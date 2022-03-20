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Під Харковом знищено чергову колону російських окупантів, понад 10 одиниць БМД, БМП, МТЛБ, танки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни знищили колону російської військової техніки під Харковом.

Про це повідомив блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе, передає Цензор.НЕТ.

"Автор відео в цьому розгардіяші російського металобрухту збився з рахунку. Під Харковом знищено чергову колону окупантів, понад 10 одиниць БМД, БМП, МТЛБ, танки та інше. Слава ЗСУ!" - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу війська РФ 38 разів обстрілювали Харків, зупинена спроба проникнення ДРГ окупантів у місто. Під Ізюмом ліквідували ворожого полковника, - Синєгубов
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Топ коментарі
+40
Кобздонище уже мабуть задовбався концерти давати.
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20.03.2022 13:10
+31
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20.03.2022 13:11
+19
Вміють наші хлопці упорядкувати кацапську техніку 😡
МОЛОДЦІ , так тримати 👍🏼✊💪
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20.03.2022 13:10
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Кобздонище уже мабуть задовбався концерти давати.
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20.03.2022 13:10 Відповісти
огненные стадионы слушателей собирает
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20.03.2022 15:55 Відповісти
когдаж они уже закончатся...
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20.03.2022 13:10 Відповісти
Стосовно фейковості пропаганди Орди і Луки про американські лабораторії в Україні, де ніби-то розроблялися нищівні патогени і біологічна зброя...

Ординці самі дають таку же знищуючу відповідь - бомбардуванням саме тих міст, в яких вони ніби-то і розміщувались...

Бо тоді з розбомблених "американських біолабараторій в Україні" - ця біозброя... вже неконтрольовано розповсюдилася б не лише в Україні, але й на територію самої Орди та Білорусі ! Тобто, ординці з самого початку не вірили у власну дезінформацію, яку розповсюджували на весь світ!

Сам факт нещадного бомбардування Ордою саме цих міст - і є доказом жахливої брехні Орди, яка стала її складовою... всіх її міжнародних відносин. А ще вірніше - - яка стала їхнім життям!


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20.03.2022 13:49 Відповісти
Пипец... Вы бы еще надписи на заборе бы пообсуждали... Кого интересует что эти умалишенные там заявляют...
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20.03.2022 19:51 Відповісти
Вміють наші хлопці упорядкувати кацапську техніку 😡
МОЛОДЦІ , так тримати 👍🏼✊💪
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20.03.2022 13:10 Відповісти
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20.03.2022 13:11 Відповісти
Сракою на швабру.
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20.03.2022 13:12 Відповісти
Безкінечний реплей ))
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20.03.2022 14:09 Відповісти
Красиво как. Степи украинские... Загадили кацапы своей паленой техникой.
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20.03.2022 13:15 Відповісти
Считают, это что,приехал металлоприемщик?😁😁😁
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20.03.2022 13:15 Відповісти
ЛАПОТНА ЖАЛЮГІДНА ТИПУ АРМІЯ ПОВНІСТЮ ПРИПИНИТЬ СВОЄ ЖАЛЮГІДНЕ ІСНУВАННЯ САМЕ В УКРАЇНІ...
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20.03.2022 13:15 Відповісти
От наробили горя кацапоїдам.
Кпасівоє.
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20.03.2022 13:15 Відповісти
Люди, хто з Харківського району! Напишить сюди, хто знає, що там з Циркунами? В мене там родичи. Але моб.зв'язку з ними немає.
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20.03.2022 13:16 Відповісти
надо строить новый металоплавильный завод. китайцы купят слябы и прокат.
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20.03.2022 13:20 Відповісти
Зачем, можно Ковшаровку (возле Изюма) восстановить и запустить
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20.03.2022 14:52 Відповісти
я в Харькове живу, конечно лупят они плотно, легче чем Мариуполь конеш, у меня там бабушка живет, уже 2 недели связи нет, надеюсь еще жива. каждый раз читаю о русне заваленой под харьковом, и душа радуется, она радуется каждой уничтоженой мокшанской мразоте на всей территории нашей нэньки, но под Харьковом особенно, ближе к *телу* так сказать
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20.03.2022 13:21 Відповісти
А по Циркунах є в тебе інфа? Хто там зараз? Бо в мене там родичі, але зв'язку з ними немає.
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20.03.2022 13:23 Відповісти
от мертвого осла уши тебе кацап
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20.03.2022 14:43 Відповісти
Ти це кому пишеш?
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20.03.2022 15:04 Відповісти
так бы слушал и слушал )))
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20.03.2022 13:29 Відповісти
👍
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20.03.2022 13:36 Відповісти
👍
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20.03.2022 13:36 Відповісти
По-моему, это снято под Изюмом, от Харькова больше 100 километров. Твари в очередной раз ломятся, и в очередной раз отгребают. Там очень важный узел, вот они и прут. И хотя понимаешь, какой это труд- наскирдовать столько железа фашистов, смотреть приятно. Там вроде и тушек кацапских положили немало.
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20.03.2022 13:48 Відповісти
че за мтлб? тягач
вообще сколько у них там техники
задолбали уже, столько уничтожают их
а они еще остались
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20.03.2022 14:11 Відповісти
МНОГОЕЛЕВОЙ тягач легкий бронированный
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20.03.2022 20:08 Відповісти
ГРАНДИОЗНО!Красивая работа и видео!
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20.03.2022 14:26 Відповісти
просто песня! слава ВСУ!!!
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20.03.2022 15:04 Відповісти
Катюзі по заслузі!!
смерть іде за московітами по п'ятах в Україні !!
Слава Захисникам України!
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20.03.2022 15:16 Відповісти
Сволота захотіла земельки, а випарилася в дим і попелу не лишилося
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20.03.2022 16:45 Відповісти
Бобік здох

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20.03.2022 16:50 Відповісти
Героям Слава! Наші супер- герої захисники!!! Чекаємо з перемогою! 💛💙💛💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦👏👏👏💪💪🙏🙏✌️✌️✌️✌️
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20.03.2022 18:48 Відповісти
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
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20.03.2022 20:26 Відповісти
Гарні новини, але кацапи пербили водопостачання Харкову.
Це геноцид на державному рівні, за це луплять ядерними ракетами по столиці ворога,
а нащі союзники як пєдікі улибливі вумно про санкції розказують, хоча все зробили
для того щоб у паРащі не було дефолту до 25 травня

Стаття "Russia says it transferred bond payment to avoid default" у Washington Post пише: "в російських державних ЗМІ йдеться, що гроші були перераховані на рахунок в Citibank в Лондоні. У Сітібанку не прокоментували".
 На веб-сайті Держказначейства США зазначено, що санкції дозволяють здійснювати виплати за російськими облігаціями принаймні до 25 травня.
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20.03.2022 21:00 Відповісти
А захiд стурбований. **********.
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06.05.2022 11:41 Відповісти
 
 