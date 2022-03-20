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Мешканці Херсона і Каховки вийшли на акцію протесту проти окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Мешканці Херсона і Каховки вийшли на акцію протесту проти окупантів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи з фрагментом акції мешканців захоплених окупантами міст опубліковані в соцмережах.

Акія протесту в Херсоні

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Акція протесту в Каховці

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+20
НОВАЯ КАХОВКА - вам подяка , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼
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20.03.2022 13:41
+11
Помагай вам Господь
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20.03.2022 13:43
+11
помнится мне как многие ватнички убеждали что Херсон за Раху .Теперь мы видим реальное лицо героев Херсона . Они уже вошли в историю Украины как борцы с оккупантами . Уважение им за смелость и за свою гражданскую позицию .
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20.03.2022 13:50
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Ljudi so stolnymi nervami.....budte ostorozny - orki shas uzhe nebudut cermonitsa
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20.03.2022 13:37 Відповісти
странно почему уничтожают Харьков и Мариуполь а здесь дают митинговать
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20.03.2022 14:47 Відповісти
НОВАЯ КАХОВКА - вам подяка , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼
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20.03.2022 13:41 Відповісти
это просто каховка
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20.03.2022 13:45 Відповісти
Дякую , я погано орієтуюсь в тих краях 😡
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20.03.2022 14:08 Відповісти
Це Каховка, не Нова Каховка.
У Новій - вата скрізь.
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20.03.2022 13:46 Відповісти
Каховка. Нова Каховка інше місто.
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20.03.2022 13:46 Відповісти
Новокаховский мэр,доречі нещодавно нагороджений без підставно. А Херсонці і Каховчани молодці.
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20.03.2022 13:57 Відповісти
Смелейшие люди! Дай Бог меньше потерь, а в победе я не сомневаюсь
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20.03.2022 13:43 Відповісти
Помагай вам Господь
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20.03.2022 13:43 Відповісти
помнится мне как многие ватнички убеждали что Херсон за Раху .Теперь мы видим реальное лицо героев Херсона . Они уже вошли в историю Украины как борцы с оккупантами . Уважение им за смелость и за свою гражданскую позицию .
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20.03.2022 13:50 Відповісти
Каховка, Каховка
Кацапам крантовка!
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20.03.2022 13:51 Відповісти
Херсон - Город Герой!!
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20.03.2022 13:54 Відповісти
Треба вже якусь заяву від української влади, щоб люди припинили цю дурість. Ефекту на кацапів ніякого, можуть лише самі загинути
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20.03.2022 13:54 Відповісти
це новий протест чи той, що був на самому початку?
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20.03.2022 14:01 Відповісти
краще б вийшли б з коктейлями "молотова" для рашистів....
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20.03.2022 14:06 Відповісти
РЕСПЕКТ!
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20.03.2022 14:16 Відповісти
Дорогие херсонцы! Мы любим вас! Мы молимся за вас! Мы вместе с вами! Слава Украине!
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20.03.2022 14:20 Відповісти
Дуже погано, що ці хоробрі люди викривають себе перед окупантами...це підбадьорює та надихає, але з наслідків може мати тільки репресії....
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20.03.2022 14:21 Відповісти
Якщо вийдуть всі окуповані міста, то репресантів не вистачить....
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20.03.2022 14:56 Відповісти
БЛІН, ЯКІ В НАС СМІЛИВІ ТА ГАРНІ ЛЮДИ! РЕАЛЬНО!
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20.03.2022 14:55 Відповісти
Задайте собі просте запитання: чому цим відважним людям не видали зброю для самозахисту та оборони країни?
Адже для цього було вдосталь як зброї так і часу.
Гадаєте, це була випадковість?
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20.03.2022 16:11 Відповісти
 
 