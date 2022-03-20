5 людей постраждали, двоє з них госпіталізовані внаслідок влучання снаряда у двір багатоповерхівки в Святошинському районі. Будинок пошкоджено, згоріли автівки, - Кличко. ВIДЕО

П'ять людей постраждали внаслідок влучання снаряда в двір багатоповерхівки в Святошинському районі Києва. Двоє з них госпіталізовані.

Про це повідомив в телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує обстрілювати столицю", - констатує Кличко.

За його інформацією, в Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч з десятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджений, згоріли автівки в дворі.

"На даний момент загиблих немає. 5 людей постраждали. Двох із них госпіталізували. На місці працюють медики і рятувальники", - додає очільник міста.

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Нагадаємо, за інформацією рятувальників, у Києві внаслідок влучання уламків снаряда виникла пожежа у житловому будинку в Святошинському районі.