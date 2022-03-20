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"Домой нах#й!" - безбройні енергодарці чинять активний спротив окупантам і вимагають звільнити заступника мера Самойдюка. ВIДЕО
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Мешканці Енергодара чинять активний супротив окупантам і вимагають звільнення захопленого загарбниками заступника мера Івана Самойдюка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із захопленого міста опубліковані в соцмережах. На записах зафіксований мітинг на центральній площі міста, а також фрагмент, коли учасники акції блокували автомобіль окупантів, не злякавшись навіть пострілів. Загарбники мусили втекти з місця блокування, прорвавшись крізь живе кільце.
Топ коментарі
+27 Dmitri 18251fb2
показати весь коментар20.03.2022 16:35
+23 Дин Проффитт
показати весь коментар20.03.2022 16:38
+23 ЗПЖ
показати весь коментар20.03.2022 16:43
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но этот всю жизнь его продюсировал и продолжает
Все вопросы после победы, но жестко, до крови и мусорников!
Спросим за все, за ракеты, за экипировку ВСУ, за свободный проход парашинских паралитиков через перекоп!
хрен ты их потом после победы найдешь
а всі величезні втрати - це сума відносно невеликих втрат
Молодці енергодарці , женіть москальню за поребрик ✊💪🙏🏼
"Зомби, понаехавшие с телевизором вместо головы" - подумали Энергодаровцы!
А ЗСУ ничего не подумали, они просто делали свою работу по очистке Украины от телевизороголовых 24/7!