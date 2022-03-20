"Ехало, да не доехало, бл#дь", - "азовці" знищили окупантів з 22-ї бригади спецназу ГРУ армії РФ. ВIДЕО

Бійці полку "Азов" знищили окупантів з 22-ї бригади спецназу ГРУ армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, азовці знищили і військову техніку окупантів.

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