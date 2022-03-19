Гімн України, присвячений захисникам Маріуполя. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Місто Маріуполь з перших днів війни відважно бореться проти російських загарбників.
Цензор.НЕТ присвятив захисникам Маріуполя відео під виконаний американською співачкою Ракель Рейнс гімн України.
Прохання, до всіх людей в світі - говоріть вашим політикам про злочини Росії в Маріуполі та активізуйте свої уряди для того, щоб зупинити геноцид мирного населення.
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Зеленский, возглавь прорыв!Добудь нобелевку в бою!Ну или хоть Люсьену отправь!