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Захисники України захопили трофейний "Тигр" в Маріуполі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України захопили трофейний "Тигр" в Маріуполі.

Відповідне відео опублікував в фейсбуці Мар'ян Демчишак, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь, трофейний тигр", - пише він.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+56
ПРО ЗАХИСНИКІВ МАРІУПОЛЯ БУДУТЬ СКЛАДАТИ ЛЕГЕНДИ...
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20.03.2022 12:10
+36
укротителі тігров
молодці!!! ще давай!
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20.03.2022 12:09
+30
Велика пошана Вам хлопці, тримайтеся.
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20.03.2022 12:11
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книжки ***** кацапомразь еще везла. Ученые *****, образованые я смотрю
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20.03.2022 12:09 Відповісти
то "бухоблік" воєнний
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20.03.2022 12:11 Відповісти
точно бухо-бухо.
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20.03.2022 14:46 Відповісти
"кивонаукивці" курва!
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20.03.2022 12:25 Відповісти
укротителі тігров
молодці!!! ще давай!
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20.03.2022 12:09 Відповісти
ПРО ЗАХИСНИКІВ МАРІУПОЛЯ БУДУТЬ СКЛАДАТИ ЛЕГЕНДИ...
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20.03.2022 12:10 Відповісти
Шо їх складати? Це вже живий епос.
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20.03.2022 15:26 Відповісти
Вкрали ті кого кацапи вже 150 раз вбили по доповідям? "Прізрак маріупольскій опери" ?
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20.03.2022 12:10 Відповісти
На вкрали, а відбили і поставили на інвентарний облік.
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20.03.2022 12:12 Відповісти
Забула! Красти танки дозволено лише циганам! Всі інші через облік у гросбух! Приросло!
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20.03.2022 12:16 Відповісти
Велика пошана Вам хлопці, тримайтеся.
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20.03.2022 12:11 Відповісти
Zх0,так правильнее будет
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20.03.2022 12:13 Відповісти
этот ватный спецназ спец воевать только с детьми , с стариками , с женщинами и с безоружными ..
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20.03.2022 12:15 Відповісти
Просто кацапи кончені від народження, а з Кремля була настанова для кацапобидла - НИЩИТИ ВСІХ УКРАЇНЦІВ І ДІТЕЙ І ЖІНОК І ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ.
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20.03.2022 21:06 Відповісти
Слава Украине!
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20.03.2022 12:16 Відповісти
это чудо хоть на бордюр в состоянии заехать?
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20.03.2022 12:17 Відповісти
Ні, в Криму у 2014 проводили тест, на порєбрік не заїхав.
Просто лайно, бо кацапське.
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20.03.2022 21:04 Відповісти
Там стояв і жирніший трофей на відео. А саме БТР-82.
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20.03.2022 12:18 Відповісти
Надіюсь,вони ******* в цьому тигру,якогось полкана.
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20.03.2022 12:19 Відповісти
Вони без бою здали південь, і всі мовчать про це.
Тепер у кацапів є сухопутний коридор в Крим і навіть водичка наша пішла до Криму , - ще дві такі території як лугандон.

Залишилося лише здати Маріуполь і можна починати втирати наріду про перемир'я, безблоковий статус і зміни до Конституціі в частині прагнення в ЄС , про які белькоче Стефанчук і Люся 😡
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20.03.2022 12:36 Відповісти
Вони без бою здали південь, і всі мовчать про це.
Тепер у кацапів є сухопутний коридор в Крим і навіть водичка наша пішла до Криму , - ще дві такі території як лугандон.

Залишилося лише здати Маріуполь і можна починати втирати наріду про перемир'я, безблоковий статус і зміни до Конституціі в частині прагнення в ЄС , про які белькоче Стефанчук і Люся 😡

2
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20.03.2022 13:13 Відповісти
Мужнім нашим захисникам Маріуполя респект і щира подяка , що тримають це славне місто , бо як воно впаде , то важко нам прийдеться гнати кацапів із Півдня 😠
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20.03.2022 13:14 Відповісти
А ти чого не пішов на війну, а сидиш тут в Інтеренеті та пиз....? Піднімай сра...у і визволяй Маріуполь, трепло.
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20.03.2022 13:15 Відповісти
Мужнім нашим захисникам Маріуполя респект і щира подяка , що тримають це славне місто , бо як воно впаде , то важко нам прийдеться гнати кацапів із Півдня 😠
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20.03.2022 12:40 Відповісти


УВАГА. Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів"
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20.03.2022 12:44 Відповісти
Ти говно расейське не діждесся коридору в крим.
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20.03.2022 13:15 Відповісти
ХЛОПЦІ ТРОФЕЇ ЦЕ ГАРНО, АЛЕ ВСЕ КАЦАПСЬКЕ ТО ПРОКЛЯТЕ, ПРОСТО МАЙТЕ НА УВАЗІ.
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20.03.2022 21:02 Відповісти
 
 