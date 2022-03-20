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"Ехало, да не доехало, бл#дь", - "азовці" знищили окупантів з 22-ї бригади спецназу ГРУ армії РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці полку "Азов" знищили окупантів з 22-ї бригади спецназу ГРУ армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, азовці знищили і військову техніку окупантів.

Увага! Ненормативна лексика! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+114
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!
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20.03.2022 14:54
+81
АЗОВЦІ-ЧЕРГОВІ КІБОРГИ...
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20.03.2022 14:55
+80
без таких прекрасных кадров уже не могу заснуть. жгите эту сволочь хлопцы в пепел
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20.03.2022 14:55
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Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!
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20.03.2022 14:54 Відповісти
земля бетоном!
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20.03.2022 14:55 Відповісти
Земля? Один так органічно в мусорі лежить - прямо повна гармонія
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20.03.2022 19:00 Відповісти
І слава тій землі! Та й бетону також слава, якщо його на всіх вистачить.
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20.03.2022 19:52 Відповісти
прям душа радуется за наших ребят ) Дай Бог им сил !
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20.03.2022 14:55 Відповісти
АЗОВЦІ-ЧЕРГОВІ КІБОРГИ...
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20.03.2022 14:55 Відповісти
Титани!
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20.03.2022 15:00 Відповісти
без таких прекрасных кадров уже не могу заснуть. жгите эту сволочь хлопцы в пепел
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20.03.2022 14:55 Відповісти
Какой спецназ на Кабардино-Балкарии? По поеданию шашлыков и лаваша?
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20.03.2022 14:56 Відповісти
Когда-то служил в армии с одним кабардинцем. Он сам говорил- ""Запорожец" не машина, кабардинец не мужчина."
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20.03.2022 15:16 Відповісти
Поставка вооружения и техники Азову прошла штатно)
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20.03.2022 14:56 Відповісти
путинские твари в Бердянске избивают митингующих https://www.youtube.com/shorts/SgmjqqswSDY
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20.03.2022 14:56 Відповісти
рашистские моральные уроды
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20.03.2022 15:01 Відповісти
Ничего будет и на нашей улице праздник . Только бить эту сволочь никто не будет...
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20.03.2022 15:01 Відповісти
Рашиссти нелюді. Тільки вміють "воювати" з цивільними, полоненими або 10 проти одного.
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20.03.2022 15:06 Відповісти
Эти натренированы людей бить...это уже не военные, а псы фашистского режима.
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20.03.2022 15:07 Відповісти
И на них пуля найдется, сбежать не успеют.
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20.03.2022 19:39 Відповісти
Реально,"Азов" это легендарные ребята. Какие там "Морские котики"? Какой там SAS? Детский сад,блеать. Слава Украине!
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20.03.2022 15:00 Відповісти
Ехал на ярмарку ухарь купец
Хлоп и купцу приключился пздц
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20.03.2022 15:00 Відповісти
"Азов" - це наші українські 300 спартанців.
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20.03.2022 15:00 Відповісти
Я бл под столом, вы слышали эту фразу -"тут ещё долго можно лутаться", наш человек.
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20.03.2022 15:00 Відповісти
ЗСУ це ангели... ЗСУ очищають земну кулю від нечисти...
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20.03.2022 15:00 Відповісти
З такими поставками зброї, Азов скоро в наступ на підерацію піде.
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20.03.2022 15:02 Відповісти
Розбиту техніку треба залишати вздовж доріг з написом "русский вернись домой- дальше Смерть!".
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20.03.2022 15:04 Відповісти
*******.... мужики з мене могарич
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20.03.2022 15:04 Відповісти
ХО-РО-ШО ...
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20.03.2022 15:04 Відповісти
Азов знатно смажить орків!

Слава Героям-захисникам!!!
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20.03.2022 15:06 Відповісти
Мда, вже 300 спартанців не актуально після війни буде в світі! Вже будуть легендарний полк "Азов"! Боги війни!
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20.03.2022 15:14 Відповісти
Бачу дохлого кацапа, аж душа молодіє.... бачу підбиту кацаську техніку, тіло омоложується...
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20.03.2022 15:17 Відповісти
Шо є то є)
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20.03.2022 15:23 Відповісти
"...Мне хочется верить, что грубая наша робота вам дарит возможность беспошлинно видеть восход..." (с)
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20.03.2022 15:18 Відповісти
Может расход?
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20.03.2022 15:26 Відповісти
Насмотрелись я на эту войну с самой нищей ,тупой и трусливой армией в Мире...и говорю СПАСИБО,что украинцам больше никогда не воевать на одной стороне с этими дегенератами -это ж полный звиздец,а не вояки ...
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20.03.2022 15:23 Відповісти
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20.03.2022 15:29 Відповісти
Посередником буде Апостор Петро.
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20.03.2022 15:44 Відповісти
подвезли боеприпасов
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20.03.2022 15:31 Відповісти
Щось не розумію. Коло на техніці, це - білоруси, чи оперативний резерв?
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20.03.2022 15:35 Відповісти
По инфе,что гуляет,это спецназ.
Еще была техника с Z и рядом О,походу О дорисовали потом и там говорили,что спецназ
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20.03.2022 15:40 Відповісти
Красава! Вот это воины!
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20.03.2022 15:36 Відповісти
СЛАВА "АЗОВУ"!!!
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20.03.2022 15:43 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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20.03.2022 15:54 Відповісти
Пафосный ты не наш ,ёрничать будешь на пляшке из под горилки
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20.03.2022 16:24 Відповісти
А вот и боеприпасы и снаряга подъехали, неделю наши продержатся в Марике? Та щас...
Эти ребята там до победы сидеть будут и никто их не одолеет.
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20.03.2022 16:01 Відповісти
Я не понимаю , почему, чтобы здохнуть , надо обязательно ехать в Украину , русня у вас, есть много красивых мест , например возле петуха из говна , на лошарике, на подводной, лодке вроде Курска , или на Кузе, так нет же ссуки пруться суда , как будто здесь стекломоем помазано
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20.03.2022 16:12 Відповісти
Нє, ну як же! То ж так зкріпно: припертися хій-зна вкотре до Чорнобаївки і там... самонаїбнутися здійснити прикре самогубство.
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20.03.2022 16:41 Відповісти
Luca Generis ,специально для вас, Около 11 утра, недалеко от Кривого Рога группа из 4 неопознанных израильтян-орнитологов, которые по невероятному стечению обстоятельств являются ветеранами 846-ого разведывательного батальона "Шуалей Шимшон", столкнулись с БРДМ-3 и "Тигром" оккупантов. Видимо испытывая личную неприязнь к оккупантам, а так же видя залетных гусей, они обратились к Всевышнему с молитвой о ниспослании кары на головы незваных пришельцев. Похоже, что небеса их услышали и БРДМ-3 был поражен каким-то огненным метательным копьем. Видимо один из ангелов небесных исполнил волю Всевышнего. Далее израильтяне выяснили, что у оккупантов явные суицидальные наклонности и смирившись с таким положением вещей помогли россиянам реализовать их хотелки перейти в мир иной. Теперь израильские орнитологи возвращаются на базу в Днепр. Но уже завтра они опять отправятся в экспедицию по отлову залетных гусей. И да, если что, то это не они.
(прислано другими орнитологами)
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20.03.2022 16:18 Відповісти
когда война в чечне была
у них тоже каждый день по новостям было "убито сотни боевиков"
то что скорее сотни мирных жителей, это больше на правду похоже
(каждый день)
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20.03.2022 16:48 Відповісти
Хе-хе! Зачекайте-но! От як орки доберуться до піндоських біолабораторій з бойовими горобцями, хом'ячками та мухами (теж бойовими, ясєн пінь!)...
Аж лячно уявити, що тоді буде...
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20.03.2022 16:59 Відповісти
АЗОВ ЦЕ СИЛА І МІЦЬ УКРАЇНИ!
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20.03.2022 16:28 Відповісти
Всі наші військові добре воють, але, хай на мене не ображаються - АЗОВ це еліта.
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20.03.2022 16:29 Відповісти
Слава Азову! Пусть все россиянские снаряды и ржавые ракеты летят мимо, а каждая Азовская пуля-точно в цель. В гнусную цель, на которую и пули-то жалко, но что делать….лично я просто молюсь каждый день, чтобы ребята из Азова живыми домой вернулись..
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20.03.2022 17:20 Відповісти
Файного спотикача впіймали на шляху!
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20.03.2022 17:50 Відповісти
 
 