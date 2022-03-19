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Місто Рубіжне на Луганщині - під контролем ЗСУ. ВIДЕО
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Попри інформацію окупантів, про нібито "зачистку" терористами ОРЛО міста Рубіжного на Луганщині, місто контролюють ЗСУ.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.
"Наші гвардійці передають привіт із Рубіжного на Луганщині. Вони щиро здивовані і дуже сміялися, коли побачили циркове шоу в російських новинах, що місто "зачистили" чечени і терористи із ОРДЛО. Кажуть, що місто оберігали, оберігають і оберігатимуть українські військовослужбовці, прикордонники і поліція, і вони не здають його окупантам", - йдеться в повідомленні.
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