"Що це за Z в Актау?" - у Казахстані покарали водія з рашистським знаком на авто. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У казахстанському місті Актау оштрафували водія Jeep Cherokee, який наклеїв на скло своєї машини букву Z.
Про це повідоляє місцеве видання ЛАДА, інформує Цензор.НЕТ.
Позашляховик Jeep Cherokee червоного кольору з наклеєними на задніх бічних склах буквами Z їхав вулицями Актау (обласного центру Мангістауської області).
Поліція зупинила червоний позашляховик і склала на його водія протокол за двома статтями Адміністративного кодексу Республіки Казахстан:
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590 КпАП РК (порушення правил експлуатації транспортних засобів);
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601 КпАП РК (недотримання вимог, приписаних дорожніми знаками або розміткою проїжджої частини дороги).
Загальна сума виписаного чоловікові штрафу склала 24 504 тенге (трохи більше ніж 1,4 тисячі гривень).
Будь ласка, зачекайте...
за задоволення розпалювання нацизму треба платити, чо тілько рашанє мають розраховуватися?
теж мені, зорро недороблене казахське, 1 штука
І в США вчинили вірно! Там все навпаки. Сплатити штраф там звична справа, тому це не налякає кацаполюбів, а от побите скло й пробиті шини, що по страховці не підпадає під жоден страховий випадок -- це наука!
И стране сразу станет легче
интересно они реально сами клеют или их кто то просит))
бараны
у нас и так проблемы были изза крутой "геополитики" рашки
а тут скоро еще хуже будет думаю
может стоит задуматься о постройке проекта Nabucco?
тогда бы хотя бы туркменский газ до европы дошел
Таке відбите дурко.
Розбігаються, як таргани, куди можуть.
І в Таджикістан, і в Киргизію, і в Грузію.
То я в новой ґазєтє читала.
Інтерв*ю у них брали.
А "звьозди" всякі то в Туреччину, то в Ізраїль, Нідерланди, Францію.
хотя это уже абсолютно бессмысленно
надо было подрывать железнодорожные пути
когда чуть ли не год стягивали технику к границам украины
а они что делали?
правильно, ничего
или кто знал, думал "ну че хахлы, доигрались?"
пострадают все, но на них бомбы не падают
а они пока только начали бегать за сахаром и прочей едой
нет чтобы миллионами кремль осаждать
бараны
Вони до казахів ставляться так же, як і до українців.
Треба було машину конфісковать, хай на ладєкалінє катається, удобрєніе.