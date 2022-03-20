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Захисники України підбили два ворожі БМП. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оборонці нашої держави боронять рідну землю.

Відповідне відео опублікувалв в фейсбуці Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Десь на півдні України... Наші хлопці руйнують ворожі сили. Підбито два рашистських БМП. Готові і надалі рвати ворога. Слава Україні!" - йдеться в дописі бригади.

Читайте: Вілкул - до Царьова: "Пошел на х#й, предатель, вместе со своими хозяевами!"

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+46
https://twitter.com/i/status/1505467284361564160
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20.03.2022 10:54
+30
Оце вам, сцуки, відповідь на «пєрєгавори».
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20.03.2022 10:55
+21
************* лаптестана идет полным ходом
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20.03.2022 11:00
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https://twitter.com/i/status/1505467284361564160
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20.03.2022 10:54 Відповісти
ойой..я настрашився..коли урал з місця зрушив..думав тікають гади
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20.03.2022 10:58 Відповісти
Убедительная работа. На земле гуано в ассортименте.
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20.03.2022 11:00 Відповісти
##потерьнет
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20.03.2022 12:02 Відповісти
Оце вам, сцуки, відповідь на «пєрєгавори».
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20.03.2022 10:55 Відповісти
правильно..от так треба вести "переговори...
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20.03.2022 11:00 Відповісти
************* лаптестана идет полным ходом
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20.03.2022 11:00 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!
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20.03.2022 11:02 Відповісти
Я з України..

Хорошо горят))
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20.03.2022 11:06 Відповісти
Через ВПН бомблю срассиян)) в россии
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20.03.2022 11:07 Відповісти
Переговоры прошли успешно.
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20.03.2022 11:14 Відповісти
https://www.airfunding.net/project/661346?hl=ru&utm_source=copy&utm_medium=social&utm_campaign=project_detail_shares&utm_content=project_id661346
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20.03.2022 11:27 Відповісти
УКРАЇНСЬКИМ УТІЛІЗАТОРАМ КАЦПАСЬКИХ ВБИВЦЬ-РЕСПЕКТ...
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20.03.2022 11:33 Відповісти
почему не прорываетесь к Мариуполю ?
. . . мне очень жаль героических защитников
. . . вроде как для этого выступили с Днепра - но увязли сами . .
. . . значит выступили малыми силами
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20.03.2022 11:45 Відповісти
Просили ж не давати настанов тим хто воює. (перепрошую)... Дякуємо нашим воїнам.
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20.03.2022 12:06 Відповісти
если это поможет - то извиняюсь
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20.03.2022 12:27 Відповісти
Смерть цапам!
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20.03.2022 12:21 Відповісти
Урок математики по-украински. 🔰
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20.03.2022 12:22 Відповісти
 
 