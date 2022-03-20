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"Що це за Z в Актау?" - у Казахстані покарали водія з рашистським знаком на авто. ВIДЕО

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У казахстанському місті Актау оштрафували водія Jeep Cherokee, який наклеїв на скло своєї машини букву Z.

Про це повідоляє місцеве видання ЛАДА, інформує Цензор.НЕТ.

Позашляховик Jeep Cherokee червоного кольору з наклеєними на задніх бічних склах буквами Z їхав вулицями Актау (обласного центру Мангістауської області).

Поліція зупинила червоний позашляховик і склала на його водія протокол за двома статтями Адміністративного кодексу Республіки Казахстан:

  • 590 КпАП РК (порушення правил експлуатації транспортних засобів);

  • 601 КпАП РК (недотримання вимог, приписаних дорожніми знаками або розміткою проїжджої частини дороги).

Загальна сума виписаного чоловікові штрафу склала 24 504 тенге (трохи більше ніж 1,4 тисячі гривень).

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+103
Притомним казахам-респект...
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20.03.2022 07:31
+63
Zдюлєй надавали?
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20.03.2022 07:29
+43
Казахи молодці
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20.03.2022 08:03
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Zдюлєй надавали?
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20.03.2022 07:29 Відповісти
так треба, спец. операцію - надавання здюлєй за гаражами!
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20.03.2022 09:14 Відповісти
Притомним казахам-респект...
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20.03.2022 07:31 Відповісти
А непритомні казахи у лікарнях лежать, чи як?
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20.03.2022 09:17 Відповісти
непритомні кликали росвійська нещодавно для подавлення бунтів
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20.03.2022 10:27 Відповісти
і так на кожному посту дорожньої поліції по 1400 грн))
за задоволення розпалювання нацизму треба платити, чо тілько рашанє мають розраховуватися?
теж мені, зорро недороблене казахське, 1 штука
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20.03.2022 07:31 Відповісти
а чтоб водитель не забыл,что так делать нельзя,нужно было,чтобы "случайный прохожий" набил морду этому "российскому патриоту издалека"
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20.03.2022 07:31 Відповісти
і цеглою у скло транспортного засобу )
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20.03.2022 07:32 Відповісти
ні-ні! В Казахстані вчинили вірно! Якби начистили пику, то водятл не зрозумів би уроку, а ще найшлися б прибічники. А так зрозуміло, що це порушення ПДР, тому не варто наслідувати.
І в США вчинили вірно! Там все навпаки. Сплатити штраф там звична справа, тому це не налякає кацаполюбів, а от побите скло й пробиті шини, що по страховці не підпадає під жоден страховий випадок -- це наука!
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20.03.2022 10:31 Відповісти
казахи всегда были нормальными ребятами вообще не понятно как они одбк оказались
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20.03.2022 07:32 Відповісти
главное, чтов Украине их нет не смотря ни на какие одкб
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20.03.2022 07:34 Відповісти
Казахи мало что решают в своей стране, как и беларусы. Но воевать за орков 100% не пойдут.
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20.03.2022 07:40 Відповісти
Ошибатесь, Қазақстан не Белорусс, если что могут дать понят властям кто в стране хозяин
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20.03.2022 08:37 Відповісти
Согласен, но до Украины еще далеко в этом плане. Надеюсь мы построим настоящую демократию в Казахстане. Пока жив пуйло этого не будет.
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20.03.2022 08:52 Відповісти
Так пусть олигархи казахские скинуться деньгами и убейте хутина .
И стране сразу станет легче
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20.03.2022 09:55 Відповісти
Рашкованские олигархи этого хотят еще больше, но хотеть и сделать две разные вещи, увы
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20.03.2022 10:13 Відповісти
Обязательно построите демакратичный Казахстан! Спасибо за Вашу поддержку а такие трудные для Украины времена. 🤝💙💛
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20.03.2022 10:17 Відповісти
Так давайте!Давно пора кацапнюигнати!! У вас кацапи наглі ,розповідають вам як жити у себе вдома!
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20.03.2022 17:42 Відповісти
Согласен, мы тут ничего не решаем, у власти прорусчюское банда
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20.03.2022 15:27 Відповісти
патриоты, бейте и портьте машины з зигом)
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20.03.2022 07:34 Відповісти
потом, показав док-во своей антифашистской деятельности, получите индивидуальное снятие санкций) и стыдно перед приличными людьми не будет
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20.03.2022 07:36 Відповісти
Красавцы казахи , дрючить этих сепаров во все дыры ))
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20.03.2022 07:36 Відповісти
найдутся же идиоты
интересно они реально сами клеют или их кто то просит))
бараны
у нас и так проблемы были изза крутой "геополитики" рашки
а тут скоро еще хуже будет думаю

может стоит задуматься о постройке проекта Nabucco?
тогда бы хотя бы туркменский газ до европы дошел
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20.03.2022 07:48 Відповісти
В Єревані влаштували Z--шабаш позавчора. Я в ФБ назвав їх х----ми придурковатими, так забанили на три дні. Казахи більш самостійні , тому і розумніші.
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20.03.2022 07:49 Відповісти
Ну тоді залишилось цім хачам-армяшкам(не плутати с притомними вірменами, деякі з яких навіть воюють на нашому боці) побажати - щоб Арменія нарешті отримала спільну територію зі своїм Араратом - тобто стала окупованою(звільненою!) Туреччиною...
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20.03.2022 08:17 Відповісти
Рад, что вы отличаете армяшек от нормальных армян
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20.03.2022 08:31 Відповісти
Абсолютно правильно вы их назвали. Это был шабаш проплаченных ватных дебилов. Кстати сегодня у нас в Ереване состоится уже третья по счету акция в поддержку Украины, но ваши СМИ почему-то об этом молчат
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20.03.2022 08:26 Відповісти
Нет-нет, я видела, не молчат.
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20.03.2022 08:58 Відповісти
Штраф у вигляді цеглини у скло - більше би зрозумів
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20.03.2022 07:51 Відповісти
Давити гадів по всій планеті , в стойло любителів кремляді .Респект казахам .
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20.03.2022 07:51 Відповісти
Днипро, вч 96402,новый рик 1986,вулыця чичерина, зона черес паркан. Казах спивае на гитари, Queen Life of My Life, наступного дня косоглазого забралы мусора за дила помидоры. Маю надию шо вин зара супер.
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20.03.2022 07:55 Відповісти
Казахи все понимают и адекватно поступили ... На кацапскую свастику у нормального человека и будет такая реакция
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20.03.2022 08:01 Відповісти
На лобі йому треба було відтрафаретити
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20.03.2022 08:01 Відповісти
Та воно білим скотчем приклеєно...
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20.03.2022 08:11 Відповісти
І казах же за кермом.
Таке відбите дурко.
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20.03.2022 08:02 Відповісти
Кавказ
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20.03.2022 08:39 Відповісти
Казахи молодці, було б добре ще й молоточком по буквочці для закріплення матеріалу.
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20.03.2022 08:02 Відповісти
Казахи молодці
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20.03.2022 08:03 Відповісти
Не лише в Казахстан.
Розбігаються, як таргани, куди можуть.

І в Таджикістан, і в Киргизію, і в Грузію.
То я в новой ґазєтє читала.
Інтерв*ю у них брали.

А "звьозди" всякі то в Туреччину, то в Ізраїль, Нідерланди, Францію.
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20.03.2022 09:03 Відповісти
у них "подвиг" просто с плакатом выйти
хотя это уже абсолютно бессмысленно
надо было подрывать железнодорожные пути
когда чуть ли не год стягивали технику к границам украины
а они что делали?
правильно, ничего
или кто знал, думал "ну че хахлы, доигрались?"

пострадают все, но на них бомбы не падают
а они пока только начали бегать за сахаром и прочей едой
нет чтобы миллионами кремль осаждать
бараны
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20.03.2022 09:22 Відповісти
Ви головне, не продавайте їм землю, будинки, квартири, не позбуєтесь потім.
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20.03.2022 09:44 Відповісти
К сожалению, девушка права - это потенциальные "путен введи", потому что они не захотят ассимилироваться с местными, а начнут местных подстраивать под себя.
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20.03.2022 14:04 Відповісти
Штраф це гарно.) Пропоную ще татуювання "Z" на чолі робити "патріотам".)
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20.03.2022 08:05 Відповісти
Машину сжечь, водилу отпиZZдить!
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20.03.2022 08:13 Відповісти
Це добре, не сжег, но ********* должны мы
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20.03.2022 15:28 Відповісти
Казахи е цивильни, а е мамбеты глына, такот цивильни казах, папа мама в партии кпсс, в наряди зи зброею цынично намагався згвалтувати 60 ричну бабчю в кочегарке, бабця жинка цилого маёра СССР, такшо ци казахи алга казахстан без питань, своя краина туди займайтеся.
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20.03.2022 08:15 Відповісти
специально керосин плещешь между казахами и украинцами ? задание от ФСБ получил ?
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20.03.2022 10:48 Відповісти
Везде твари лезут , фашисты ,орда
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20.03.2022 08:30 Відповісти
Да то москалі в казахстані їздять.
Вони до казахів ставляться так же, як і до українців.
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20.03.2022 08:47 Відповісти
Повезло тварюці, в нас був би шашлик.
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20.03.2022 08:51 Відповісти
Як таргани ця наволоч по світу розповзається. Шукають тепле та сите місце а потім почнуть волати про ущемленіе язіка та путЕн введі. Гнати, гнати щоб аж у вухах свистіло
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20.03.2022 09:18 Відповісти
Ну це классика жанру, на іномарки клеїть своє гавно і хизуватися.
Треба було машину конфісковать, хай на ладєкалінє катається, удобрєніе.
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20.03.2022 09:49 Відповісти
Ця зетка прирівнюється до фашистської свастики. Це і є свастика ********* нацизму.
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20.03.2022 10:14 Відповісти
В Нью-Йорке россиянин придумал наклеить на машину свастику Z: авто внезапно "сломалось".



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20.03.2022 10:22 Відповісти
Z - свастика русских фашистов.
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20.03.2022 10:23 Відповісти
Спасибо! Молодцы!!!
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20.03.2022 10:34 Відповісти
Надо мочить на месте, что там этот штраф.
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20.03.2022 10:41 Відповісти
Казахам респект! Молодцы, ребята, чмырите русню, этих свинособачих тварей!
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20.03.2022 11:43 Відповісти
Респектос, по братски! 💛💙
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20.03.2022 12:18 Відповісти
В астане штраф был 150 тысяч, здесь мало почему то
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20.03.2022 15:29 Відповісти
Если казахам дорог мир, им следует и самим налагать на таких агентов оккупанта оперативные штрафы лопатой по стеклу.
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20.03.2022 21:27 Відповісти
жалко что повесить эту тварюку нельзя.
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21.03.2022 13:25 Відповісти
Казахам респект!
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24.03.2022 10:53 Відповісти
 
 