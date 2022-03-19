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Місто Рубіжне на Луганщині - під контролем ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Попри інформацію окупантів, про нібито "зачистку" терористами ОРЛО міста Рубіжного на Луганщині, місто контролюють ЗСУ.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

"Наші гвардійці передають привіт із Рубіжного на Луганщині. Вони щиро здивовані і дуже сміялися, коли побачили циркове шоу в російських новинах, що місто "зачистили" чечени і терористи із ОРДЛО. Кажуть, що місто оберігали, оберігають і оберігатимуть українські військовослужбовці, прикордонники і поліція, і вони не здають його окупантам", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А Угледар? А то тревожно, сепарня там гадости всякие пишет
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19.03.2022 21:25 Відповісти
А ти їх не читай.
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19.03.2022 21:29 Відповісти
Cеред ночі вилазять на ютуб з заголовками що вони вже в Одесі та пів Києва захопили, дехто купується та півсвідомо сіє дезу.
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20.03.2022 00:33 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!ВЫ ГОРДОСТЬ УКРАИНЫ!
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19.03.2022 21:26 Відповісти
Нажаль, тільки половина міста(((
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19.03.2022 21:27 Відповісти
Мариуполь спасите, вывезите людей и смешайте орков с пеплом.
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19.03.2022 21:30 Відповісти
Вже декілька разів пояснювали чому на данний час військовими засобами це вирішити тимчасово неможливо.
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20.03.2022 05:23 Відповісти
Наші військові так разюче від орків відрізняються, мужні, впевнені в собі. Справждні Воїни Світла!!!
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19.03.2022 21:36 Відповісти
Рубіжне, Попасна,- форпости оборони країни, благаємо тримайтеся,- не дайте випустити звіра з клітки
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19.03.2022 23:34 Відповісти
 
 