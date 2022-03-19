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"Сало з Джавеліном - горюча суміш", - українські бійці готуються до зустрічі з ворогом. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські бійці опублікували коротке відео, на якому вони влаштували невеличкий обід перед зустріччю з ворогом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований в соцмережах, бійці ріжуть сало на контейнері з ПТРК "Javelin".
"Отак треба ворога зустрічати. Салом. Сало з Джавеліном - горюча суміш", - жартують вони.
Топ коментарі
+53 Грышка Распутный 2
показати весь коментар19.03.2022 21:17
+33 Палиця Василь
показати весь коментар19.03.2022 21:17
+32 Шимус
показати весь коментар19.03.2022 21:16
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Будь ласка, зачекайте...
Украинские военные смазывают патроны свиным салом. Как говорится в видео, это делается специально
https://youtu.be/KHjssJNB1gQ
https://www.youtube.com/watch?v=17bn6Wr5bwI
Представляете летит орка, а на встречу ему по курсу то там, то тут взлетают такие вот приметные ракетки. Ну он откуда знает та эта ракета или нет? А для большей красоты, кто-то еще включает печку СВЧ на улице при открытой дверце с зажатой кнопкой блокировки (это сербы с самолетами НАТО проделывали, приборы в самолетах срабатывали, как на радар). Надо учесть только, что суки могут ракету воздух -земля пустить на "луч". Поэтому надолго включать не стоит.
Відправити рАмзанчику,ДонНУ сраному😏😡
Сало з Джавеліном