УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10044 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
21 026 17
війна (56290) Херсон (2322)

"Красная икра, если есть, то возьму, на другое не соглашаюсь": У Херсоні українка відмовилась від "гуманітарки" з рук окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мешканка Херсону відмовилась від "гуманітарної допомоги" з рук російських окупантів.

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Російські окупанти намагаються створити псевдоорган влади на Херсонщині: у держзраді підозрюється місцевий житель, - Офіс Генпрокурора

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Самі кацапи ходят по хатам і крадуть все,а тут щедрими стали,на ***!
показати весь коментар
19.03.2022 23:17
+20
молодці, херсонці !

Слава Україні !
показати весь коментар
19.03.2022 23:16
+15
Черную давай
показати весь коментар
19.03.2022 23:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Черную давай
показати весь коментар
19.03.2022 23:13 Відповісти
З язика зняв
показати весь коментар
19.03.2022 23:14 Відповісти
молодці, херсонці !

Слава Україні !
показати весь коментар
19.03.2022 23:16 Відповісти
Она не взяла... Интересно, сколько сломленных ?
показати весь коментар
19.03.2022 23:16 Відповісти
яка балувана ))))
показати весь коментар
19.03.2022 23:16 Відповісти
Орк мовчки пішов....він знає тільки кабачкову ікру...
показати весь коментар
19.03.2022 23:19 Відповісти
і ту... тільки на свято ))))
показати весь коментар
19.03.2022 23:28 Відповісти
Самі кацапи ходят по хатам і крадуть все,а тут щедрими стали,на ***!
показати весь коментар
19.03.2022 23:17 Відповісти
Ага. Щедрые ***. Раздают то что украли в соседнем разграбленом магазине
показати весь коментар
19.03.2022 23:34 Відповісти
Ця "новина" вже тиждень тому була...
показати весь коментар
19.03.2022 23:17 Відповісти
Моя подруга сейчас у мамы в оккупированной Херсонской области в селе. Ходят оккупанты по домам, обыскивают дома, сараи, подвалы. Наставили на нее и маму автоматы, требовали показать телефоны, маму с поломанной ногой довели до истерики и слез.
А потом еще и спрашивают, почему вы такие грустные и плачете.
показати весь коментар
19.03.2022 23:20 Відповісти
бо кацапські рашисти нелюди,то істоти примітивні ,російська мова йди на йюх
показати весь коментар
19.03.2022 23:24 Відповісти
Дуреха, камчатських крабів вимагай!!!
показати весь коментар
19.03.2022 23:23 Відповісти
Кожний має свою ціну
показати весь коментар
19.03.2022 23:35 Відповісти
особливо ти маєш... пучок редьки і ти продаси душу....
показати весь коментар
20.03.2022 05:39 Відповісти
НЕВІДОМІЙ ЖІНЦІ-РЕСПЕКТ...
показати весь коментар
20.03.2022 05:39 Відповісти
Потрібно, щоб населення всі брали, щоб рос окупантам мешьше було, щоб вони використовували гроші не на озброєння, а на утримання захоплених територій! Їсти це не обов'язково, головне щоб вони несли і такі втрати!!! Окупант повинен утримувати окуповане населення!!
показати весь коментар
20.03.2022 13:59 Відповісти
 
 