Гімн України, присвячений захисникам Маріуполя. ВIДЕО

Місто Маріуполь з перших днів війни відважно бореться проти російських загарбників.

Цензор.НЕТ присвятив захисникам Маріуполя відео під виконаний американською співачкою Ракель Рейнс гімн України.



Прохання, до всіх людей в світі - говоріть вашим політикам про злочини Росії в Маріуполі та активізуйте свої уряди для того, щоб зупинити геноцид мирного населення.