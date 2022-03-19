"Сало з Джавеліном - горюча суміш", - українські бійці готуються до зустрічі з ворогом. ВIДЕО

Українські бійці опублікували коротке відео, на якому вони влаштували невеличкий обід перед зустріччю з ворогом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований в соцмережах, бійці ріжуть сало на контейнері з ПТРК "Javelin".

"Отак треба ворога зустрічати. Салом. Сало з Джавеліном - горюча суміш", - жартують вони.

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