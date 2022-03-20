"Що це за Z в Актау?" - у Казахстані покарали водія з рашистським знаком на авто. ВIДЕО

У казахстанському місті Актау оштрафували водія Jeep Cherokee, який наклеїв на скло своєї машини букву Z.

Про це повідоляє місцеве видання ЛАДА, інформує Цензор.НЕТ.

Позашляховик Jeep Cherokee червоного кольору з наклеєними на задніх бічних склах буквами Z їхав вулицями Актау (обласного центру Мангістауської області).

Поліція зупинила червоний позашляховик і склала на його водія протокол за двома статтями Адміністративного кодексу Республіки Казахстан:

590 КпАП РК (порушення правил експлуатації транспортних засобів);

601 КпАП РК (недотримання вимог, приписаних дорожніми знаками або розміткою проїжджої частини дороги).

Загальна сума виписаного чоловікові штрафу склала 24 504 тенге (трохи більше ніж 1,4 тисячі гривень).