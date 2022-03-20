"Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - перехоплення розмови російських окупантів. АУДIО

В телефонній розмові російський окупант розповів, що його підрозділ вже вдруге зазнав значних втрат, зайшовши на територію України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його слова залишки підрозділу втекли до російського кордону. Втікаючи, загарбники підривали за собою усі мости, щоб їхнє командування знову не відправило їх у бій.

"Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - каже він в розмові.

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