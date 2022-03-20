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Захисники України підбили два ворожі БМП. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оборонці нашої держави боронять рідну землю.
Відповідне відео опублікувалв в фейсбуці Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Десь на півдні України... Наші хлопці руйнують ворожі сили. Підбито два рашистських БМП. Готові і надалі рвати ворога. Слава Україні!" - йдеться в дописі бригади.
Топ коментарі
+46 Шимус
показати весь коментар20.03.2022 10:54
+30 Яукр
показати весь коментар20.03.2022 10:55
+21 Dmitri 18251fb2
показати весь коментар20.03.2022 11:00
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Хорошо горят))
. . . мне очень жаль героических защитников
. . . вроде как для этого выступили с Днепра - но увязли сами . .
. . . значит выступили малыми силами