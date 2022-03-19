УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10087 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордономВійна в Україні Війна
23 908 25
війна (56290) зброя (5748) ППО (1816)

Треті країни мають надати Україні авіацію, ППО та інші типи озброєнь, – Карбер. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Під час повномасштабного російського вторгнення вирішення питання озброєння України повинно здійснюватися через надання радянських типів авіаційних систем та систем протиповітряної оборони третіми країнами, які в подальшому будуть замінені на нові зразки зі Сполучених Штатів.

Про це в коментарі для Guildhall заявив доктор політичних наук, президент американського фонду "Потомак" (The Potomac Foundation) Філіп Карбер, інформує Цензор.НЕТ.

"Є два аспекти (стосовно постачання зброї, - ред.). Я вважаю, що перш за все українській армії потрібно отримати авіацію. Наприклад, якби ви знайшли у сусідніх країнах для мене літак, я би хоч до трактора його причепив, але привіз би до України. Я вважаю, що це зараз вам важливо. Те ж саме стосується протиракетної зброї, якої нема на території Сполучених Штатів, але ви можете її отримати знову ж таки з сусідніх країн. Це те, що потрібно зробити у найкоротші терміни. Так, можливо, це влетить вам у копійку, але що маємо, то маємо. Це дійсно також є пріоритетом, як на мене", - сказав він.

"Другий аспект стосується якраз більшої частини України, яка наразі не окупована і на ній не ведуться бойові дії. Саме на цих територіях ви повинні зміцнити сили територіальної оборони. Це стосується як великих міст, так і маленьких придорожніх сіл – всюди потрібно розмістити зброю та боєприпаси. В ідеалі навіть отримати для ТРО протитанкове озброєння. Я докладу всіх зусиль, щоб прискорити отримання цієї допомоги. Територіальна оборона повинна стати потужною, їм треба володіти чимось серйознішим, ніж просто рушницями", - сказав доктор Карбер.

"Протягом останніх трьох років я лобіював надання американських літаків F-15 для України. Це хороший літак з точки зору бойової одиниці, він добре працює і в повітрі, і на землі, але для того, щоб навчитись ним управляти, потрібні роки. У поточній ситуації МіГ-29 добре підходить для протиповітряної оборони, а для атаки літаків, якщо вдасться отримати, підійде Су-25. Крім того, є також країни, що мають ударні вертольоти MI-24. Ви повинні ініціювати діалог між цими країнами та Сполученими Штатами, оскільки останні мають більше аналогічних вертольотів Apache, ніж пілотів, які вміють ними керувати, і при цьому ці вертольоти стоять у них в резерві. В результаті ми надамо їм літаками наші американські ударні вертольоти, а вони у свою чергу віддадуть вам свої власні (MІ-24, - ред.). Така ж ситуація з нашими Black Hawk (ударні вертольоти, - ред.) і аналогічними їм МІ-8", - наголосив президент фонду "Потомак".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання щодо постачання Україні ЗРК С-300 треба розглядати на рівні НАТО, - міністр оборони США Остін

"Те ж саме стосується систем протиповітряної оборони. Вам потрібні саме радянські зразки ППО, які наразі є в багатьох країн світу. З C-300 складніше, оскільки замінити їх чимось більш проблематично. Наші Patriot (система протиракетної оборони, – ред.) мало того, що досить повільні і дорогі, так їх навіть для нашої армії недостатньо, не кажучи вже про надання союзникам. Союзники не захочуть відмовлятися від своїх Patriot, а інші країни – від С-300, тому що їх дійсно важко чимось замінити. Але є ще дещо, це "попередники" C-300, які слугують як ППО - SA-6 (ЗРК "Куб"), SA-10S, SA-11C (протиповітряні ракетні комплекси, - ред.). Для сил територіальної оборони потрібні ручні протитанкові гранатомети та шведські гранатомети Carl Gustaf, яких, до прикладу, у країнах Прибалтики є тисячі. Що стосується РПГ, то це РПГ-7 будь-якої останньої моделі. Отримайте стільки, скільки буде можливо, і передайте в сили ТРО", - заявив Карбер.

Раніше ряд депутатів Європейського парламенту заявив, що в контексті відмови країн НАТО від запровадження безпольотної зони над Україною пріоритетом роботи країн Заходу повинно стати зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони України.

Читайте: Зеленський - західним лідерам: "Ракети РФ не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити корисні поставки"

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Вмовив. Давайте хоч так і негайно.
показати весь коментар
19.03.2022 22:09
+13
« Суєта суєт і всіляка суєта » (Vanitas vanitatum et omnia vanitas)

-Кадиров вже благає, умоляє ЗСУ скласти зброю... -бо ж руйнується авторитет "генерал-академіка-президента" Кадир-хана

-Ординці відмовляються сідати в танки та БТРи, бо вже усвідомили, що сідають одночасно в труну.,. без процедури перекладання, яку безоплатно взяли на себе Джавеліни, НЛАВи, Стугни

-Вертольотники та пілоти літаків Орди різко "розлінувалися" літати небом над Україною, бо Стінгери виконують ту ж роль - трунаря...

-Зате... ко-***** Пуйла різко збільшила кількість авіарейсів, але перенаправила урядовий авіазагін лише в сферу туризму: -в сторону Сходу - то в Китай, то до системи підземних бункерів в горах, лісах, озерах, болотах... (раптово полюбили віддалене підземелля? Чи вирішили звикати?)

І все це - виключно завдяки патріотизму, мужності, майстерності більшості нашого народу, наших воїнів які не здригнулися перед 2-ю армією світу ...
Слава Героям!

Ми, звичайно, вдячні закордонним прихильникам України... але як завжди обов'язково "підколю" (бо все ж не закрили небо над Україною і досі трясучись перед Пуйлом - не надали нам ні літаків, ні вертольотів, навіть російських С-300)...
Країни НАТО на чолі з першою армією світу, маючи всі вищеназвані "гаджети", добре навчені і високооплачувані... все-таки.... змушені були піти з Афганістану...

Якщо країни НАТО нині піддадуться, то Пуйло, вкотре погрожуючи ядерною зброєю заставить їх і зняти санкції... і ні про яке притягнення його до суду чи заморожувуння активів вже й не йтиметься...

Судячи з його систематичного хизування собою перед всіма... з тиграми, конями, стерхами, батискафами - він рафінований життєлюб. Але й рафінований егоїст -одночасно!

Про його боягузство засвідчує довжина стола за яким він веде наради, переговори, прийоми, бункерне життя при наявності дюжини королівських палаців. Він просто понтуватий гопник, який вирішив затіяти "переможну війну" з Україною "бліцкрігом"- для демонстрації своєї рішучості, сили і геніальності, блискавичності ... Демонстрації як перед своїми ординцями, так і перед лякливим Заходом - щоб ще більше його боялися! Але... прорахувався. Тобто, при своїх понтах "рішучості", хитрості не вистачає якогось там мізеру -не вистачає розуму!

Ще раз вдячний країнам НАТО, а особливо США за надану нам допомогу, бо вона в нинішніх умовах - безцінна...

Але й агресія Пуйла і наші жертви стали можливими "завдяки" і лише "завдяки" тому, що саме країни НАТО змусили нас ядерно роззброїтися (демілітаризуватися)... І головне - завдяки тому, що вони ж змусили нас віддати зброю саме Орді, сильно посиливши її ядерний потенціал, яким нині Пуйло нахабно погрожує і ініціаторам ядерного роззброєння України своїми ультиматумами !

Славою встигнемо поділитися... з партнерами.
Перемога буде за нами! Смерть ворогам!
показати весь коментар
19.03.2022 22:13
+8
Поддерживаю... Больше оружия что бы земля горела под ногами
показати весь коментар
19.03.2022 22:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вмовив. Давайте хоч так і негайно.
показати весь коментар
19.03.2022 22:09 Відповісти
« Суєта суєт і всіляка суєта » (Vanitas vanitatum et omnia vanitas)

-Кадиров вже благає, умоляє ЗСУ скласти зброю... -бо ж руйнується авторитет "генерал-академіка-президента" Кадир-хана

-Ординці відмовляються сідати в танки та БТРи, бо вже усвідомили, що сідають одночасно в труну.,. без процедури перекладання, яку безоплатно взяли на себе Джавеліни, НЛАВи, Стугни

-Вертольотники та пілоти літаків Орди різко "розлінувалися" літати небом над Україною, бо Стінгери виконують ту ж роль - трунаря...

-Зате... ко-***** Пуйла різко збільшила кількість авіарейсів, але перенаправила урядовий авіазагін лише в сферу туризму: -в сторону Сходу - то в Китай, то до системи підземних бункерів в горах, лісах, озерах, болотах... (раптово полюбили віддалене підземелля? Чи вирішили звикати?)

І все це - виключно завдяки патріотизму, мужності, майстерності більшості нашого народу, наших воїнів які не здригнулися перед 2-ю армією світу ...
Слава Героям!

Ми, звичайно, вдячні закордонним прихильникам України... але як завжди обов'язково "підколю" (бо все ж не закрили небо над Україною і досі трясучись перед Пуйлом - не надали нам ні літаків, ні вертольотів, навіть російських С-300)...
Країни НАТО на чолі з першою армією світу, маючи всі вищеназвані "гаджети", добре навчені і високооплачувані... все-таки.... змушені були піти з Афганістану...

Якщо країни НАТО нині піддадуться, то Пуйло, вкотре погрожуючи ядерною зброєю заставить їх і зняти санкції... і ні про яке притягнення його до суду чи заморожувуння активів вже й не йтиметься...

Судячи з його систематичного хизування собою перед всіма... з тиграми, конями, стерхами, батискафами - він рафінований життєлюб. Але й рафінований егоїст -одночасно!

Про його боягузство засвідчує довжина стола за яким він веде наради, переговори, прийоми, бункерне життя при наявності дюжини королівських палаців. Він просто понтуватий гопник, який вирішив затіяти "переможну війну" з Україною "бліцкрігом"- для демонстрації своєї рішучості, сили і геніальності, блискавичності ... Демонстрації як перед своїми ординцями, так і перед лякливим Заходом - щоб ще більше його боялися! Але... прорахувався. Тобто, при своїх понтах "рішучості", хитрості не вистачає якогось там мізеру -не вистачає розуму!

Ще раз вдячний країнам НАТО, а особливо США за надану нам допомогу, бо вона в нинішніх умовах - безцінна...

Але й агресія Пуйла і наші жертви стали можливими "завдяки" і лише "завдяки" тому, що саме країни НАТО змусили нас ядерно роззброїтися (демілітаризуватися)... І головне - завдяки тому, що вони ж змусили нас віддати зброю саме Орді, сильно посиливши її ядерний потенціал, яким нині Пуйло нахабно погрожує і ініціаторам ядерного роззброєння України своїми ультиматумами !

Славою встигнемо поділитися... з партнерами.
Перемога буде за нами! Смерть ворогам!
показати весь коментар
19.03.2022 22:13 Відповісти
Михалков не навчив помирати за херло ).
показати весь коментар
19.03.2022 22:29 Відповісти
-Зате... ко-***** Пуйла різко збільшила кількість авіарейсів, але перенаправила урядовий авіазагін лише в сферу туризму: -в сторону Сходу - то в Китай, то до системи підземних бункерів в горах, лісах, озерах, болотах... (раптово полюбили віддалене підземелля? Чи вирішили звикати?)
А ось цьому я б не радів. Це швидше насторожує. Від цих ницих створіннь можна що завгодно очікувати.
показати весь коментар
19.03.2022 22:32 Відповісти
На самом деле это разрыв тельняшки с криком: " Держите меня семеро!"
показати весь коментар
19.03.2022 22:41 Відповісти
Ваши слова да Богу в уши.
показати весь коментар
19.03.2022 22:42 Відповісти
Поддерживаю... Больше оружия что бы земля горела под ногами
показати весь коментар
19.03.2022 22:10 Відповісти
Не дадуть в нас в тероборону протитанкові і зенітні РПГ.Наша влада власний народ більше боїться,ніж Путіна,бо з ним вони планують домовитись.
показати весь коментар
19.03.2022 22:11 Відповісти
і ще правити не один термін - Дукашка вон як моцно сидить...
показати весь коментар
19.03.2022 22:18 Відповісти
А ти що, ЗСУ народом не вважаєш? Та й в силосих відомствах далеко не одні покидьки служать.
показати весь коментар
19.03.2022 22:20 Відповісти
Армія-це інше.Там більша керованість,субординація,звітність таж сама.Куди солдат,що є немісцевим,може зброю якусь приховати,наприклад???Так що тому і не дадуть тероборону потужнішої зброї,ніж стрілецька,і то в більшості випадків своя власна.Роздали б на кожен блок пост по декілька стінгерів,щоб літаки і гвинтокрили збивати,вже б меньше горя вони б людям зробили.На Житомирщині щодня і щоночі майже над землею літають,збивай не хочу.На жаль,тероборону в нас звели до рівня стояти на блок посту і кошмарити водіїв,,а ефективність цього мала,видимість діяльності одна.Підлетів гвинтокрил,дав залп по блок посту такому, всі як один загинули.Ось і толк від блок посту такого без зброї.А вся зброя-в столиці,його величність оберігає.
показати весь коментар
20.03.2022 04:48 Відповісти
Війна на фронті Кто кого перепіздить,подляк чи всі інші подляка
показати весь коментар
19.03.2022 22:11 Відповісти
он прав. Так никто ж ничего не хочет дать. Ни самолеты, ни ПВО
А если купить у 3х стран?
и летальноеоружие нам надо, наступательное.
Одной обороной мы войну не выиграем....
показати весь коментар
19.03.2022 22:15 Відповісти
щось мені натівська армія, включно із США, по роздупленню нагадує ******* рашкованську (совкову):
а ми даємо, а ви даєте, а ми ще подумаємо, а давайте обсудимо...

так і війна закінчиться
показати весь коментар
19.03.2022 22:16 Відповісти
давайте ще раз не підтримаємо заявку про членство в нато ,як наші депутати минулого року
показати весь коментар
19.03.2022 22:29 Відповісти
Из прочитанного складывается мнение, что С300 получше Пэтриота будет.
показати весь коментар
19.03.2022 22:17 Відповісти
С300 в різних варіаціях як і Петріот масово майже не застосовувався в реальних бойових діях. Петріот в Іраку проти Скадів не дуже зарекомендував себе, ясно що вони вже пройшли модернізації і не одну. С300 найбільше застосовується в Україні зараз, ми вже маємо найбільший досвід бойового застосування цих систем. Тому С300 треба, а краще С300В(1), це єдина система, яка на етапі проектування закладалася як для боротьби з балістичними цілями, тобто елементи ПРО.
показати весь коментар
19.03.2022 22:52 Відповісти
Чувак не в теме, предисторию не изучил
показати весь коментар
19.03.2022 22:19 Відповісти
Про Patriot він якусь дурню зморозив, їх випускають з 90-х і за цей час точно випустили потрібну кількість для потреб США та усіх союзників.
показати весь коментар
19.03.2022 22:26 Відповісти
Назва одна, але є багато модернізацій, тому є багато старих систем, які наприклад в Іраку сплохували проти балістичних Скадів.
показати весь коментар
19.03.2022 22:54 Відповісти
насправді...нічого не мають.треба було не дороги будувати
показати весь коментар
19.03.2022 22:28 Відповісти
так из советского ПВО особенно и давать уже нечего. Разе что у поляков, болгар и греков штук сто тридцать "Ос" осталось. Может еще дивизион "Печор" у болгар остался, но регламент, тюнинг и перепаковка двигателей на дивизион нерациональна совсем.
А литачки потихоньку без разговоров отдали бы, да и все дела. Вот как афганские борта. Шо, кто-то о них вспомнил??? А как кричали, как кричали... мол "красная линия" и всё такое ... кацапы снова умоются, а нам своё делать.
показати весь коментар
19.03.2022 22:33 Відповісти
Давайте, мужики, помогайте Украине, нужно многим с разных сторон постоянно талдычить властям, чтобы не жевали сопли и дали самолёты и оружие! И он прав - самолёт можно и перекатить, было бы желание! Странам НАТО для начала просто надо перестать ссать от угроз куйла и тогда передача самолётов проблемой вообще не будет. У вас ядерное оружие есть - чего вы боитесь??? Смешно.
показати весь коментар
19.03.2022 22:50 Відповісти
Нет воли у Западных политиков дать такое вооружение им забавно наблюдать
как Украинский Народ героически уничтожает орков в этом и вся правда...
показати весь коментар
20.03.2022 06:53 Відповісти
Краще Карберу продовжувати займатися політикою і не лізти у військову справу, у якій він, судячи зі сказаного, повний нуль, так само як і 99% інших порадників на цю тему
показати весь коментар
20.03.2022 11:10 Відповісти
 
 