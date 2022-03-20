"Херсон ганяє окупантів!": жителі міста проганяють вантажівку російських загарбників. ВIДЕО

Мешканці Херсона, які вийшли на акцію протесту проти російської окупації, прогнали російських загарбників.

Відповідне відео опублікував журналіст Олексій Братущак, передає Цензор.НЕТ.

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"Херсон ганяє окупантів! Знову неймовірне відео. У центрі міста херсонці проганяють вантажівку руzкіх. Ті, як раки, пруть взад. Уже два тижні херсонці виходять на мітинги. Кожного дня. З українськими прапорами та гаслами "окупанти йдуть нах". І щось мені підказує, що ті руzкіє, які засіли в будівлі обласної адміністрації, все більше охерівають. Бо їх же мали зустрічати квітами. А тут чистою російською кричать " руzкий солдат - фашистский окупант!" Не так ФСБ та роzгвардія уявляли собі відрядження у Херсон. Хер їм, а не Херсон!" - розповів журналіст.

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