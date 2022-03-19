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Маріуполь (2818) оборона (1223)

Гімн України, присвячений захисникам Маріуполя. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Місто Маріуполь з перших днів війни відважно бореться проти російських загарбників.

 Цензор.НЕТ присвятив захисникам Маріуполя відео під виконаний американською співачкою Ракель Рейнс гімн України.

Прохання, до всіх людей в світі - говоріть вашим політикам про злочини Росії в Маріуполі та активізуйте свої уряди для того, щоб зупинити геноцид мирного населення.

Автор: Роман Свиридович
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Слава Украине ! Кацапских оккупантов ********** ВСЕХ !
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19.03.2022 21:34 Відповісти
Марік, тримайся! Всім людям міста- вижити та перемогти ворога, Азову- тільки ПЕРЕМОГИ, хлопці, склоняю голову перед вами! Ви дійсно круті! Не здали місто в 2014 , не здамо і зараз! Переможемо, смерть ворогам, люта смерть!
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19.03.2022 21:38 Відповісти
💛💙😰🙏
Немає слів,біль пекучий...
Господи, допоможи подолати диявольских істот на нашій землі!
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19.03.2022 21:39 Відповісти
Саундтрек звідси - https://www.facebook.com/yulya.vernigor/videos/676543846929969
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19.03.2022 21:42 Відповісти
Нужна деблокада, а не гимны и котики в вышивках!
Зеленский, возглавь прорыв!Добудь нобелевку в бою!Ну или хоть Люсьену отправь!
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19.03.2022 21:43 Відповісти
... трижды?
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19.03.2022 21:53 Відповісти
Так гімн їм зараз дуже допоможе. Шкода, та у Маріуполя немає шансів. Зробити прорив немає чим.
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20.03.2022 00:13 Відповісти
 
 