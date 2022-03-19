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"Сало з Джавеліном - горюча суміш", - українські бійці готуються до зустрічі з ворогом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські бійці опублікували коротке відео, на якому вони влаштували невеличкий обід перед зустріччю з ворогом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований в соцмережах, бійці ріжуть сало на контейнері з ПТРК "Javelin".

"Отак треба ворога зустрічати. Салом. Сало з Джавеліном - горюча суміш", - жартують вони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ встановила рекорд ефективності використання Javelin: на 112 пострілів - 100 влучань, - Пентагон

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+53
Шо б ви мені були здорові, козарлюгі !!!
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19.03.2022 21:17
+33
поїли і у шапках... бережи Вас Бог!
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19.03.2022 21:17
+32
у них уже 12 -14 пусков
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19.03.2022 21:16
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у них уже 12 -14 пусков
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19.03.2022 21:16 Відповісти
Шо б ви мені були здорові, козарлюгі !!!
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19.03.2022 21:17 Відповісти
Аллах воіснину акбар, хлопці !
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19.03.2022 21:22 Відповісти
Это чтобы встречать сирийцев - можно еще заминировать подступы салом - там от одного прикосновения смерть наступит
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19.03.2022 21:17 Відповісти
поїли і у шапках... бережи Вас Бог!
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19.03.2022 21:17 Відповісти
Теперь понятно - как они рекорды точности ставят. РАКЕТУ САЛОМ НАДО СМАЗЫВАТЬ!
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19.03.2022 21:18 Відповісти
бляха, ну зачем выдавать военные тайны?
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19.03.2022 23:24 Відповісти
То что для украинца Рай, сирийским боевикам смерть
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19.03.2022 21:18 Відповісти
Слава Украине!
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19.03.2022 21:19 Відповісти
Героям слава!!
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19.03.2022 21:53 Відповісти
Ааааааааааааааааааааааааааа)))))))))))))) Геніально! По-козацьки!!
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19.03.2022 21:20 Відповісти
И пули лучше салом смазать, чтоб шайтана и ******* кадырку встретить с его горными баранами.
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19.03.2022 21:25 Відповісти
так уже !!!!

Украинские военные смазывают патроны свиным салом. Как говорится в видео, это делается специально

https://youtu.be/KHjssJNB1gQ

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19.03.2022 21:59 Відповісти
А вот так можно над всей Украиной сделать бесполетную зону для авиации (пилотируемых вертолетов, самолетов ) орков. Только не надо смеяться. Стоимость пуска ракеты на высоту 600 метров 15 центов американских.
https://www.youtube.com/watch?v=17bn6Wr5bwI

Представляете летит орка, а на встречу ему по курсу то там, то тут взлетают такие вот приметные ракетки. Ну он откуда знает та эта ракета или нет? А для большей красоты, кто-то еще включает печку СВЧ на улице при открытой дверце с зажатой кнопкой блокировки (это сербы с самолетами НАТО проделывали, приборы в самолетах срабатывали, как на радар). Надо учесть только, что суки могут ракету воздух -земля пустить на "луч". Поэтому надолго включать не стоит.
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19.03.2022 21:26 Відповісти
Вундервафля, не все так просто.
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19.03.2022 22:05 Відповісти
Таким чином наші й навчили стріляти Стугну по-Джавелінівськи, навісною траекторією. Просто Джавеліну дуже прийшлося до вподоби наше Сало!
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19.03.2022 21:28 Відповісти
Це ті вояки, яки вчотирьох 6-ма NLAWAмі расфуячили колону орків в 30 машин 19 з них спалали вщент. Знайдить та передивитись відео засідки, коли вони розстрілюють колону цапів з 30 метрів . Киборги отримали контузії, та за 5-ть днів знов епошать русню...сало-сила.
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19.03.2022 21:28 Відповісти
Завжди вони говорили, що ми брати. Ми зовсім різні, ніякими ми братами не були і не будемо вже ніколи в житті, і дай Боже, щоб ніколи про це і не згадували. Ми зовсім різні, ну зовсім. У нас є якийсь свій стрижень, у нас є нація, у нас є люди, які можуть об'єднатися
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19.03.2022 21:30 Відповісти
Ото у кацапів підгорить.
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19.03.2022 21:31 Відповісти
Еще Стингера нужно в комплект. Никогда не знаешь когда он понадобится.
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19.03.2022 21:32 Відповісти
Ось відео праці ціх козаків.....https://youtu.be/XU0JunmXBcE
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19.03.2022 21:33 Відповісти
Потрібно зловити "кадирівця",живого,і під камеру накормити його Салом!!!!

Відправити рАмзанчику,ДонНУ сраному😏😡
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19.03.2022 21:37 Відповісти
Здається мені, що у цьому відео більш психологічну атаку здійснює наявність сала у такому обсязі. Голодні москалі, якщо побачать це, скоріше вдавляться від голоду, чім від страху бути підсмаженим джавеліном (слава його винахідникам).
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19.03.2022 22:02 Відповісти
Дякую Вам за Вашу роботу! Слава Україні!
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19.03.2022 23:15 Відповісти
Сало на свіжому повітрі, в очікуванні ворога з джавеліном. ЩО може бути краще. Бачу, що все буде Україна. Слава Захисникам України! Смерть ворогам!
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20.03.2022 00:59 Відповісти
Смажений кацапчик
Сало з Джавеліном
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20.03.2022 11:08 Відповісти
Для ка%дырок это горючая смесь сало с джевелином)
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20.03.2022 13:20 Відповісти
 
 