Чорнобаївка, бойові комарі, смажені рашисти і... Царьов!#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО

В чому секрет Чорнобаївки? Як українці бойових комарів виводили? Усе це старанно досліджуємо у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ! Богдан Буткевич і Наталя Соколенко запрошують вас до запальних танців на кістках московського імперського проєкту. Адже завдяки Збройним Силам України цих кісток із кожним днем усе більше й більше!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом Цензор.НЕТ в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні. У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

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