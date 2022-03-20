Під Харковом знищено чергову колону російських окупантів, понад 10 одиниць БМД, БМП, МТЛБ, танки. ВIДЕО

Українські воїни знищили колону російської військової техніки під Харковом.

Про це повідомив блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе, передає Цензор.НЕТ.

"Автор відео в цьому розгардіяші російського металобрухту збився з рахунку. Під Харковом знищено чергову колону окупантів, понад 10 одиниць БМД, БМП, МТЛБ, танки та інше. Слава ЗСУ!" - розповів він.

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