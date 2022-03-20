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"Ехало, да не доехало, бл#дь", - "азовці" знищили окупантів з 22-ї бригади спецназу ГРУ армії РФ. ВIДЕО
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Бійці полку "Азов" знищили окупантів з 22-ї бригади спецназу ГРУ армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, азовці знищили і військову техніку окупантів.
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Топ коментарі
+114 Денис Коновалов 4caafe82
показати весь коментар20.03.2022 14:54
+81 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар20.03.2022 14:55
+80 Dmitri 18251fb2
показати весь коментар20.03.2022 14:55
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Хлоп и купцу приключился пздц
Слава Героям-захисникам!!!
Еще была техника с Z и рядом О,походу О дорисовали потом и там говорили,что спецназ
Эти ребята там до победы сидеть будут и никто их не одолеет.
самонаїбнутисяздійснити прикре самогубство.
(прислано другими орнитологами)
у них тоже каждый день по новостям было "убито сотни боевиков"
то что скорее сотни мирных жителей, это больше на правду похоже
(каждый день)
Аж лячно уявити, що тоді буде...