФ планувала постачати окупантам боєприпаси й провізію.

"Головне управління розвідки та ТрО "Азов" провели спільну спецоперацію біля кордонів Росії. Підірвали залізничний міст, яким окупанти планували підвозити боєприпаси і провізію", - сказано в повідомленні.