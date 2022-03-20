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Військове керівництво РФ жене своїх людей "на забій", - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський опублікував чергове звернення до українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+5 Azer Huseynov
показати весь коментар20.03.2022 02:42
+5 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар20.03.2022 02:45
+5 National Question
показати весь коментар20.03.2022 03:28
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Видео дня...в тему вьіступления президента.
ЕГО деятельность как лидера вооруженных сил должна быть пересмотрена после окончания войны, однако на данный момент патриотический долг каждого украинца сплотить и поддержать его.
https://www.tiktok.com/@bipperbipper/video/7076443273048395014
Зверніть увагу на відсотки по основних зразках озброєнь угруповання вторгнення (танки, літаки, вертольоти, бронемашини) 30-50%.
За таких втрат варто сісти і обміркувати дві речи: 1) чи варто наступати далі? 2) моя тактика і стратегія - хєрові, треба щось змінти, а що саме?
Але ніхто не сів і не шукає відповідей в ГШ РФ.
Іііііі - вшосте на Чорнобаївку!
Громадо, ви усвідомлюєте з ким ми маємо справу?
Вот, например, Мариуполь ...
таке рибне місце попалили!
ми з подругою забилися на 100 гривень, що кацапи там не менше 10 разів свої гелікоптери поставлять!
а теперка я програла 100 гривень!