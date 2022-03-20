5 людей постраждали, двоє з них госпіталізовані внаслідок влучання снаряда у двір багатоповерхівки в Святошинському районі. Будинок пошкоджено, згоріли автівки, - Кличко. ВIДЕО
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П'ять людей постраждали внаслідок влучання снаряда в двір багатоповерхівки в Святошинському районі Києва. Двоє з них госпіталізовані.
Про це повідомив в телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує обстрілювати столицю", - констатує Кличко.
За його інформацією, в Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч з десятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджений, згоріли автівки в дворі.
"На даний момент загиблих немає. 5 людей постраждали. Двох із них госпіталізували. На місці працюють медики і рятувальники", - додає очільник міста.
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Нагадаємо, за інформацією рятувальників, у Києві внаслідок влучання уламків снаряда виникла пожежа у житловому будинку в Святошинському районі.
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Та вони в Ірпіні і Гостомелі знаходяться. Це 15 км по прямій...
Північ - це Вишгород і далі села за ним. Орки стоять аж в Демидові за підірваним мостом.
А Ірпінь - Буча - Ворзель аж ніяк не північ. Через них Варшавка пролягає. То ж це майже Західний напрямок з невеликим відхиленням в сторону Півночі по компасу
Ну, якщо бути зовсім точним, то північний захід. Якщо їхати з Куренівки на Площу Шевченка, то далі дорога на Вишгород -- північ; якщо на площі Шевченка повернути наліво, то через 10-15 хвилин виїжджаєш на Варшавську трасу, що проходить Бучу, Ірпінь, Ворзель. Або, якщо їхіти по проспекту Перемоги на захід, потім на Окружну направо, то також потрапиш на Варшавську трасу. В будь-якому разі сподіваюсь, що орків посунуть всюди, що на заході, що на півночі, що на сході! Все буде Україна!
Де сказано, що це була ракета? Скоріше арта з Ірпеня бахнула
Яка "арта" здатна створити >2м воронку.
Що ви хочете забрехати? З якою метою?
Грохочет танк, стреляют автоматы
Пришла к нам в город русская весна
Гибнут горожани и солдаты
Ещё вчера я в классы там играла
От белого мелка остался след
Недавно по квадратам козочкой скакала
Сегодня козочки той нет.
Я стала взрослой слыша кононаду
Я вместе с бабушкой молюсь
Игрушек больше мне не надо
Я за жизнь свою боюсь
Ещё в своей молитве я прошу у Бога
Что бы войну всю эту прекратил
Мне жить так хочется счастливо и долго
Ну почему он не ...
Этот ближе в 3-х от меня.
Жду очереди.