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Подоляк - посадовцям: Не повідомляйте про будь-яке постачання зброї та підготовку до контрнаступів з боку ЗСУ!. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чиновники не повинні розголошувати будь-яку інформацію стосовно постачання зброї до України. Це ж стосується і підготовки до наступу з боку ЗСУ на позиції ворога.

Про це повідомив у твітері радник глави Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ все ще не розуміє причин, з яких вони точно програють війну. Обов'язково пояснимо. На всіх фронтах – військовому, дипломатичному, санкційному й переговорному. До наших топів прохання. Менше публічних слів про закупівлю зброї та ще менше слів про підготовку наших контрнаступів", - написав він.

"Хочу попросити. Перше. Це стосується посадовців. Питання постачання нам будь-якої зброї давайте не розголошувати до моменту, доки ця зброя не почне працювати...Друге, більше стосується наших регіональних представників. Давайте не говорити про будь-які передислокації наших військ і підготовку до контрнаступу. Контрнаступи будуть по всіх напрямках, тому що це наша земля. ЗСУ розуміють, звідки та як треба атакувати. Але давайте не говорити про це заради лайків. Третє,...немає ніякої зради і не буде! Ми точно прийдемо до перемоги!", - зауважив він у зверненні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 6 російських генералів, десятки полковників та інших офіцерів. Тотальна неготовність, воюють кількістю та крилатими ракетами, - Подоляк

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Пізно,Данілов вже розпатякав.А Подоляк краще нехай розкаже щось про перемовини.Крім загальних та розмитих фраз.І до речі,він то як попав на перемовини?
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20.03.2022 17:10
+25
АНТОШІ ГЕРАЩЕНКО ЦЕ ТЕЖ СТОСУЄТЬСЯ...
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20.03.2022 17:13
+23
Правильно. Нефтг трепаться
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20.03.2022 17:08
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20.03.2022 17:08 Відповісти
У них,що за"язку немає між собою?
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20.03.2022 17:09 Відповісти
А нащо голові обласної військової адміністрації зв'язок з Подоляком
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20.03.2022 17:21 Відповісти
А .....так вони через Цензор спілкуються....я не знала
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20.03.2022 17:23 Відповісти
Пізно,Данілов вже розпатякав.А Подоляк краще нехай розкаже щось про перемовини.Крім загальних та розмитих фраз.І до речі,він то як попав на перемовини?
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20.03.2022 17:10 Відповісти
А там одного пристрелили, видно взяли для кол-ва вместо убитого.
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20.03.2022 17:12 Відповісти
Хотелось бы не количества, а качества
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20.03.2022 17:15 Відповісти
Подоляк, арахамия и убитый "герой" были с первого момента. Интересно, кто вообще их туда рекомендовал. Еще ермака не хватает для полного комплекта.
Неужели не нашлось более умных, адекватных и зрелых людей?
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20.03.2022 17:32 Відповісти
Ці "перемовини" москалям потрібні лише щоб трохи притлумити істеричні настрої в рашці після введення санкцій. Мовляв, не панікуйте, "путін вот-вот дажмьот хахлов, заставіт запад атмєніть санкциї і всьо нармалізуєтца, как уже била послє 2014-ава ґода". А от до справжніх перемовин хутін ще не дозрів. Тому, шо Подоляк, шо Фокін - наразі не принципово.
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20.03.2022 21:57 Відповісти
Подоля к хотів першим.
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20.03.2022 17:25 Відповісти
Перемовини поки що для перемовин. От коли московити почнуть самі проситися(а так буде вже скоро) тоді і будуть перемовини-про умови з якими вони здаються.
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20.03.2022 18:02 Відповісти
Та й за селфі деяким було б руки відтяти
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20.03.2022 17:10 Відповісти
це до Бутусова він спец по жопівцям
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20.03.2022 17:17 Відповісти
Думаю речь идет о подоляке с арахамией на Яворовском полигоне.
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20.03.2022 17:38 Відповісти
відстав від життя, а що там було?
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20.03.2022 17:40 Відповісти
Данілову пельку стуліть.
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20.03.2022 17:11 Відповісти
Чи кажить якусь пуйню як ви вмієте
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20.03.2022 17:11 Відповісти
Правильно , Болтун - находка для кацапа...
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20.03.2022 17:11 Відповісти
А от балаболів, то вистачає. Хай роти заклеють або зашиють. Болтун находка для врага!
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20.03.2022 17:12 Відповісти
АНТОШІ ГЕРАЩЕНКО ЦЕ ТЕЖ СТОСУЄТЬСЯ...
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20.03.2022 17:13 Відповісти
Люсе это скажите с его радужными бравадами...
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20.03.2022 17:13 Відповісти
це його прерогатива - повідомляти. Є підозра, що він її і повідомляє прямо на щоденних переговорах.
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20.03.2022 17:13 Відповісти
Люське расскажи!
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20.03.2022 17:13 Відповісти
Если не можешь удержать информацию в своём рту то нечего чужой закрывать.
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20.03.2022 17:14 Відповісти
так вони там один перед одного летять....як змагання, хто більше здасть
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20.03.2022 17:14 Відповісти
Чия б корова мукала.....
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20.03.2022 17:14 Відповісти
Це він сам с собою балакає?
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20.03.2022 17:15 Відповісти
ПОЛНОСТЬЮ с ним согласна!Уж слишком много информации об оружии ,которое будет поступать или поступило в Украину .Много информации из СМИ США или других стран о закупках ,о договорах»кто кому что передаст и что получит в замен и какое оружие ,в какую страну уже в пути..»которые опубликовывают в сми Украины..Рашисты не такие уже дураки ,чтобы не считать «2+2».и разведка все таки у них тоже работает.В вопросах оружия (его производства,доставки,и использования)нужно соблюдать боле секретность..
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20.03.2022 17:15 Відповісти
подоляк курва розумний, заднім числом, най сам патякати припинить!
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20.03.2022 17:54 Відповісти
Та сперва Данилову надо иплет скотчем замотать👊
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20.03.2022 17:18 Відповісти
абдристовичу напомните, а антохе - запретите категорически... да и данилову - уши накрутить...
военное время...а не время пиара на чужом подвиге...
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20.03.2022 17:19 Відповісти
Да и сам ******** из той же шайки пиз**нов. Тоже язык как помело -- не по его ли наводке Яворивский полигон рашка бомбила
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20.03.2022 17:33 Відповісти
та посадіть вже пару "утаємничиних"...ну не дійде ж по іншому(
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20.03.2022 17:20 Відповісти
Ви спочатку зробіть справу, а потім говоріть!
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20.03.2022 17:21 Відповісти
Что за бардак , почему какие-то чиновники в курсе планов генштаба ?
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20.03.2022 17:24 Відповісти
+++++++++++++++!!!!!!
Абсолютно правильне питання, що за державно-військова таємниця, що про неї патякають якісь клерки?!
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20.03.2022 17:29 Відповісти
Потому что кое-кто в своё время голосовал по приколу.
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20.03.2022 19:13 Відповісти
Курва, Наполеон сраний. Якщо ти не розтріпаєш (як було з Яворовом) то буде нормально.
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20.03.2022 17:33 Відповісти
Падлы готовятся к выборам послевоенним уже, типа как любоє чмо районного масштаба на бордах обязательно постило 'с новым годом" или "с васьмим мартам, дарагі жінки"
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20.03.2022 17:36 Відповісти
Это его функціональні обов"язки или как?
Кто он такой, этот Подоляк?

То что он сказал, знают и без него и это само собой разумеещееся.

Другое дело организовать, чтобы информация фильтровалась.
А организовать некому.
Подоляки этого не сделают.

Они только информацию о переговорах взялись прятать от народа.
А вот там народ должен знать не сдают ли эти переговорщики Украину
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20.03.2022 17:42 Відповісти
Сам не приший, не пристібай, а корчить із себе великого стратега, та й переговори вести повинен хтось з високих посадовців і більш компетентних, які щось тямлять у військовій справі.
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20.03.2022 17:44 Відповісти
Можу вас, шановні "поздоровити"

Зеленський підписав указ про ЄДИНЕ мовлення на всіх каналах.
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20.03.2022 17:49 Відповісти
атлічна
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20.03.2022 19:14 Відповісти
от сам най і не базікає в першу чергу. Базікало.
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20.03.2022 17:52 Відповісти
сіксотів які ждуть колбаску по 2-20 хватає .але їх кількість жалюгідно-мізерна
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20.03.2022 18:07 Відповісти
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20.03.2022 18:33 Відповісти
Дилетанти *****!
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20.03.2022 19:15 Відповісти
Краще б ви були в тих казармах, супермен і сліпарек
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20.03.2022 23:13 Відповісти
И кто же рассказал про поставки американцами с300 , дронов и ещё разного оружия? СМИ постоянно сообщают о поставках заранее. Нужно говорить с Американцами , что бы и они держали язык за зубами.
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20.03.2022 18:42 Відповісти
Когда читал про наши резервы и подготовку контрнаступлений - не сомневался, что это - дезинформация и пускают её, чтобы запутать врага. Надеюсь, так всегда и было и последующая информация такого рода тоже будет "дезой", ведь так на войне и должно быть.
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20.03.2022 18:52 Відповісти
Це ж яким довбойобом треба бути, щоб просити у посадовців мовчати по відео?
Хоч не в аднакласніках?
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20.03.2022 19:13 Відповісти
Не розумієте ! Поставки в Україну секретити сенсу немає - все одно це проходить обговорення в інших країнах !
Засекречення цього може зіграти і злу роль - наприклад, якийсь невідомий Єрмак візьме і приховає якісь поставки від ЗСУ.

А от поставки ВСЕРЕДИНІ України (як і переміщення власних військ) - секретити треба.

З.І. Хоч не ясно, яке відношення до цього має Подоляк. Це мав би заявляти якийсь поважний державний орган.
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20.03.2022 19:49 Відповісти
Ukrainians, uberite uje etogo degradanta s oficialnoy doljnosti, vmeste s Arahamiey zhelatelno! Eto prosto smeshno kak oni piaryatsa sami na ******* ob'ektax i ne dayut etogo delat drugim)))) Pozoryat Ukrainu na ves mir
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20.03.2022 20:11 Відповісти
 
 