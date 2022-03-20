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"Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - перехоплення розмови російських окупантів. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В телефонній розмові російський окупант розповів, що його підрозділ вже вдруге зазнав значних втрат, зайшовши на територію України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його слова залишки підрозділу втекли до російського кордону. Втікаючи, загарбники підривали за собою усі мости, щоб їхнє командування знову не відправило їх у бій.

"Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - каже він в розмові.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці знищують танк, БТР і російську піхоту в ближньому бою в Маріуполі. ВIДЕО бою

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+68
вторая армия мира
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20.03.2022 13:25
+50
драпает подрывая за собой мосты, чтоб не догнали бендеровцы - это раз, и чтоб не вернули обратно камандиры русо-фашисты
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20.03.2022 13:29
+45
Кожний орк при слові Україна має сцяти та дристати в майтки!
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20.03.2022 13:29
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вторая армия мира
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20.03.2022 13:25 Відповісти
З кінця.
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20.03.2022 13:27 Відповісти
... ***** витекла
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20.03.2022 13:31 Відповісти
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20.03.2022 13:27 Відповісти
В Україні точно друга.
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20.03.2022 13:28 Відповісти
Це без другої Сумського тракторної бригади- а є ще і Гадяч.
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20.03.2022 13:34 Відповісти
Еще и бабушки-отравительницы с пирожками с ядом
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20.03.2022 20:52 Відповісти
драпает подрывая за собой мосты, чтоб не догнали бендеровцы - это раз, и чтоб не вернули обратно камандиры русо-фашисты
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20.03.2022 13:29 Відповісти
По отсосу.)))
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20.03.2022 13:36 Відповісти
двохсота
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20.03.2022 21:16 Відповісти
Надзвичайно важлива розмова, що показує ТЕНДЕНЦІЇ поведінки рашистів.
Це повний програш!
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20.03.2022 13:26 Відповісти
Я вам скажу так.
Часи ідейно-загарбницьких війн закінчились в 45-му.
В ********* світі, як ти тих орків не обзивай, але реально - загарбники мають мати не менше 20-ти кратної переваги.
Тобто, для нападу на Украхну потрібно було зібрати, навчити і т.д. не менше 4 млн. солдат.
Кожен, хто захищає свою землю - це співідношення боєздатності 1:15 - 1:20.
Я стикався з цим майже 40 років назад. Так було.
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20.03.2022 13:42 Відповісти
А зараз буває як в Криму та ОРДЛО- на це ***** розраховувало та програло.
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20.03.2022 13:43 Відповісти
За Крим не скажу - там дійсно і пропаганда попрацювала і дуже багато відставних російських військових оселилось в Криму за 60 років - і цілі покоління виросли. Та й то - не все там було однозначно.
А за ОРДЛО - подивись на решту території Луганської і Донецької обл., подивись на Маріуполь.
Звичайно, процент колаборантів там дуже високий, але якби Україна була готова - не було б ОРДЛО.
Там тоді ще досить тривіальний фактор велику роль зіграв: "ви прогнали нашого рідного Януковича".
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20.03.2022 14:04 Відповісти
Вони ненавидять Яника- з обох сторін фронту. Хоч і з різних причин. Гарного дня.
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20.03.2022 14:07 Відповісти
За Януковича я не про сьогодні - я про весну 2014-го.

Удачі.
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20.03.2022 14:10 Відповісти
Хто на Луганщині за Яника впрягався?..
То брехня..
Його синок Саша-стоматолог стільки лиха накоїв, шо у нас усю цю сімейку ненавидять..
А картинку зробили олігархи та менти..До речі , останні усі і звалили , бо докумекали, що воно той руській мир..А кого і вбили
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20.03.2022 16:51 Відповісти
тобто - усю їхню зграю бандитську (армією це назвати - язик не повертається). але, якщо вони б те зробили, хто б тоді їхні кордони охороняв?
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20.03.2022 14:44 Відповісти
Та нереально це зробити було навіть теоретично
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20.03.2022 14:53 Відповісти
Заблукав, москалику?
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20.03.2022 13:56 Відповісти
Давай разворачівай,докінця щоб **********
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20.03.2022 13:27 Відповісти
Най физдують на Чорнобаївку: там вже перевірене місце.
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20.03.2022 13:34 Відповісти
намолене, ага
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20.03.2022 13:41 Відповісти
Хох...другий раз не пощастить
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20.03.2022 13:27 Відповісти
Кожний орк при слові Україна має сцяти та дристати в майтки!
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20.03.2022 13:29 Відповісти
дякую за мовний креатив.
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20.03.2022 13:32 Відповісти
Раби. Кацапи раби на генетичному рівні... їх женуть на смерть ї вони не можуть нічого зробити ПРОТИ .... **#ні раби.
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20.03.2022 13:29 Відповісти
i vot eto vot sobralos europu Zahvatyvatj ? groZa NATO
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20.03.2022 13:29 Відповісти
ugu, - <kamandir razvernul nas i opiatj otpravil #batj (nas...)>
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20.03.2022 16:08 Відповісти
По ходу, российская армия так и осталась совкой, несмотря на техническую модернизацию.
Воевать так и не научились, только смирным населением
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20.03.2022 13:30 Відповісти
техническую модернизацию.......D
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20.03.2022 13:31 Відповісти
давайте назад, тащите три танчика обратно, ******. Хоть металлоломом с вас взять, а то видно репараций нам еще не скоро дожидатья.
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20.03.2022 13:30 Відповісти
".. жаль подмога не пришла, подкрепленье не прислали. Сто ж обычные дела, нас с тобою *******..." Пісня Грєбєнщікова якраз в тему для кацапів.
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20.03.2022 13:30 Відповісти
Там держат рубежи. А тут драпают как обосранные. Хотя почему как.
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20.03.2022 13:42 Відповісти
Дорога в пекло для цієї сволоти завжди відкрита
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20.03.2022 13:30 Відповісти
я всегда говорил что ватнички умеют только красиво драпать аж за Мацкву ) Всё остальное - это дешёвые и кровавые понты за чужой счёт .
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20.03.2022 13:32 Відповісти
dedy drapalji....
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20.03.2022 13:33 Відповісти
Як приємно слухати такі діалоги....хоч ніколи і не допускала, що хтось отак розмовляє з дружиною, мамою........Убогі люди прийшли нас завоювати...
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20.03.2022 13:33 Відповісти
Це справжній срусскій світ, в 80+му році, ще при совку, я пожив та по працював після інституту, біля року в Рязані, це жах. Суцільний жах!!
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21.03.2022 06:49 Відповісти
Мости за собою підірвали? Ось. Тепер киздуйте на танчіках вплавь. Ті залізні коробки збс плавають (точно точно). Да і водичка - прям парне молоко.
До речі у щуки та сомів скоро нерест, пора підкормити.
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20.03.2022 13:34 Відповісти
Отсылайте это в фсб. Новостям про мосты там будут рады.
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20.03.2022 13:49 Відповісти
Правильно, иди воюй пока не сдохнешь, войти на территорию Украины легко, а вот назад - только в мешке в лучшем случае!
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20.03.2022 13:52 Відповісти
"Бац!.... и только писюны по стенкам...." (с)
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20.03.2022 13:54 Відповісти
МАЛО ПОВОДА ДЛЯ РАДОСТИ --- сколько деток и мирных людей убито . ***** этих выродков брать в плен . кормить поить лечить этих рашафашистов . они пришли нас убивать а мы ***** ту люсю вспомнили про конвенцию о военнопленных . а про харьков мариуполь . бучу и гостомель . сумы и охтырку и все что эти мрази двуногие уничтожили как нам забыть --- волноваха . изюм камня на камне не осталось ---- эту нечисть ********** всю ***** к стенке . оставить только тех пленных что на видео засветились . остальных в расход всех . они расстреливали даже легковые авто с детьми ради забавы --- око за око смерть за смерть
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20.03.2022 14:02 Відповісти
Оце воно приперлося , носітель руцкого язика, відстоювати в Україні руцкую культуру та руцкій язик?! То вже пора тее все від них захищати на їх болотах
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20.03.2022 14:03 Відповісти
Так, треба переносити війну на теріторію раши - шоб та у населення земля під ногами горіла
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20.03.2022 15:51 Відповісти

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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20.03.2022 14:12 Відповісти
2 армия мира говорили они
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20.03.2022 14:22 Відповісти
Конечно, вторая. не сомневаемся. С конца списка.
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20.03.2022 14:32 Відповісти
Говорити можно що хочеш, подивись на них рос.політиків там 90% "старе луб"я" комуняцьке, одні маразматики.
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20.03.2022 19:33 Відповісти
Америку вони собі співставлять в супротивники, тьху, ще раз тьху, я писав 2 - 3 роки назад, що говорив з американцями так там РФ в серьйо як противника ніхто не сприймав тоді ще, сміялись. А зараз так ....!??
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20.03.2022 19:35 Відповісти
Понятно, что США гораздо сильнее рф, только воевать она за нас не собирается.
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21.03.2022 13:18 Відповісти
була другою армією у світі - стала двохсотою
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20.03.2022 21:14 Відповісти
главное семички в карманах чтобы были.
Всегда что то с этого вырастет .
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21.03.2022 03:06 Відповісти
 
 