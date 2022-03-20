Захисники України підбили два ворожі БМП. ВIДЕО

Оборонці нашої держави боронять рідну землю.

Відповідне відео опублікувалв в фейсбуці Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Десь на півдні України... Наші хлопці руйнують ворожі сили. Підбито два рашистських БМП. Готові і надалі рвати ворога. Слава Україні!" - йдеться в дописі бригади.

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