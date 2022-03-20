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"Доповідаю: в’#бали в колону!" - захисники України знищили живу силу ворога. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На місці підриву жива сила противника опізнанню не підлягає.

Відео знищення противника опублікувало Командування Сил спецоперацій ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це - наша чергова доповідь українському народові. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: у глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян", - повідомили в командуванні.

Знищення колони ворога відбулося у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони та Грузинським Легіоном.

"На місці підриву жива сила противника опізнанню не підлягає", - зазначили в ССО.

Дивіться: "Мы только с#бываемся. Наша задача просто с#бывать с минимальными потерями", - розмова окупанта з дружиною. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+72
ССО ТА УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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20.03.2022 12:08
+63
Клас!
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20.03.2022 12:07
+55
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20.03.2022 12:09
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Клас!
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20.03.2022 12:07 Відповісти
супер красави
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20.03.2022 12:08 Відповісти
ССО ТА УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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20.03.2022 12:08 Відповісти
Гарний метод!
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20.03.2022 12:08 Відповісти
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20.03.2022 12:09 Відповісти
wooooow
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20.03.2022 12:09 Відповісти
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20.03.2022 12:09 Відповісти
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20.03.2022 12:10 Відповісти
Просто
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20.03.2022 12:10 Відповісти
Цхели мутели метод.
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20.03.2022 12:10 Відповісти
Слава ЗСУ, зокрема ССО!
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20.03.2022 12:10 Відповісти
Слышна грузинская речь. Вернее ругань матом на грузинском.
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20.03.2022 12:13 Відповісти
В "телеге" к этому видео была надпись, что ССО провели операцию вместе с грузинским батальоном.
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20.03.2022 13:06 Відповісти
спасибо вам хлопцы, мочите кацапню
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20.03.2022 12:14 Відповісти
после подрыва грузины не выдержали, и перешли на украинский.
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20.03.2022 12:14 Відповісти
Медот піzда кацапу👍
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20.03.2022 12:14 Відповісти
повний кацапіzдець
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20.03.2022 13:07 Відповісти
ДЯКУВАТИ БОГУ! НИЗЬКІЙ УКЛІН ЗАХИСНИКАМ!
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20.03.2022 12:14 Відповісти
Піпец кацапурам!
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20.03.2022 12:15 Відповісти
Потерь нету,людей там не было
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20.03.2022 12:19 Відповісти
Жодного цапа в полон не брати.Добивайте їх осиновим клином.
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20.03.2022 12:20 Відповісти
Когда Украинцы говорили, что у русских будет гореть земля под ногами на Украинской земле, то это была не аллегория, а в прямом смысле земля горит у русских под ногами.
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20.03.2022 12:28 Відповісти
...жива сила противника опізнанню не підлягає. Джерело: https://censor.net/ua/v3327000
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20.03.2022 12:33 Відповісти
Хай Бог вам помагає, хлопчики дорогі!
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20.03.2022 12:34 Відповісти
Красаучики!!!
Героям слава!
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20.03.2022 12:42 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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20.03.2022 12:52 Відповісти
Ačiū Išmokai. Slava Ukraini !
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20.03.2022 18:14 Відповісти
ЗСУ ви молодці. Слава Україні.
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20.03.2022 13:13 Відповісти
МОЛОДЦІ, ГЕНАЦВАЛІ! ДЯКУЮ ГРУЗИНАМ, ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ, ЗА ДОПОМОГУ!І!
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20.03.2022 13:28 Відповісти
Як можна більше нищити живої сили фашистських окупантів ! Щоб земля під ними горіла ! Смерть зомбованим московітам !
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20.03.2022 14:29 Відповісти
"Живая (пока ещё) СЛАБОСТЬ врага", - так будет гораздо точнее!
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20.03.2022 15:34 Відповісти
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20.03.2022 15:35 Відповісти
Свята правда
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20.03.2022 20:53 Відповісти
**..ть **..ть **..ть, як же просто та найголовніше, ефективно !!!
Красавці!!!
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20.03.2022 18:17 Відповісти
Класно відпрацювали.
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20.03.2022 20:52 Відповісти
услада для просмотра, когда свинорылые козломордые кацапы превращаются в ничто...
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21.03.2022 04:53 Відповісти
 
 