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У Бердянську російські загарбники почали бити та затримувати місцевих жителів, які вийшли на акцію протесту проти окупації. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Бердянську 20 березня приблизно 200-250 людей вийшли на мирну акцію протесту проти російської окупації. Окупанти почали їх бити та затримувати.

Про це hromadske.ua повідомила місцева жителька, передає Цензор.НЕТ.

Люди зібралися на набережній міста. Під час акції вони тримали прапори України, співали пісні. Згодом вирушили центральною вулицею до виконкому, де сидять окупанти.

За словами учасниці акції, окупантів ставало дедалі більше, людей почали оточувати. Тоді приблизно 60 учасників повернулися до набережної. Тоді людей почали валити на землю.

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"Потім їх почали роздягати, обшукувати речі", — розповіла дівчина.

Крім того, російські окупанти стріляли у повітря.

Усіх інших людей почали відтісняти, погрожуючи вистрілити в ноги, розповіла учасниця. Що зробили з тими, кого повалили та обшукували, невідомо. Ймовірно, їх затримали, оскільки поряд стояли два автозаки.
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Топ коментарі
+34
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ скотам !
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20.03.2022 15:29
+33
КАЦАПСЬКЕ СМЕРДЮЧЕ ЛАЙНО ВМІЄ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З МИРНИМ НАСЕЛЕННЯМ ТА ІНФРАСТРУТУРОЮ...МЕРЗЕННІ ПОКИДЬКИ...
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20.03.2022 15:30
+27
а вы в плен берите кормите чаем поите
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20.03.2022 15:30
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Вывезли из города днём ранее перед тем,как оккупанты вошли в город .Инфа от местных ,а желающим вступить в терроборону ,советовали ехать в Мариуполь
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20.03.2022 15:36 Відповісти
Почему так?
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20.03.2022 15:49 Відповісти
Думаю, це все йде в одному ключі з питанням розмінування мостів на перешийку, яке днями підняв Бутусов.

Після війни розслідування покаже багато чого про це.
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20.03.2022 16:00 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ скотам !
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20.03.2022 15:29 Відповісти
Этих пи.д.оров нужно давить везде. В плане кто за границей акциями блокировать любой их бизнес, просто посылать на х.у.й когда узнал каца, в соцсетях постить им ихних дохляков!
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20.03.2022 15:53 Відповісти
КАЦАПСЬКЕ СМЕРДЮЧЕ ЛАЙНО ВМІЄ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З МИРНИМ НАСЕЛЕННЯМ ТА ІНФРАСТРУТУРОЮ...МЕРЗЕННІ ПОКИДЬКИ...
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20.03.2022 15:30 Відповісти
а вы в плен берите кормите чаем поите
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20.03.2022 15:30 Відповісти
нуууу
нічого неочікуваного

але весь світ це побачить

окупанти, вам *****

але з рештою ви і так в курсі

В БАБРУЙСК, ЖЬІВОТНЬІЕ!
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20.03.2022 15:31 Відповісти
они уже покойники
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20.03.2022 15:32 Відповісти
Дайте зброю всім патріотам України.ми відстоєм нашу неньку.
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20.03.2022 15:34 Відповісти
А оно есть .Меня два раза вызывали в военкомат и два раза отправляли обратно из-за наплыва военообязанных и особенно добровольцев и аргументировали отказ принять в войска нехваткой стрелкового оружия советуя купить себе за свой счёт и податься в какое-нибудь добровольческое подразделение .Сейчас вот сижу дома в родном селе ,перииодически дежурю по несколько часов со свои знакомым ,бывшим атошником .С оружия у нас одна его двустволка на двоих (нет на троих) и коктейли молотова (коктейлей правда много)
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20.03.2022 15:45 Відповісти
с таким арсеналом много не навоюешь... у нас в Запорожье получше, много ребят в ТРО, калаши всем выдали, и РПГ есть тоже! Слава Украине!!!
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20.03.2022 15:51 Відповісти
Ну это село ,ничего стратегически важного тут нет .Но на подступах к райцентру на блокпосте стоит терроборона экипированная по военному с калашами и аммуницией (сам видел недавно) .Насчёт тяжелого вооружения у них не знаю не видел но судя по всему есть
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20.03.2022 15:59 Відповісти
Норм тема, в нормального мисливця 2-3 рушниці в кожного. Спробуйте пошукати таких, можливо є вже старі діди, але в сейфі все на місці...
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20.03.2022 15:59 Відповісти
Твари --- стрелкового оружие столько что можно вооружить всех желающих... Вот как так отдали город без обороны. Где были полицейские военкомат и т.д -- суки продажные
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20.03.2022 16:24 Відповісти
Де наша поліція, тероборона???
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20.03.2022 15:35 Відповісти
Арестовича охраняют
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20.03.2022 15:42 Відповісти
про яку мирну акцію ,зрозумійте не повторюйте сцинарий білорусів ,тільки спротив як на майдані коктелі молотова можуть їх зупинити
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20.03.2022 15:36 Відповісти
Хоч один на демонстрацію вийшов з ножем у кишені? Чи з сокирою за поясом?
А інакше як? А інакше кацапи уб'ють усіх.
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20.03.2022 15:37 Відповісти
Всё кончилось время митингов и свободного волеизьявления граждан ,как и самой свободы. Раша пришла и дальше будет только хуже (но надеюсь ненадолго)
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20.03.2022 15:39 Відповісти
Тільки партизанський рух і знищення окупантів."Червона рута" хороша пісня,але в даній ситуації не спрацює
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20.03.2022 15:40 Відповісти
Де мужики???
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20.03.2022 15:41 Відповісти
Ані мірныє...
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20.03.2022 15:43 Відповісти
кровью умоется тот, кто усомнится в нашем миролюбии. ваши освободители
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20.03.2022 15:46 Відповісти
Колись один мій знайомий дуже влучно зазначив: Ніколи не зрозумію як могли декілька фашистів вести колону полонених на розстріл.
Я теж не розумію.

Українці Бердянська і інших окупованих міст, ВАС БАГАТО І ЦИМ ВИ СИЛЬНІШІ.
Не бійтеся.
Не чекайте.
Не стійте осторонь.

Організовано знесіть російських окупантів.
Нехай вони бояться вас.
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20.03.2022 15:49 Відповісти
Воїни до ворога виходять зі зброєю в руках,а раби з іконами.
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20.03.2022 15:49 Відповісти
Як назвати тих,хто не дав зброю воїнам ?
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20.03.2022 15:54 Відповісти
нічого не варта ні одна акція протесту протів окупанта до тих пір, поки із всіх сторін до них не прмовляють автоматні черги
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20.03.2022 15:50 Відповісти
е бьють, а витрушують вату з голови виборців ОПЗЖ. Мирні акції протесту мають плавно перейти до акцій диверсій та саботажу, якщо не має можливості збройного спротиву.
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20.03.2022 15:51 Відповісти
Это они и готовили всем жителям Украины----денацификацию
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20.03.2022 15:52 Відповісти
Недовго мразям залишилось на нашій землі.
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20.03.2022 15:52 Відповісти
Закріпитись окупантам,завезти окупаційну адміністрацію,знайти колаборантів-інформаторів,-справа часу.
До сраки ті мітинги.
Трупи окупантів й колаборантів,-діло.
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20.03.2022 15:53 Відповісти
Хтось чекав іншого? взагалі то їх свастика " Z" , тобто буква Z - перша буква слова Zombie, - тобто зомбі! тепер все ясно!!
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20.03.2022 15:56 Відповісти
Ого, сколько советчиков, "мочащих" оккупантов с дивана.
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20.03.2022 16:00 Відповісти
Тварини
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20.03.2022 16:04 Відповісти
Es4e 6 ruzke swini wikinuli s poroma no46u ! rezg ruzke swini !
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20.03.2022 16:21 Відповісти
Блін, як боляче на це дивитись. Тварі кацапські, тільки бы душили свободу.
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20.03.2022 16:21 Відповісти
Твари ссыкливые.....вы тоже будете удобрением для нашей земли,мрази
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20.03.2022 16:22 Відповісти
Почему только 200 человек? У нас что, в Бердянске живёт только 200 человек? Или из всех жителей города только 200 человек недовольны приходом оккупантов, а остальных всё устраивает?
Если бы вышли все жители города от мала до велика, то оккупантов смогли бы пинком выкинуть. А так получается, что против рашистов только небольшая горстка недовольных. Это позор!
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20.03.2022 17:59 Відповісти
 
 