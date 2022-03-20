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"О, сука, попали, нах#й, в щось! Я сі курва п'єрдолив, бл#дь!", - воїни 24-ї бригади знищили склад російських окупантів з пальним на Луганщині. ВIДЕО
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Українські військові з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили склад російської окупаційної армії з пальним в Луганській області і ліквідували частину техніки.
Про це повідомляє голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
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Він виклав відео на підтвердження своїх слів, на якому, за його словами, "видно момент точного попадання у склад росіян з боєкомплектом і паливно-мастильними матеріалами".
Крім того, за словами Гайдая, захисники знищили один ворожий танк і паливозаправний автомобіль.
Топ коментарі
+57 Вололо Трололо
показати весь коментар20.03.2022 15:39
+52 Вололо Трололо
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+51 Garry Grant
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Пошел на тех, кого звал братом.
Он женщин, стариков, детей,
Больницы, школы гасит «градом».
Прощенья нет тем баранАм,
Что слепо веруя экрану,
Уподобилися скотам,
Беспомощным наносят рану.
На баранОв фюрер насрал, -
Шакал всем миром хочет править.
Кредиты стаду оформлял,
Чтоб на убой затем отправить.
Убей кацапа топором,
Ножом, из пушки, автоматом,
Трави как крысу мышьяком,
Души удавкой, бей прикладом.
Убей проклятого, не плачь,
Что мог живого переделать.
Души в нем нету, - он палач,
Плешивого гнилая челядь.
Оставивши врага живым,
Не додавив его до смерти,
Короткий час себе, родным,
Всему что свято Вам отмерьте.
© Денис Орлов, Киев, 2022.
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Бандерівська, Галицька легендарна бригада на захисті неньки України!
п.с. покажіть і розкажіть про цих хлопців меру Чернігова, який казав, що хлопців із західної України немає на війні!
Для данного участка противостояния это укус тигра.
При чём тут "для россии", троллина ?