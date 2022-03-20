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5 людей постраждали, двоє з них госпіталізовані внаслідок влучання снаряда у двір багатоповерхівки в Святошинському районі. Будинок пошкоджено, згоріли автівки, - Кличко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

П'ять людей постраждали внаслідок влучання снаряда в двір багатоповерхівки в Святошинському районі Києва. Двоє з них госпіталізовані.

Про це повідомив в телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує обстрілювати столицю", - констатує Кличко.

За його інформацією, в Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч з десятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджений, згоріли автівки в дворі.

"На даний момент загиблих немає. 5 людей постраждали. Двох із них госпіталізували. На місці працюють медики і рятувальники", - додає очільник міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти під час обстрілу Києва використали "найжорстокішу зброю" - снаряди спустилися на парашутах, - Геращенко. ФОТО

Нагадаємо, за інформацією рятувальників, у Києві внаслідок влучання уламків снаряда виникла пожежа у житловому будинку в Святошинському районі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
МИД Латвии: Необходимо закрытие портов ЕС для российских кораблей.
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20.03.2022 16:13
+3
Посунули на захIдоному напрямку, на пIвночi (Буча, Гостомель, Ворзель) стоять
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20.03.2022 16:18
+2
Ваші повідомлення хаотичні і незграбні.
Яка "арта" здатна створити >2м воронку.
Що ви хочете забрехати? З якою метою?
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20.03.2022 18:00
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Хто там заявляв, що на 70 км посунули орків???
Та вони в Ірпіні і Гостомелі знаходяться. Це 15 км по прямій...
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20.03.2022 16:07 Відповісти
Посунули на захIдоному напрямку, на пIвночi (Буча, Гостомель, Ворзель) стоять
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20.03.2022 16:18 Відповісти
Ну як що Буча і Ворель - це північ Києва... Я вшоці з вас. Якщо не місцеві, то не пишіть взагалі про околиці Києва
Північ - це Вишгород і далі села за ним. Орки стоять аж в Демидові за підірваним мостом.
А Ірпінь - Буча - Ворзель аж ніяк не північ. Через них Варшавка пролягає. То ж це майже Західний напрямок з невеликим відхиленням в сторону Півночі по компасу
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20.03.2022 17:02 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.401699,30.252512,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4cf4ee15a4505:0x764931d2170146fe!8m2!3d50.4501!4d30.5234


Ну, якщо бути зовсім точним, то північний захід. Якщо їхати з Куренівки на Площу Шевченка, то далі дорога на Вишгород -- північ; якщо на площі Шевченка повернути наліво, то через 10-15 хвилин виїжджаєш на Варшавську трасу, що проходить Бучу, Ірпінь, Ворзель. Або, якщо їхіти по проспекту Перемоги на захід, потім на Окружну направо, то також потрапиш на Варшавську трасу. В будь-якому разі сподіваюсь, що орків посунуть всюди, що на заході, що на півночі, що на сході! Все буде Україна!
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20.03.2022 17:11 Відповісти
Он не местный.
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20.03.2022 17:43 Відповісти
Это я не местный? Ну ладно ... Меряться, кто из нас более не местный, точно не буду
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20.03.2022 17:55 Відповісти
А що ракети тільки на 70 км літають? Слід від неї було видно і в селах і в Дарниці. Інше питання - в цей час не було повітряної тривоги.
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20.03.2022 16:36 Відповісти
"внаслідок влучання снаряда у двір багатоповерхівки в Святошинському районі"

Де сказано, що це була ракета? Скоріше арта з Ірпеня бахнула
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20.03.2022 17:04 Відповісти
Ваші повідомлення хаотичні і незграбні.
Яка "арта" здатна створити >2м воронку.
Що ви хочете забрехати? З якою метою?
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20.03.2022 18:00 Відповісти
он просто тупой бот
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20.03.2022 18:01 Відповісти
МИД Латвии: Необходимо закрытие портов ЕС для российских кораблей.
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20.03.2022 16:13 Відповісти
А на соседней улице война

Грохочет танк, стреляют автоматы

Пришла к нам в город русская весна

Гибнут горожани и солдаты



Ещё вчера я в классы там играла

От белого мелка остался след

Недавно по квадратам козочкой скакала

Сегодня козочки той нет.



Я стала взрослой слыша кононаду

Я вместе с бабушкой молюсь

Игрушек больше мне не надо

Я за жизнь свою боюсь



Ещё в своей молитве я прошу у Бога

Что бы войну всю эту прекратил

Мне жить так хочется счастливо и долго

Ну почему он не ...





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20.03.2022 17:13 Відповісти
То недавно от меня в 6-ти домах,попали.
Этот ближе в 3-х от меня.
Жду очереди.
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20.03.2022 17:54 Відповісти
 
 