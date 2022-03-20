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Мешканці Херсона і Каховки вийшли на акцію протесту проти окупантів. ВIДЕО
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Мешканці Херсона і Каховки вийшли на акцію протесту проти окупантів
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи з фрагментом акції мешканців захоплених окупантами міст опубліковані в соцмережах.
Акія протесту в Херсоні
Акція протесту в Каховці
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Топ коментарі
+20 Amber
показати весь коментар20.03.2022 13:41
+11 Чайка Київ
показати весь коментар20.03.2022 13:43
+11 Дин Проффитт
показати весь коментар20.03.2022 13:50
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У Новій - вата скрізь.
Кацапам крантовка!
Адже для цього було вдосталь як зброї так і часу.
Гадаєте, це була випадковість?