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Пристрій для відстрілу "коктейлів Молотова" сконструювали мешканці Житомирщини: "На метров 300 ушла. Думаю, даже вертолет низколетящий сбить можно". ВIДЕО
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Мешканці Житомирщинт працюють над пристроєм, що має відстрілювати "коктейлі Молотова".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вже проведені перші вдалі випробування - пляшка з водою полетіла на відстань близько трьохсот метрів. Очевидці випробувань вважають, що така зброя може бути ефективної і як засіб ППО.
"На метров 300 ушла. Думаю, даже вертолет низколетящий сбить можно", - каже один з них.
Топ коментарі
+70 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар20.03.2022 14:39
+49 Сергій Осадчий
показати весь коментар20.03.2022 14:43
+30 Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар20.03.2022 14:39
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Будь ласка, зачекайте...
2. Провести бойові випробування на ефективність ураження.
3. Запропонувати Пентагону купити ліцензію і обмін на Петріоти.
В інеті є документація.
Можна використовувати.
Там близько 3х рецептів.
Збільшити дальність до 1 км, висоту до 50 м , порівняти вартість - джавелін відпочиває.
ще б міномети зібрати у пакет і бити залпом!
ото буде веселуха-Град для орків !
Кацапам п@зда!
(крилатий підсумок - Тараса з "Повернись живим")
Вони не тухнуть.
https://www.youtube.com/watch?v=17bn6Wr5bwI
Житомирські хлопці: потрииайте наше пиво...
😂👍💪
иветай
Если бы были гранаты с гранатометами, то и бутылки не нужны
Идеально сбрасывать это дело с бытового дрона с видеокамерой -
всё под контролем, можно прицелиться.