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Добровольча рота Дмитра Коцюбайла в боях під Києвом. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
"Правий сектор" разом із ЗСУ боронить рідну землю.
Відповідне відео опублікував у твітері блогер з ніком Necro Mancer, повідомляє Цензор.НЕТ.
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+56 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Будь ласка, зачекайте...
Добра тобі, Да Вінчі !
Повертайся живим ! І з Перемогою !
Питання - дуже треба їм воювати ? Чи краще вбити одне нікчемне уйло.
Бережіть себе, ви потрібні Україні!
И музыкальный ряд как раз в тему.
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Хай пливе по Дніпру човен,
Хай не втопить його світ,
Хвилі винесуть у море,
Як в широке чисте поле,
Де панує вільний рід.
Понесуть його вітрила
На зелені береги,
Щоб його не вмерла сила,
Назва в нього є: «Надія»
Та молитва во Хресті.
Ворог шле на човен хмари,
Проливає дощ брудний,
Летять блискавками гради,
Кровоточать його рани,
Але він пливе живий.
Промінь сонячний пробився
Крізь густий нічний туман,
Шлях до волі вмить відкрився,
Прапор весь човна розкрився
Та пливе к своїм братам.
Пливе човен серед світу,
Місяць в небі, хмари йдуть,
Нашу Неньку-Україну,
Як сліпу малу дитину,
Божі янголи ведуть.
2015.09.16.