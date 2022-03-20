УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12009 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
58 968 88
війна (56290) Маріуполь (2820) оборона (1223) знищення (4092)

Нацгвардійці знищують танк, БТР і російську піхоту в ближньому бою в Маріуполі. ВIДЕО бою

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Нацгвардійці знищили танк, БТР і російську піхоту в ближньому бою в Маріуполі.

Про це написав на своїй сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і опублікував відеозапис з фрагментою вуличного бою в Маріуполі.

"Полк Нацгвардії знищує танк, БТР і російську піхоту в ближньому бою в Маріуполі! Відео записано з прицілу українського БТР-4. Приголомшливий героїзм та майстерність наших воїнів! 18 діб в повному оточенні, штурми, бомбардування, але вони ще сильніше б'ють російських окупантів!", - написав Бутусов в коментарі до запису.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотири російських кораблі обстріляли Маріуполь із важкого озброєння, - "Азов"

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+118
Слава Воїнам України !
показати весь коментар
20.03.2022 13:03
+71
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
показати весь коментар
20.03.2022 13:04
+66
Неплохо 30мм пушка работает
показати весь коментар
20.03.2022 13:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Воїнам України !
показати весь коментар
20.03.2022 13:03 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
показати весь коментар
20.03.2022 13:04 Відповісти
АЗОВ - накращі !!! ворги бояться навіть їх імені - тому блокують акаунти - навітьпри згадці !!
показати весь коментар
20.03.2022 13:21 Відповісти
как водном из видео когда ТРО взяли плен вату и один из ватников сказал что они думали что это Азов, в ответ прозвучали слова если бы мы были Азов ты бы ссался в штаны
показати весь коментар
20.03.2022 13:35 Відповісти
Стоячи. Так в орігіналі.
показати весь коментар
20.03.2022 14:22 Відповісти
чем наши гасят? три выстрела и пожар. гриль тушки понятно. из автомата этого не сделать.
показати весь коментар
20.03.2022 13:27 Відповісти
бронебойно зажигательные видимо
показати весь коментар
20.03.2022 13:31 Відповісти
На командирському моніторі, згори справа, видно тип вибраного ********** - ОФ. Є ще бронебійно-трасуючі (БТ), ГР (30-мм гранати) та кулемет ПКТ. Стандартне оснащення бойового модуля "Шквал"
показати весь коментар
20.03.2022 15:07 Відповісти
дякую.
показати весь коментар
20.03.2022 15:16 Відповісти
Калибр снарядов небольшой, но ходовую часть и топливные баки мордорских танков эти снаряды просто рвут на куски и на обломки за счёт шквального полуавтоматического огня пушки. Для уличных боев такой БТР - это просто чудо-оружие.
показати весь коментар
21.03.2022 07:08 Відповісти
Та я ж не проти. Добре, що маємо таке озброєння
показати весь коментар
21.03.2022 07:21 Відповісти
БТР-4 малокаліберна автоматична гармата 30 мм КБА-1 чи 2А72
показати весь коментар
20.03.2022 16:57 Відповісти
Булф якось снаряди для гармати 30мм БМП-2.Осколково-Фугасні-Запалюючи(ОФЗ).Гадею дещо те саме
показати весь коментар
20.03.2022 18:57 Відповісти
Є трохи підозра, що то розстріляна покинута ворожа техніка. Бо жодних ознак руху, або супротиву з їх боку не видно.
показати весь коментар
20.03.2022 13:56 Відповісти
afigetj.....eto novye kiborgi !!!
показати весь коментар
20.03.2022 13:03 Відповісти
👍
показати весь коментар
20.03.2022 13:03 Відповісти
Неплохо 30мм пушка работает
показати весь коментар
20.03.2022 13:04 Відповісти
Гарно!
Хто знає з чого це хєрачать?
показати весь коментар
20.03.2022 13:04 Відповісти
БТР 4
показати весь коментар
20.03.2022 13:07 Відповісти
"Буцефал"!
показати весь коментар
20.03.2022 13:09 Відповісти
Буцефал"
показати весь коментар
20.03.2022 13:13 Відповісти
підпалили танк з 30 мм гармати?
показати весь коментар
20.03.2022 13:04 Відповісти
Там боец из за угла еще "Мухой" в него всадил
показати весь коментар
20.03.2022 13:08 Відповісти
минутка позитива. старый анекдот.
- товарищ прапорщик, пушка стрелят по параболе. а если ее на бок положить, можно изза угла стрелять?
- можно. но по уставу не положено.
показати весь коментар
20.03.2022 13:37 Відповісти
Це не анекдот, це реалії радянських рабів... 🤣
показати весь коментар
20.03.2022 13:45 Відповісти
Красота!
показати весь коментар
20.03.2022 13:10 Відповісти
Там на 20-й секунде пехота по борту танка два раза из гранатамета ******, после чего БТР в то же место досыпает, и похоже умудряется в пробоину замочить.
показати весь коментар
20.03.2022 13:11 Відповісти
Ан нет, там просто прицел сбит вправо довольно сильно, это все выстрелы из пушки. Но оператор в курсе, и компенсирует.
показати весь коментар
21.03.2022 05:43 Відповісти
После обработки с такой пушки танк становится слепой,все смотрелки в говно,при удаче можно и борт пробить
показати весь коментар
20.03.2022 13:26 Відповісти
Паливні баки по бортах т72. Хлопці добре знають свою справу, та ще краще її виконують. Смерть москалям!
показати весь коментар
20.03.2022 13:28 Відповісти
бил в бок выше катков
показати весь коментар
20.03.2022 13:33 Відповісти
в заголовке бтр
показати весь коментар
20.03.2022 14:08 Відповісти
От 30 мм ОФ снарядов и танку хана, если грамотно применять. Орлы!
показати весь коментар
20.03.2022 13:05 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
20.03.2022 13:05 Відповісти
Надеюсь, это случилось на днях.
показати весь коментар
20.03.2022 13:06 Відповісти
Вищий пілотаж!
показати весь коментар
20.03.2022 13:07 Відповісти
Красота
показати весь коментар
20.03.2022 13:10 Відповісти
Цікаво, що це відео виклав "Азов".
показати весь коментар
20.03.2022 13:10 Відповісти
ТАКИХ СПРАВЖНІХ ВОЇНІВ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
показати весь коментар
20.03.2022 13:11 Відповісти
Гарно горить фашистська нечисть!
показати весь коментар
20.03.2022 13:12 Відповісти
Смерть рашистським гадам! Слава Україні!
показати весь коментар
20.03.2022 13:14 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2022 13:18 Відповісти
Все таки трудно без NLAWа уничтожать вражескую бронетехнику
показати весь коментар
20.03.2022 13:19 Відповісти
Сильный видосик👍
показати весь коментар
20.03.2022 13:20 Відповісти
термінатор нервово тіпає в зубах паріросу
показати весь коментар
20.03.2022 13:21 Відповісти
Горит бубновый!
показати весь коментар
20.03.2022 13:21 Відповісти
Эх, было бы чем ещё орковскую арту достать
показати весь коментар
20.03.2022 13:22 Відповісти
БТР-4Е роздовбав танк!!!!! За інше - мовчу взагалі. Грамотне використання техніки. Молодці!
показати весь коментар
20.03.2022 13:22 Відповісти
після дво попадань з гранатомета..якщо придивитися
показати весь коментар
20.03.2022 13:35 Відповісти
Боже Всемогутній ! Бережи наших ВОЇНІВ !!!
показати весь коментар
20.03.2022 13:23 Відповісти
Да бережет она. Не парьтесь.
показати весь коментар
20.03.2022 18:30 Відповісти
Новость неполная вот продолжение с фото уничтоженного кацапского какого то болгарского спецназа
https://t.me/charter97_org/67172

Уничтожен спецназ ГРУ кабардино-болкарии какой-то. Если вкратце
показати весь коментар
20.03.2022 13:24 Відповісти
Кабардино- Балкария. Кавказ.
показати весь коментар
20.03.2022 14:06 Відповісти
Захисники Маріуполя, українці кланяються вам. Ви істинні ВОЇНИ.
показати весь коментар
20.03.2022 13:25 Відповісти
Можно ли простить врага?Бог простит!Наша задача организовать их встречу.
показати весь коментар
20.03.2022 13:31 Відповісти
Допоможіть хлопцям нарешті в Маріку,19 днів вони в тому пеклі.Відосіками кацапів не знищити,треба щось робити в тому напрямку нарешті.
показати весь коментар
20.03.2022 13:32 Відповісти
Если бы не усатый гандон,там движ нехороший
показати весь коментар
20.03.2022 13:33 Відповісти
Больше всего поражает спокойный голос экипажа
показати весь коментар
20.03.2022 13:32 Відповісти
Slava Ukrainii!!!Slava Ukrainii!!!Slava Ukrainii!!!
показати весь коментар
20.03.2022 13:33 Відповісти
10 метров от врага может даже рукопашный был. так мне хочется чтобы живыми остались азовцы и другие защитники и жители Мариуполя.
показати весь коментар
20.03.2022 13:33 Відповісти
Всё это конешно хорошо и героизм наших защитников изумляет но с окружённым городом нужно что то делать ведь боеприпасов у наших воинов я думаю на очень долго не хватит и тут уж нужно или деблокировать город ,что с точки зрения военных экспертов не слишком удачное решение ,которое чревато большими потерями с нашей стороны или договариваться о выводе оттуда наших войск ( можно в обмен на какую то часть пленных) иначе страшно и подумать ,что с азовом ,морскими пехотинцами и пограничниками станет ,когда эти боеприпасы иссякнут .Сомневаюсь ,что рашисты их будут в плен брать(особенно азовцев) ,учитывая то ,что они делают с городом и гражданским населением
показати весь коментар
20.03.2022 13:33 Відповісти
Супергерої! Як же їх спасти?
показати весь коментар
20.03.2022 13:35 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
показати весь коментар
20.03.2022 13:40 Відповісти
Только отныне? А 8 лет был нормасенький кацап?
показати весь коментар
20.03.2022 23:54 Відповісти


- Степановна, а ваші вчора з Полтавщини вернулись кажуть?

- Еге.

- І шо там?

- Гадяцьке Сахварі

- Шо-шо?

- Капшо, глухих повезли. Кажу, мєсні вже 10 танків назбратали.

- Ну а шо ці москалі хотіли?

- Та понятно. Знали на кого йшли? У нас он сусіди за два метра межі готові косами друг друга різать, а тут якийсь кацап миршавий дума, шо ми йому все так оддамо.

- Садок вже обрізали?

- Я сікатор на друге діло заточила. Хай полеже.

- Тай то правда.

- А чули під Херсоном про оте село кадировськой слави. Де вони як мухи на липку лєнту лізуть.

- Еге. Якось воно ще так інтересно називаєцця. Чорноїбаївка, чи шо.

- Таке говоряще названіє получилось, хтоб міг подумать.

(Мовчки пронаблюдали, як Гаврилович прогнав мимо табун гусей. Мороз. Гельготять, пар з дзьобів вале. Лапи красні, як варені раки.)

- Бачила Юхимівну на базарі - каже за Кайдашівкою у полі гуси збили істрібітєль. Представляєте?

- Ото наздогнали і збили?

- Получаєцця так.

- Представляєте як мєдлєнно літа москаль?

- Та шо ж тут представлять. Природа. Й та поніма за кого ступаться. Хай ще от зійде сніг. То і черви наші тож поможуть.

- Та тут кажен підключицця. Триюродну сестру Матвіївни, з Навуселиці, помните? Ту шо під Лебедин заміж забрали.

- Еге. Добрєйша така на весь куток була. І муху не зобидить. А шо?

- Так казали недавно до неї припльонтались восім кацапиків. З лісу. Кажуть: «ми другий день не їли. Нам би шо перекусить». Так її серденько добре не видержало. Пирогів їм напекла.

- Оце да! І шо? Надіюсь хоть гливких?

- Та поки з блекотой поїли вже з вовчими ягодами і виносити не стала. Так в жомовій ямі і пригорнула.

- Раю, я оце кажен день просинаюсь і думаю: «шо вони тут в Україні забули?»

- Совість?

- Смерті мать шукають.

(Провели очима Олександрівну з козою. Побігла бігом. Не понятно хто кого за прив'язь веде. Не поздоровкалась. Точно заходилася.)

Сонце сідало за тополю, золотим диском обіймаючи практично усю крону. Тополя, як божа матір.

Обидві тричі перехрестилися.
показати весь коментар
20.03.2022 13:44 Відповісти
Бронетехніка на вузьких вулицях без піхоти - просто солодка булочка для противника.
показати весь коментар
20.03.2022 14:20 Відповісти
Выдержка и реакция у стрелка просто нереальные.
Помогай вам Бог.
показати весь коментар
20.03.2022 14:28 Відповісти
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!КРАСИВАЯ РАБОТА!
показати весь коментар
20.03.2022 14:32 Відповісти
По кацапах як у тіру.
показати весь коментар
20.03.2022 14:35 Відповісти
Какие хорошие кадры.Смерть руссофашистским оккупантам ....
показати весь коментар
20.03.2022 14:39 Відповісти
Насправді на 0:50 крізь задимлення видно ще один кацапский бетер, тобто один український БТР-4 знищив два кацапських бетера і один кацапский танк.
показати весь коментар
20.03.2022 14:53 Відповісти
Видно, что знают, в какое место стрелять. Скоро кацабские мамки своих детей будут Азовом пугать
показати весь коментар
20.03.2022 15:04 Відповісти
Орков мочити тварей
показати весь коментар
20.03.2022 17:45 Відповісти
**..ть, **..ть, **..ть, просто жесткач.
вообще трудно с**е представить все это, там.
поскольку боеприпасы долго не пополняются,
думаю наши будуть прорываться в лоб.
показати весь коментар
20.03.2022 17:55 Відповісти
Ваууу! Це так прекрасно!
показати весь коментар
20.03.2022 18:02 Відповісти
Киборги...2-а БТРа и Т-72. В упор. Берсерки. Родненькие.
показати весь коментар
20.03.2022 18:17 Відповісти
Патронов не жалеют, значить есть порох в поровницах
показати весь коментар
20.03.2022 18:54 Відповісти
Тролейбус потихеньку їде вгору,
А унизу - казковий Зурбаган
Хизується червоними дашками,
Статечними купецькими домами.
І грона винограду у садах
Неначе просять їх скоріше зняти.
А далі - море сріблом розлилось
І кличе, хоче тебе обійняти...
Тепер, напевно, тільки пригадати
Ми Маріуполь зможемо таким -
Гостинним, світлим, добрим і багатим...
Натомість горе, сльози, смерть і дим.

Валентина Зав'ялова
Харків
показати весь коментар
20.03.2022 20:07 Відповісти
А що Бутусов, як спец. скаже, скільки Азов там зможе воювати , а маріупольчани жити в повній блокаді ,без нічого,без води і харчів, день, неділю, місяць, рік ? Може досить вже подвигами захоплюватися та діяти ?
показати весь коментар
20.03.2022 22:22 Відповісти
Пацаны, красиво отработали. Спасибо Вам
показати весь коментар
20.03.2022 23:33 Відповісти
Слава воїнам України! Смерть російським окупантам!
показати весь коментар
21.03.2022 00:46 Відповісти
 
 