Треті країни мають надати Україні авіацію, ППО та інші типи озброєнь, – Карбер. ВIДЕО
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Під час повномасштабного російського вторгнення вирішення питання озброєння України повинно здійснюватися через надання радянських типів авіаційних систем та систем протиповітряної оборони третіми країнами, які в подальшому будуть замінені на нові зразки зі Сполучених Штатів.
Про це в коментарі для Guildhall заявив доктор політичних наук, президент американського фонду "Потомак" (The Potomac Foundation) Філіп Карбер, інформує Цензор.НЕТ.
"Є два аспекти (стосовно постачання зброї, - ред.). Я вважаю, що перш за все українській армії потрібно отримати авіацію. Наприклад, якби ви знайшли у сусідніх країнах для мене літак, я би хоч до трактора його причепив, але привіз би до України. Я вважаю, що це зараз вам важливо. Те ж саме стосується протиракетної зброї, якої нема на території Сполучених Штатів, але ви можете її отримати знову ж таки з сусідніх країн. Це те, що потрібно зробити у найкоротші терміни. Так, можливо, це влетить вам у копійку, але що маємо, то маємо. Це дійсно також є пріоритетом, як на мене", - сказав він.
"Другий аспект стосується якраз більшої частини України, яка наразі не окупована і на ній не ведуться бойові дії. Саме на цих територіях ви повинні зміцнити сили територіальної оборони. Це стосується як великих міст, так і маленьких придорожніх сіл – всюди потрібно розмістити зброю та боєприпаси. В ідеалі навіть отримати для ТРО протитанкове озброєння. Я докладу всіх зусиль, щоб прискорити отримання цієї допомоги. Територіальна оборона повинна стати потужною, їм треба володіти чимось серйознішим, ніж просто рушницями", - сказав доктор Карбер.
"Протягом останніх трьох років я лобіював надання американських літаків F-15 для України. Це хороший літак з точки зору бойової одиниці, він добре працює і в повітрі, і на землі, але для того, щоб навчитись ним управляти, потрібні роки. У поточній ситуації МіГ-29 добре підходить для протиповітряної оборони, а для атаки літаків, якщо вдасться отримати, підійде Су-25. Крім того, є також країни, що мають ударні вертольоти MI-24. Ви повинні ініціювати діалог між цими країнами та Сполученими Штатами, оскільки останні мають більше аналогічних вертольотів Apache, ніж пілотів, які вміють ними керувати, і при цьому ці вертольоти стоять у них в резерві. В результаті ми надамо їм літаками наші американські ударні вертольоти, а вони у свою чергу віддадуть вам свої власні (MІ-24, - ред.). Така ж ситуація з нашими Black Hawk (ударні вертольоти, - ред.) і аналогічними їм МІ-8", - наголосив президент фонду "Потомак".
"Те ж саме стосується систем протиповітряної оборони. Вам потрібні саме радянські зразки ППО, які наразі є в багатьох країн світу. З C-300 складніше, оскільки замінити їх чимось більш проблематично. Наші Patriot (система протиракетної оборони, – ред.) мало того, що досить повільні і дорогі, так їх навіть для нашої армії недостатньо, не кажучи вже про надання союзникам. Союзники не захочуть відмовлятися від своїх Patriot, а інші країни – від С-300, тому що їх дійсно важко чимось замінити. Але є ще дещо, це "попередники" C-300, які слугують як ППО - SA-6 (ЗРК "Куб"), SA-10S, SA-11C (протиповітряні ракетні комплекси, - ред.). Для сил територіальної оборони потрібні ручні протитанкові гранатомети та шведські гранатомети Carl Gustaf, яких, до прикладу, у країнах Прибалтики є тисячі. Що стосується РПГ, то це РПГ-7 будь-якої останньої моделі. Отримайте стільки, скільки буде можливо, і передайте в сили ТРО", - заявив Карбер.
Раніше ряд депутатів Європейського парламенту заявив, що в контексті відмови країн НАТО від запровадження безпольотної зони над Україною пріоритетом роботи країн Заходу повинно стати зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
-Кадиров вже благає, умоляє ЗСУ скласти зброю... -бо ж руйнується авторитет "генерал-академіка-президента" Кадир-хана
-Ординці відмовляються сідати в танки та БТРи, бо вже усвідомили, що сідають одночасно в труну.,. без процедури перекладання, яку безоплатно взяли на себе Джавеліни, НЛАВи, Стугни
-Вертольотники та пілоти літаків Орди різко "розлінувалися" літати небом над Україною, бо Стінгери виконують ту ж роль - трунаря...
-Зате... ко-***** Пуйла різко збільшила кількість авіарейсів, але перенаправила урядовий авіазагін лише в сферу туризму: -в сторону Сходу - то в Китай, то до системи підземних бункерів в горах, лісах, озерах, болотах... (раптово полюбили віддалене підземелля? Чи вирішили звикати?)
І все це - виключно завдяки патріотизму, мужності, майстерності більшості нашого народу, наших воїнів які не здригнулися перед 2-ю армією світу ...
Слава Героям!
Ми, звичайно, вдячні закордонним прихильникам України... але як завжди обов'язково "підколю" (бо все ж не закрили небо над Україною і досі трясучись перед Пуйлом - не надали нам ні літаків, ні вертольотів, навіть російських С-300)...
Країни НАТО на чолі з першою армією світу, маючи всі вищеназвані "гаджети", добре навчені і високооплачувані... все-таки.... змушені були піти з Афганістану...
Якщо країни НАТО нині піддадуться, то Пуйло, вкотре погрожуючи ядерною зброєю заставить їх і зняти санкції... і ні про яке притягнення його до суду чи заморожувуння активів вже й не йтиметься...
Судячи з його систематичного хизування собою перед всіма... з тиграми, конями, стерхами, батискафами - він рафінований життєлюб. Але й рафінований егоїст -одночасно!
Про його боягузство засвідчує довжина стола за яким він веде наради, переговори, прийоми, бункерне життя при наявності дюжини королівських палаців. Він просто понтуватий гопник, який вирішив затіяти "переможну війну" з Україною "бліцкрігом"- для демонстрації своєї рішучості, сили і геніальності, блискавичності ... Демонстрації як перед своїми ординцями, так і перед лякливим Заходом - щоб ще більше його боялися! Але... прорахувався. Тобто, при своїх понтах "рішучості", хитрості не вистачає якогось там мізеру -не вистачає розуму!
Ще раз вдячний країнам НАТО, а особливо США за надану нам допомогу, бо вона в нинішніх умовах - безцінна...
Але й агресія Пуйла і наші жертви стали можливими "завдяки" і лише "завдяки" тому, що саме країни НАТО змусили нас ядерно роззброїтися (демілітаризуватися)... І головне - завдяки тому, що вони ж змусили нас віддати зброю саме Орді, сильно посиливши її ядерний потенціал, яким нині Пуйло нахабно погрожує і ініціаторам ядерного роззброєння України своїми ультиматумами !
Славою встигнемо поділитися... з партнерами.
Перемога буде за нами! Смерть ворогам!
А ось цьому я б не радів. Це швидше насторожує. Від цих ницих створіннь можна що завгодно очікувати.
А если купить у 3х стран?
и летальноеоружие нам надо, наступательное.
Одной обороной мы войну не выиграем....
а ми даємо, а ви даєте, а ми ще подумаємо, а давайте обсудимо...
так і війна закінчиться
А литачки потихоньку без разговоров отдали бы, да и все дела. Вот как афганские борта. Шо, кто-то о них вспомнил??? А как кричали, как кричали... мол "красная линия" и всё такое ... кацапы снова умоются, а нам своё делать.
как Украинский Народ героически уничтожает орков в этом и вся правда...