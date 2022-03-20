Подоляк - посадовцям: Не повідомляйте про будь-яке постачання зброї та підготовку до контрнаступів з боку ЗСУ!. ВIДЕО
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Чиновники не повинні розголошувати будь-яку інформацію стосовно постачання зброї до України. Це ж стосується і підготовки до наступу з боку ЗСУ на позиції ворога.
Про це повідомив у твітері радник глави Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"РФ все ще не розуміє причин, з яких вони точно програють війну. Обов'язково пояснимо. На всіх фронтах – військовому, дипломатичному, санкційному й переговорному. До наших топів прохання. Менше публічних слів про закупівлю зброї та ще менше слів про підготовку наших контрнаступів", - написав він.
"Хочу попросити. Перше. Це стосується посадовців. Питання постачання нам будь-якої зброї давайте не розголошувати до моменту, доки ця зброя не почне працювати...Друге, більше стосується наших регіональних представників. Давайте не говорити про будь-які передислокації наших військ і підготовку до контрнаступу. Контрнаступи будуть по всіх напрямках, тому що це наша земля. ЗСУ розуміють, звідки та як треба атакувати. Але давайте не говорити про це заради лайків. Третє,...немає ніякої зради і не буде! Ми точно прийдемо до перемоги!", - зауважив він у зверненні.
Будь ласка, зачекайте...
Неужели не нашлось более умных, адекватных и зрелых людей?
военное время...а не время пиара на чужом подвиге...
Абсолютно правильне питання, що за державно-військова таємниця, що про неї патякають якісь клерки?!
Кто он такой, этот Подоляк?
То что он сказал, знают и без него и это само собой разумеещееся.
Другое дело организовать, чтобы информация фильтровалась.
А организовать некому.
Подоляки этого не сделают.
Они только информацию о переговорах взялись прятать от народа.
А вот там народ должен знать не сдают ли эти переговорщики Украину
Зеленський підписав указ про ЄДИНЕ мовлення на всіх каналах.
Хоч не в аднакласніках?
Засекречення цього може зіграти і злу роль - наприклад, якийсь невідомий Єрмак візьме і приховає якісь поставки від ЗСУ.
А от поставки ВСЕРЕДИНІ України (як і переміщення власних військ) - секретити треба.
З.І. Хоч не ясно, яке відношення до цього має Подоляк. Це мав би заявляти якийсь поважний державний орган.