"Херсон ганяє окупантів!": жителі міста проганяють вантажівку російських загарбників. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканці Херсона, які вийшли на акцію протесту проти російської окупації, прогнали російських загарбників.
Відповідне відео опублікував журналіст Олексій Братущак, передає Цензор.НЕТ.
"Херсон ганяє окупантів! Знову неймовірне відео. У центрі міста херсонці проганяють вантажівку руzкіх. Ті, як раки, пруть взад. Уже два тижні херсонці виходять на мітинги. Кожного дня. З українськими прапорами та гаслами "окупанти йдуть нах". І щось мені підказує, що ті руzкіє, які засіли в будівлі обласної адміністрації, все більше охерівають. Бо їх же мали зустрічати квітами. А тут чистою російською кричать " руzкий солдат - фашистский окупант!" Не так ФСБ та роzгвардія уявляли собі відрядження у Херсон. Хер їм, а не Херсон!" - розповів журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
здесь климат другой !
автозак заднім ходом поперли!
козаки !
К тому же видимо еще дана команда, чтобы на Юге не трогать гражданских, они же все пытаются хнр создать им нужно лояльное население, а насилие, порождает насилие. Оккупанты даже в магазинах делают покупки за деньги, спросите откуда у них гривны, а они местным дизель продают так сказать бизнес.
Українці надзвичайно добра і миролюбива нація. Но попробуй тільки її розізлити, вивести з себе... УЗКІЙ КАРАБЛЬ - ІДІ НАХ#Й! Або по нашому - ТІКАЙ З СЕЛА - ТОБІ П#ЗДА! Суки орки їбані
бо потім вони нагонять більше космонавтів і будуть ******* і вбивати
https://censor.net/ru/news/3288970/********************************************************************************************************