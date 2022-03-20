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Захисники України захопили трофейний "Тигр" в Маріуполі. ВIДЕО
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Захисники України захопили трофейний "Тигр" в Маріуполі.
Відповідне відео опублікував в фейсбуці Мар'ян Демчишак, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь, трофейний тигр", - пише він.
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Топ коментарі
+56 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар20.03.2022 12:10
+36 хрен
показати весь коментар20.03.2022 12:09
+30 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар20.03.2022 12:11
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молодці!!! ще давай!
Просто лайно, бо кацапське.
Тепер у кацапів є сухопутний коридор в Крим і навіть водичка наша пішла до Криму , - ще дві такі території як лугандон.
Залишилося лише здати Маріуполь і можна починати втирати наріду про перемир'я, безблоковий статус і зміни до Конституціі в частині прагнення в ЄС , про які белькоче Стефанчук і Люся 😡
Тепер у кацапів є сухопутний коридор в Крим і навіть водичка наша пішла до Криму , - ще дві такі території як лугандон.
Залишилося лише здати Маріуполь і можна починати втирати наріду про перемир'я, безблоковий статус і зміни до Конституціі в частині прагнення в ЄС , про які белькоче Стефанчук і Люся 😡
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УВАГА. Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів"