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"Стугна" розправляється з російськими окупантами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська "Стугна" продовжує розправлятися з російськими окупантами.

Відповідне відео опубліковане у фейсбуці Сергієм Барановським, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Давай! Пальни цих г#ндонів!", - "Та всьо - п#зда їм!, - розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищує бронетехніку окупантів. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+86
По перше, це просто красиво )
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20.03.2022 11:39
+54
устройство для производства напалочных дидов
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20.03.2022 11:40
+46
москалі від лише слова стугна ще 2 покоління сратися зразу будуть в штани !!
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20.03.2022 11:42
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По перше, це просто красиво )
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20.03.2022 11:39 Відповісти
москалі від лише слова стугна ще 2 покоління сратися зразу будуть в штани !!
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20.03.2022 11:42 Відповісти
Вони вже багато страшних слів вивчили на кшталт Стугна, Корсар, Байрактар, Азов, якийсь Бендера... Тільки паляниця вивчити всім військом не можуть.
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20.03.2022 11:55 Відповісти
пророческий приказ маршала Жукова (Жоры) под Берлином - о фаустпатронам будете рассказывать своим внукам, а сейчас без разговоров вперед. Не рассказали таки внукам,не рассказали. Герасим и Муму не знали. "Арабская вязь" таки пополняет бессмертный полк, эти точно внукам не расскажут.
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20.03.2022 12:04 Відповісти
Інтернет розкаже, тут не получиться замовчати...
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20.03.2022 12:08 Відповісти
И маладая не узнаеть,кокой у парня бил канец..
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20.03.2022 12:20 Відповісти
Стесняюсь спросить- о каком (которым конце), речь?)
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20.03.2022 14:24 Відповісти
устройство для производства напалочных дидов
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20.03.2022 11:40 Відповісти
Класс! Як писав їхній мудак Ґорькій: "А бил лі мальчік?.."
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20.03.2022 11:41 Відповісти
Это писал Достоевский! Патриотизм - не значит невежество.
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21.03.2022 14:26 Відповісти
Это писал Горький! Гугл в помощь. Это выражение восходит к цитате из романа "Жизнь Клима Самгина": "Да - был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?"
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21.03.2022 15:07 Відповісти
Хорош!
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20.03.2022 11:42 Відповісти
Класна зброя!
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20.03.2022 11:43 Відповісти
Хороший товар, треба брати ))
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20.03.2022 11:56 Відповісти
ДУЖЕ ПРИЄМНО СПОСТЕРІГАТИ ЗА ФАХІВЦЯМИ СВОЄЇ СПРАВІ-НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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20.03.2022 11:43 Відповісти
Тому то "наші" владозахисники, пробують арештувати патріотів які з під носа витягли наші установки у військо. А знобиль чомусь відмовчується і за зелю теж . Мабудь йому треба допомоги патріотів.
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20.03.2022 12:37 Відповісти
Здох кацап , как йа рад ! 😁👍
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20.03.2022 11:44 Відповісти
Собранные средства будут использованы для помощи людям в безопасной эвакуации, доставки медицинской и гуманитарной помощи местным жителям.

https://www.airfunding.net/project/661346?hl=ru&utm_source=copy&utm_medium=social&utm_campaign=project_detail_shares&utm_content=project_id661346
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20.03.2022 11:45 Відповісти
Мошеник?
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20.03.2022 11:57 Відповісти
Естественно Только сегодня на цензоре появился
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20.03.2022 13:18 Відповісти
- А пепсі є?
- Пепсі є-є-є!!!
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20.03.2022 11:47 Відповісти
Хлопці гарно працюють. По весні треба проводити плановэ знищення колорадів.
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20.03.2022 11:49 Відповісти
Лишь бы Стугны незакончились.
А если закончатся,как думаешь кто будет виноват?
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20.03.2022 11:59 Відповісти
Красивое
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20.03.2022 11:49 Відповісти
Это те Сиугны,что спас Пашинский.
Надписи на арабском.
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20.03.2022 11:56 Відповісти
Так, він не віддав їх на експорт, а залишив в Україні для знищення рашистів.
Але ДБР це не подобається.
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20.03.2022 12:07 Відповісти
Тому, що дбр керують рашисти: дерьмак, портнов, татаров, льоша зіллі.
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20.03.2022 12:19 Відповісти
А якого біса вони взагалі відправлялись на експорт, а не поступали на озброєння армії: вже 8 років війни, з 2014.
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20.03.2022 12:22 Відповісти
Певна кількість поступала і в нашу армію.
Було би цікаво взнати яка саме кількість Стугн була закуплена Оборонпромом для ВСУ по роках протягом останніх 8 років.
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20.03.2022 12:36 Відповісти
Последний год=0.
Делай выводы.
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20.03.2022 12:46 Відповісти
Не только последний,а с 2019.
В 2019 довыпустили те,за которые боло заплачено командой Порошенко.
И ВСЕ! Деньги размародерили и вывели в офшоры.
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20.03.2022 15:10 Відповісти
до 19го року року поскакувала кількість в районі 5-6 тисяч але це всіх разом,стугн,корсарів і бар'єрів для бтр
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20.03.2022 15:17 Відповісти
Патамушта квартал до самої війни вірив, що братушка нє может напасть, ета фсьо буржуі стравілі братскіє народи
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20.03.2022 13:08 Відповісти
А може вони не такі дурні? Добре ЗНАЛИ,але розраховували на інший результат?
Всеж таки ринок у 150 мільйонів приносить гроші,а в Україні в них тільки збитки.
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20.03.2022 15:15 Відповісти
Я наприклад теж вірив до останнього. Бо те що зробило ***** - то очевидне самогубство, а воно зазвичай досить обережне. А вийшло як вийшло.
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20.03.2022 23:54 Відповісти
Добре що західні союзники довіряють фактам, а не вірять до останнього что авось пронесьот...
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21.03.2022 00:27 Відповісти
Це питаня до Зе&К° в ОПі,і вони будуть задані!
Головне,щоб зебіли за це не забули!
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20.03.2022 15:08 Відповісти
Красівоє
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20.03.2022 11:56 Відповісти
Вы нипАнимаИте! Это рюсские сАлдаты стриляют из сирийского ПТРК в Сирии. Я внизу видил арабские символы.
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20.03.2022 11:58 Відповісти
👍
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20.03.2022 11:58 Відповісти
Ето "СтугньІ", которьІе должньІ били бьІть отправленьІ на експорт на Ближний Восток. Вот за них ДБР и преследует Пашинского и Таню Чорновил.
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20.03.2022 12:03 Відповісти
но Джавелина лучше
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20.03.2022 12:02 Відповісти
Как сказать,при стрельбе этой вундервафлей оператор находится в укрытии,с джавелином стрелок уязвим в момента прицеливания до выстрела
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20.03.2022 12:10 Відповісти
Да и дистанция у стугни больше.
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20.03.2022 15:16 Відповісти
Каждой ракетке - своя цель.
Пока, что для всех целей хватает, а потом будет борьба между Стугнами и Копьями за остатки кацапского хлама.
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20.03.2022 12:26 Відповісти
Ліна Костенко написала нового вірша: Вчора був день народження, ВІТАЄМО!
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20.03.2022 12:07 Відповісти
На це можна дивитись вічність
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20.03.2022 12:10 Відповісти
Слава воякам України!
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20.03.2022 12:15 Відповісти
Русскоязычный боец проводит набутылизацию **************
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20.03.2022 12:33 Відповісти
В руководстве ДК "Укроборонпром" сейчас находятся предатели и вражеские (русские) агенты. Нашим спецслужбам: обеспечьте круглосуточную охрану Гендиректору ДП ДККБ "Луч" - Олегу Петровичу Коростелеву.
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20.03.2022 12:46 Відповісти
Душа радіє від кожного попадання....
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20.03.2022 12:59 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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20.03.2022 13:47 Відповісти
іхтамнєт -а Стугна єсть
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20.03.2022 18:41 Відповісти
Спасибо ВАМ пацаны. Вы сдерживаете этих орков на передовой и стараетесь сохранить МИР во остальном мире ценой своей жизни. СПАСИБО!!!
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20.03.2022 22:00 Відповісти
Чому на станок не чіпляють два тубуси?
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21.03.2022 00:07 Відповісти
 
 