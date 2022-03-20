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"Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - перехоплення розмови російських окупантів. АУДIО
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В телефонній розмові російський окупант розповів, що його підрозділ вже вдруге зазнав значних втрат, зайшовши на територію України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його слова залишки підрозділу втекли до російського кордону. Втікаючи, загарбники підривали за собою усі мости, щоб їхнє командування знову не відправило їх у бій.
"Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - каже він в розмові.
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Топ коментарі
+68 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар20.03.2022 13:25
+50 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар20.03.2022 13:29
+45 igorpesec
показати весь коментар20.03.2022 13:29
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Це повний програш!
Часи ідейно-загарбницьких війн закінчились в 45-му.
В ********* світі, як ти тих орків не обзивай, але реально - загарбники мають мати не менше 20-ти кратної переваги.
Тобто, для нападу на Украхну потрібно було зібрати, навчити і т.д. не менше 4 млн. солдат.
Кожен, хто захищає свою землю - це співідношення боєздатності 1:15 - 1:20.
Я стикався з цим майже 40 років назад. Так було.
А за ОРДЛО - подивись на решту території Луганської і Донецької обл., подивись на Маріуполь.
Звичайно, процент колаборантів там дуже високий, але якби Україна була готова - не було б ОРДЛО.
Там тоді ще досить тривіальний фактор велику роль зіграв: "ви прогнали нашого рідного Януковича".
Удачі.
То брехня..
Його синок Саша-стоматолог стільки лиха накоїв, шо у нас усю цю сімейку ненавидять..
А картинку зробили олігархи та менти..До речі , останні усі і звалили , бо докумекали, що воно той руській мир..А кого і вбили
Воевать так и не научились, только смирным населением
До речі у щуки та сомів скоро нерест, пора підкормити.
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Всегда что то с этого вырастет .