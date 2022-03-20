Чорнобаївка, бойові комарі, смажені рашисти і... Царьов!#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО
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В чому секрет Чорнобаївки? Як українці бойових комарів виводили? Усе це старанно досліджуємо у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ! Богдан Буткевич і Наталя Соколенко запрошують вас до запальних танців на кістках московського імперського проєкту. Адже завдяки Збройним Силам України цих кісток із кожним днем усе більше й більше!
Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом Цензор.НЕТ в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні. У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
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Окупанти звісно не знали, що наша Чорнобаївка - це чарівний містичний трикутник!
Легенда про Чорнобаївку
Наприкінці 17 ст козаки під командуванням отамана Чорноброва подались до нижньої течії Дніпра, щоб перехоплювати татарські орди на Кримському перешийку.
Чорноброва добре знали і уникали зустрічі з ним і татари, і турки. Вони називали його Чорним баєм (володарем), найближчі ж друзі отамана почали звати його Чорнобаєм.
«За одне літо козаки збудували три кам'яні фортеці і назвали їх Чорнобаївська, Гусаківська та Степанівська. Десь посередині цього великого трикутника була пізніше збудована , мала козацька церковця Пресвятої Покрови і закладене кладовище.»
[ТАМ РЕАЛЬНО ТРИКУТНИК ]
Одного разу біля Дніпра зупинилась велика зграя бусурман (близько 1000), з награбованим майном і полоненими дівчатами.
Загін Чорнобая налічував десь 150 чоловік, але вони розбили бусурманів при цьому поранення отримали всього 20 козаків.
[Я ВАМ КАЖУ ТЕ МІСЦЕ ЗАЧАРОВАНЕ ]
Звільненим дівчатам святий отець наказав скинути їх кайдани в річку, яку окропили кров'ю ворогів. При цьому він промовляв замовляння.
Тобто Чорнобаївка дійсно замовлена з 17 ст характерниками.
Ось вам і містика
Жінка соратника Авакова вивезла в Угорщину
валізи, набиті 30 млн доларів
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/20/7333111/