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"Красная икра, если есть, то возьму, на другое не соглашаюсь": У Херсоні українка відмовилась від "гуманітарки" з рук окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканка Херсону відмовилась від "гуманітарної допомоги" з рук російських окупантів.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+23 Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар19.03.2022 23:17
+20 Алекс Мышкевич
показати весь коментар19.03.2022 23:16
+15 Pol Bolt
показати весь коментар19.03.2022 23:13
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Слава Україні !
А потом еще и спрашивают, почему вы такие грустные и плачете.