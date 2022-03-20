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Добровольча рота Дмитра Коцюбайла в боях під Києвом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Правий сектор" разом із ЗСУ боронить рідну землю.

Відповідне відео опублікував у твітері блогер з ніком Necro Mancer, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+56
ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.ПРАВИЙ СЕТОР-ЗАРАЗ ПОЧНЕТЬСЯ ВИБУХ ЛАПАТНИХ ЗАПАРЄБРІКАВИХ ПЕРДАКІВ...
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20.03.2022 09:22
+35
Арта на висотi
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20.03.2022 09:25
+30
Молодцы ребята ,ай да молодцы ! Смерть проклятым кацапам ! Слава Великой Украине !
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20.03.2022 09:26
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ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.ПРАВИЙ СЕТОР-ЗАРАЗ ПОЧНЕТЬСЯ ВИБУХ ЛАПАТНИХ ЗАПАРЄБРІКАВИХ ПЕРДАКІВ...
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20.03.2022 09:22 Відповісти
Арта на висотi
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20.03.2022 09:25 Відповісти
Молодцы ребята ,ай да молодцы ! Смерть проклятым кацапам ! Слава Великой Украине !
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20.03.2022 09:26 Відповісти
Дмитро воює всі роки, наскільки я пам'ятаю.

Добра тобі, Да Вінчі !
Повертайся живим ! І з Перемогою !
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20.03.2022 09:29 Відповісти
Лише вiд згадки за ПС,кацапи починають серти рiденьким.
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20.03.2022 09:32 Відповісти
Героям Слава! Боже, бережи кожного з них!
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20.03.2022 09:33 Відповісти
Смерть маскалям!
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20.03.2022 09:33 Відповісти
треба так страшити Правим сектором як і Азовом..це деморалізує рашистів
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20.03.2022 09:34 Відповісти
А для кацапів бункерів не буде.
Питання - дуже треба їм воювати ? Чи краще вбити одне нікчемне уйло.
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20.03.2022 09:37 Відповісти
Хвала українським армігерам!
Бережіть себе, ви потрібні Україні!
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20.03.2022 09:36 Відповісти
Не буду питати,звідки увага роті,(чисельністю зі взвод),та як вона перемістилась з донецького напрямку під Київ .
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20.03.2022 09:41 Відповісти
І не треба. Гуляй.

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20.03.2022 10:35 Відповісти
Красавцы!!!
И музыкальный ряд как раз в тему.
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20.03.2022 09:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TLyTlkJT380
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20.03.2022 09:51 Відповісти
Спасибо. Искал что это за группа. Мне понравился даже больше чем оригинал
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22.03.2022 10:21 Відповісти
Ви наші найкращі! Давіть ворога професійно, накривайте артою, ракетами так, щоб їхні розкидані рештки здобрювали багаті українські чорноземи. Воєнного хисту вам і удачи! Та ще , щоб всі повернулись живими: ви потрібні Україні, ПС! Слава нації!
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20.03.2022 09:47 Відповісти
Класне відео!
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20.03.2022 09:47 Відповісти
Бережи вас Господь і Матінка Божа, ріднесенькі.
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20.03.2022 09:47 Відповісти
Смерть кацапні! Слава Україні!
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20.03.2022 09:54 Відповісти
чітко б"ють, між будинками
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20.03.2022 10:04 Відповісти
Так хочеться, що б наші хлопці лупили москалів і залишались неушкодженими. Хай Бог оберігає наших захисників.
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20.03.2022 10:17 Відповісти
правосеки зажигают!
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20.03.2022 10:27 Відповісти
Українські боги війни !
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20.03.2022 10:38 Відповісти
Респект и уважение.
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20.03.2022 10:43 Відповісти
За Мановар отдельная благодарочка
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20.03.2022 10:55 Відповісти
Слава ЗСУ. Слава добробатам. Смерть ординцям. Амінь.
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20.03.2022 11:50 Відповісти
Смерть парашистів - бальзам на душу. Боже, храни Вас Герої!
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20.03.2022 13:09 Відповісти
Хай пливе по Дніпру човен





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Хай пливе по Дніпру човен,
Хай не втопить його світ,
Хвилі винесуть у море,
Як в широке чисте поле,
Де панує вільний рід.
Понесуть його вітрила
На зелені береги,
Щоб його не вмерла сила,
Назва в нього є: «Надія»
Та молитва во Хресті.
Ворог шле на човен хмари,
Проливає дощ брудний,
Летять блискавками гради,
Кровоточать його рани,
Але він пливе живий.
Промінь сонячний пробився
Крізь густий нічний туман,
Шлях до волі вмить відкрився,
Прапор весь човна розкрився
Та пливе к своїм братам.
Пливе човен серед світу,
Місяць в небі, хмари йдуть,
Нашу Неньку-Україну,
Як сліпу малу дитину,
Божі янголи ведуть.
2015.09.16.
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20.03.2022 14:19 Відповісти
Цей вірш написав Сергій Їванович Бондаренко - Серж Правдивий.Слава Україні! Героям Слава!
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20.03.2022 14:24 Відповісти
 
 