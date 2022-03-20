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Військове керівництво РФ жене своїх людей "на забій", - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський опублікував чергове звернення до українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте: Зеленський закликає швейцарські банки заморозити активи росіян, відповідальних за війну проти України

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
А те кто целый батальон солдат укладывают в хорошоизвестную врагу многоэтажную казарму, они что делают, балабол ?? Ты о своих гражданах заботься, а не самолюбованием в западной прессе! Эта говорильня имела место в первые дни, сейчас нижны действия, а не тупизмы вроде "пора прекращать войну"!
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20.03.2022 02:42
+5
Зеленский переживает за оккупантов все надеется достучаться до тех которые пришли стереть из истории Украинский Народ (денацификация и русский язык). Если бы он так за украинцев переживал.
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20.03.2022 02:45
+5
Президент України має переймати ся долею українців, а не московських недолюдків, постріляних українцями.
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20.03.2022 03:28
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https://twitter.com/i/status/1505247912099467264


Видео дня...в тему вьіступления президента.
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20.03.2022 02:35 Відповісти
А те кто целый батальон солдат укладывают в хорошоизвестную врагу многоэтажную казарму, они что делают, балабол ?? Ты о своих гражданах заботься, а не самолюбованием в западной прессе! Эта говорильня имела место в первые дни, сейчас нижны действия, а не тупизмы вроде "пора прекращать войну"!
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20.03.2022 02:42 Відповісти
Перестань, ты ведешь себя как дурак. Его абсолютная обязанность как президента страны - представлять свою страну перед остальным миром и отстаивать ее интересы. и я должен сказать, что он весьма успешен. Именно его пиар (а в этом слове нет ничего негативного!) помогает Украине получить помощь от международного сообщества.
ЕГО деятельность как лидера вооруженных сил должна быть пересмотрена после окончания войны, однако на данный момент патриотический долг каждого украинца сплотить и поддержать его.
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20.03.2022 09:23 Відповісти
Как президент, он еще должен поддерживать моральный дух внутри страны, а ему до этого похоже особого дела нет. Каково думаешь людям на передовой слышать про всю эту мышиную возню вокруг Луча, вокруг непонятных переговоров, видеть сотни погибших так по глупому в казармах ? Слышать очередной высер Люси про Мариуполь, который оказывается можно спасти только переговорами ? Ты понимаешь что Марик падет через неделю или две, и там будут тысячи трупов украинских военных и десятки, если не сотни пленных ?? Ты понимаешь какой удар по морали это нанесет ?? Ты понимаешь какой шабаш устроит рашистская пропаганда, и не только в росии, эту пропаганду подхватят любители путлера по всему миру, там у них блин свобода слова. Призывать иностранцев на войну, когда у себя тысячи и тысячи добровольцев не могут получить оружие чтобы встать в строй ? Это его отвественность назначать правильных людей на ключевые должности, а не продолжать управлять через друзей и прятелей!
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20.03.2022 09:56 Відповісти
Зеленский переживает за оккупантов все надеется достучаться до тех которые пришли стереть из истории Украинский Народ (денацификация и русский язык). Если бы он так за украинцев переживал.
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20.03.2022 02:45 Відповісти
Вчерашнее выступление Путина. Оригинальный звук.
https://www.tiktok.com/@bipperbipper/video/7076443273048395014
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20.03.2022 03:10 Відповісти
Президент України має переймати ся долею українців, а не московських недолюдків, постріляних українцями.
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20.03.2022 03:28 Відповісти
Трохи воєнної бухгалтерії.
Зверніть увагу на відсотки по основних зразках озброєнь угруповання вторгнення (танки, літаки, вертольоти, бронемашини) 30-50%.
За таких втрат варто сісти і обміркувати дві речи: 1) чи варто наступати далі? 2) моя тактика і стратегія - хєрові, треба щось змінти, а що саме?
Але ніхто не сів і не шукає відповідей в ГШ РФ.
Іііііі - вшосте на Чорнобаївку!
Громадо, ви усвідомлюєте з ким ми маємо справу?
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20.03.2022 05:12 Відповісти
неужели зеленьськай не понимает, что его слова - это пустота для свинорылых кацапоидов... может хватит гнусавить к кацапским проституткам, нарожавшим столько дегенератов, пришедших убивать украинцев, хватит обращаться к руководству мокшанщины? может надо просто честно исполнять свой долг - убивать кацапов до полной победы...
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20.03.2022 05:32 Відповісти
Забой кацапского скота в Украине войдёт в историю войн
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20.03.2022 07:46 Відповісти
Хорошо что мы своих не бросаем!
Вот, например, Мариуполь ...
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20.03.2022 07:50 Відповісти
накуй нам про рашку розказувати?Ти президент якої країни?
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20.03.2022 08:45 Відповісти
ну от нащо було про Чорнобаївку на увесь світ розказувати?
таке рибне місце попалили!
ми з подругою забилися на 100 гривень, що кацапи там не менше 10 разів свої гелікоптери поставлять!

а теперка я програла 100 гривень!
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20.03.2022 09:07 Відповісти
ВСУ ликвидировали замкомандира Черноморского флота РФ
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20.03.2022 09:11 Відповісти
 
 