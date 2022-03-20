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"Стугна" розправляється з російськими окупантами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська "Стугна" продовжує розправлятися з російськими окупантами.
Відповідне відео опубліковане у фейсбуці Сергієм Барановським, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+86 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар20.03.2022 11:39
+54 Dmitri 18251fb2
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+46 rom tr
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- Пепсі є-є-є!!!
А если закончатся,как думаешь кто будет виноват?
Надписи на арабском.
Але ДБР це не подобається.
Було би цікаво взнати яка саме кількість Стугн була закуплена Оборонпромом для ВСУ по роках протягом останніх 8 років.
Делай выводы.
В 2019 довыпустили те,за которые боло заплачено командой Порошенко.
И ВСЕ! Деньги размародерили и вывели в офшоры.
Всеж таки ринок у 150 мільйонів приносить гроші,а в Україні в них тільки збитки.
Головне,щоб зебіли за це не забули!
Пока, что для всех целей хватает, а потом будет борьба между Стугнами и Копьями за остатки кацапского хлама.