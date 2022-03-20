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війна (56290) ліквідація (1932) Луганщина (4415) знищення (4092) 24 омб імені князя Данила Галицького (186) Гайдай_ЛОГА (905)

"О, сука, попали, нах#й, в щось! Я сі курва п'єрдолив, бл#дь!", - воїни 24-ї бригади знищили склад російських окупантів з пальним на Луганщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили склад російської окупаційної армії з пальним в Луганській області і ліквідували частину техніки.

Про це повідомляє голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - перехоплення розмови російських окупантів. АУДIО

Він виклав відео на підтвердження своїх слів, на якому, за його словами, "видно момент точного попадання у склад росіян з боєкомплектом і паливно-мастильними матеріалами". 

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Крім того, за словами Гайдая, захисники знищили один ворожий танк і паливозаправний автомобіль.
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Топ коментарі
+57
Галичани
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20.03.2022 15:39
+52
Ці в полон не будуть брати )
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20.03.2022 15:40
+51
"Я сі курва п'єрдолив,*****" -офіційний слоган Олімпіади зі знищення кацапні👍
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20.03.2022 15:40
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Галичани
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20.03.2022 15:39 Відповісти
Ці в полон не будуть брати )
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20.03.2022 15:40 Відповісти
справжнi козаки ) Не то шо кизяки кубанские .)
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20.03.2022 15:42 Відповісти
Вони такими стали тоді, коли в них пустив метастази рузьге язик
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20.03.2022 15:45 Відповісти
они и были такими . Они предали Стеньку Разина , они предали Емельку Пугачёва,. они клялись в верности Гитлеру , они же предали и Украину .
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20.03.2022 15:48 Відповісти
Погоджуюсь
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20.03.2022 15:50 Відповісти
И Кондрата Булавина.
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20.03.2022 16:30 Відповісти
А самое главное они отказались от свободы....добровольно...
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20.03.2022 18:34 Відповісти
Дати б тобі в рийцак... Кубанські в 70-80х ще Люди були й Українською "кизяками" донських називали! Баба моя діда кожен раз, коли бухне. Й... оба вижили з "чорних дощок". Мого тата й стрийка НАГНАЛИ з Гуково й заборони вертатись. Я пацаном від обох по морді дістав, коли казав, шо у військове поступати буду. Гандоша ти недороблена! Казок совкових пережерло!
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20.03.2022 15:54 Відповісти
то , шо они там были немного в те года хорошие ещё не говорит о том что они всегда были такими . Нет чёрной славы ни у запорожских казаков , ни у карпатских . А кубанские уже не раз " отличились " . Так что помалкивай .
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20.03.2022 15:58 Відповісти
в Нацисткой Германии не все были гитлеровцами , нацистами , имперцами и т.д. Были и антигитлеровцы . и антинацисты . и антифашисты и т.д. , но тем не менее на всей Германии лежит чёрное пятно позора . И никого в мире уже не интересует кто там в Германии был за Гитлера , а кто против .
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20.03.2022 16:17 Відповісти
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20.03.2022 18:54 Відповісти
Красавці!
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20.03.2022 15:40 Відповісти
Красівоє
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20.03.2022 15:40 Відповісти
"Я сі курва п'єрдолив,*****" -офіційний слоган Олімпіади зі знищення кацапні👍
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20.03.2022 15:40 Відповісти
Відразу видно, що, як в анекдоті: "пан має натхнення до такої справи"
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20.03.2022 16:13 Відповісти
пердоль дали. ты мой герой
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20.03.2022 15:40 Відповісти
Слава Захисникам України !!,
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20.03.2022 15:40 Відповісти
ЯКА ГАРНА ТА СПІВУЧА МОВА...
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20.03.2022 15:40 Відповісти
🇺🇦+🇵🇱=курва пєрдолив🇷🇺 😆👍
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20.03.2022 15:45 Відповісти
пердольте і надалі! )))
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20.03.2022 15:45 Відповісти
"Доброго вечора! МИ з України!!!!!
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20.03.2022 15:47 Відповісти
Ханская ставка была перенесена в Кремль», - сказал об этом историк и философ Георгий Федотов. Дальше - больше. Пока окончательно не утвердилось в головах населения: государева воля - это и есть русское бытие. Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай Ханская ставка была перенесена в Кремль», - сказал об этом историк и философ Георгий Федотов. Дальше - больше. Пока окончательно не утвердилось в головах населения: государева воля - это и есть русское бытие.дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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20.03.2022 15:48 Відповісти
Увидишь русского, - убей!
Пошел на тех, кого звал братом.
Он женщин, стариков, детей,
Больницы, школы гасит «градом».

Прощенья нет тем баранАм,
Что слепо веруя экрану,
Уподобилися скотам,
Беспомощным наносят рану.

На баранОв фюрер насрал, -
Шакал всем миром хочет править.
Кредиты стаду оформлял,
Чтоб на убой затем отправить.



Убей кацапа топором,
Ножом, из пушки, автоматом,
Трави как крысу мышьяком,
Души удавкой, бей прикладом.

Убей проклятого, не плачь,
Что мог живого переделать.
Души в нем нету, - он палач,
Плешивого гнилая челядь.

Оставивши врага живым,
Не додавив его до смерти,
Короткий час себе, родным,
Всему что свято Вам отмерьте.

© Денис Орлов, Киев, 2022.
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20.03.2022 16:42 Відповісти
тритий куплет слабоват...
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20.03.2022 18:35 Відповісти
Гуцули то є такі вуйки, що їхні бойові сокири бояться всі чортячі каZZапські нехристи.
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20.03.2022 15:53 Відповісти
постоянная рубрика тракторные войска поставки рузге техники для ЗСУ
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20.03.2022 15:57 Відповісти
Залізні хлопаки з Бандерштату! Слава Украіні!
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20.03.2022 16:05 Відповісти
Рашистский "первый канал" скажет, что польские войска воюют против кацапов в Украине
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20.03.2022 16:16 Відповісти
24-та окрема механізована бригада імені короля Данила (24 ОМБр, в/ч А0998, пп В4680) - військове з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю у бригаду. Базується в м. Яворів на Львівщині. Перебуває у складі оперативного командування «Захід».


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Бандерівська, Галицька легендарна бригада на захисті неньки України!

п.с. покажіть і розкажіть про цих хлопців меру Чернігова, який казав, що хлопців із західної України немає на війні!
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20.03.2022 16:36 Відповісти
Галичани !


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20.03.2022 16:39 Відповісти
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20.03.2022 16:43 Відповісти
Все таки сказано польською мовою..можливо воїн бував раніще в Польщі.. незалежно від місця проживання.
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20.03.2022 16:47 Відповісти
Ти покажи мені хлопаку з Яворова, який в Польщі не був хоч раз?!
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20.03.2022 16:51 Відповісти
Це вислови з прикольних історій, які популярні у галичан
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20.03.2022 16:54 Відповісти
Укус комахи для Росії!
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20.03.2022 16:58 Відповісти
Від зграї вовків є шанс відбитися, попробуй відбитися від рою розлючених бджіл.
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20.03.2022 17:30 Відповісти
Это десятки незаправленных единиц бронетехники.
Для данного участка противостояния это укус тигра.
При чём тут "для россии", троллина ?
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20.03.2022 18:39 Відповісти
Напомнили в комментах о кизяках - самых бздливых, мерзких, понтовитых и кровожадных ******. Что то не слышно, как будто их нет вообще. Переоделись в баб наверное , или даже поменяли сексуальную ориентацию. Это вам не мародёрств и не тёток насильничать. Мы с ждём - помним 2014. В плен брать не будем , не сцыте , это не больно.
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20.03.2022 17:45 Відповісти
Перед словом "п'єрдолив" має бути префіккс "в", який на слух не чути.
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20.03.2022 18:37 Відповісти
 
 