Мешканці Херсона і Каховки вийшли на акцію протесту проти окупантів. ВIДЕО

Мешканці Херсона і Каховки вийшли на акцію протесту проти окупантів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи з фрагментом акції мешканців захоплених окупантами міст опубліковані в соцмережах.

Акія протесту в Херсоні

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Акція протесту в Каховці

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