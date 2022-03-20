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"Домой нах#й!" - безбройні енергодарці чинять активний спротив окупантам і вимагають звільнити заступника мера Самойдюка. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Мешканці Енергодара чинять активний супротив окупантам і вимагають звільнення захопленого загарбниками заступника мера Івана Самойдюка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із захопленого міста опубліковані в соцмережах. На записах зафіксований мітинг на центральній площі міста, а також фрагмент, коли учасники акції блокували автомобіль окупантів, не злякавшись навіть пострілів. Загарбники мусили втекти з місця блокування, прорвавшись крізь живе кільце.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти б'ють людей просто на вулицях в Енергодарі. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+27
почему мои энергодарцы оказались безоружными. почему все так получилось. там идеальное место для обороны
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20.03.2022 16:35
+23
такие вопросы возникают у многих . Особенно по югу и в частности по Херсону , как собственно и в других регионах Украины .
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20.03.2022 16:38
+23
У меня голова отваливается от это вопроса.. как? через тонкий Чонгар?? Как??
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20.03.2022 16:43
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почему мои энергодарцы оказались безоружными. почему все так получилось. там идеальное место для обороны
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20.03.2022 16:35 Відповісти
такие вопросы возникают у многих . Особенно по югу и в частности по Херсону , как собственно и в других регионах Украины .
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20.03.2022 16:38 Відповісти
У меня голова отваливается от это вопроса.. как? через тонкий Чонгар?? Как??
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20.03.2022 16:43 Відповісти
с этим вопросом не ко мне..
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20.03.2022 16:45 Відповісти
Ермак
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20.03.2022 16:48 Відповісти
один тільки *****?
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20.03.2022 17:56 Відповісти
та их там вокруг декламатора 9 из 10,

но этот всю жизнь его продюсировал и продолжает
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20.03.2022 18:00 Відповісти
Отвечаю. ОНЕ не верили, ОНЕ просто ******** все, что можно.
Все вопросы после победы, но жестко, до крови и мусорников!
Спросим за все, за ракеты, за экипировку ВСУ, за свободный проход парашинских паралитиков через перекоп!
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20.03.2022 17:00 Відповісти
а то они - дурачьё и будут ждать на территории Украины победы Украины )))

хрен ты их потом после победы найдешь
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20.03.2022 17:40 Відповісти
Не знаю, фейк чи ні, але - все і вся було заміновано. До... 2019- го. Потім все розмінували, розчистили шлях із Криму. Питання: хто дав наказ і хто відповідальний за це?
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20.03.2022 18:02 Відповісти
Це правда , так як всі пости перед Херсоном були оголені 😠
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20.03.2022 18:08 Відповісти
Насправді ніякий Чонгар з Перекопом ніколи не зупиняли жодної арміі що заходили в Крим чи виходили з Криму. Не можна зупинити стотисячну армію простим підривом мосту, мінуванням дороги чи протитанковою засадою, вона все одно пройде і з відносно невеликими втратами.
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20.03.2022 18:19 Відповісти
все завжди проходить і захоплюється з відносно невеликими втратами на певний короткий термін часу

а всі величезні втрати - це сума відносно невеликих втрат
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20.03.2022 19:01 Відповісти
ЛАПАТНІКІ-ТУТ ВАМ НЕ ТАМ,ЦЕ УКРАЇНА...
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20.03.2022 16:35 Відповісти
bljaaaa....ljudi budte ostorozhny.....eto zhe orki....
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20.03.2022 16:36 Відповісти
А раздали бы им еще оружие перед войной...
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20.03.2022 16:38 Відповісти
каждый получил 3 кг белорусского битума от Арахамии
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20.03.2022 19:02 Відповісти
А кацапи так не можуть. Лайно ссікліве.
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20.03.2022 16:43 Відповісти
Вони б той уазік до відділка самі допхали, якби він заглох. Раби, блін
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20.03.2022 16:52 Відповісти
Здається таке вже було в їхній ганебній рабоісторії.
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20.03.2022 16:55 Відповісти
Слава Украине !
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20.03.2022 16:47 Відповісти
МОлодцы , гнать на хер поганой метлой с нашей Украины!
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20.03.2022 16:59 Відповісти
Красавци! Це вам не толпа рашистів, яка тікає від одного ОМОНівця
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20.03.2022 17:02 Відповісти
Надо было сделать свободным оружие в стране для всего населения с массовым обучением стрельбе. И ещё после Майдана. Я надеюсь, после войны это будет сделано. У свободных людей должен быть доступ к оружию. Техас не вымер.
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20.03.2022 17:25 Відповісти
уазік росгвардії *******. Цих взагалі в полон не брати
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20.03.2022 17:26 Відповісти
Народ України непереможний! Слава Україні!
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20.03.2022 17:43 Відповісти
Героям слава !!

Молодці енергодарці , женіть москальню за поребрик ✊💪🙏🏼
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20.03.2022 18:10 Відповісти
Слава Господу! Героям Слава!
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20.03.2022 18:59 Відповісти
"Зомби, наевшиеся наколотыми апельсинами" - подумали россияне!
"Зомби, понаехавшие с телевизором вместо головы" - подумали Энергодаровцы!
А ЗСУ ничего не подумали, они просто делали свою работу по очистке Украины от телевизороголовых 24/7!
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20.03.2022 18:12 Відповісти
Оце Нація і я розумію , пітушня гарі-бобіку педаль у пол ......просто жалюгідна армія .яка там 2 в світі ? білоруси ще хочуть до Львова дійти за три-два дні ? там буде все по іншому у них я впевниний ноги трясуться робити наступ на Львів
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20.03.2022 18:34 Відповісти
 
 