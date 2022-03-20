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війна (56332) Соколенко Наталія (49) Буткевич Богдан (432) Чорнобаївка (73)

Чорнобаївка, бойові комарі, смажені рашисти і... Царьов!#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В чому секрет Чорнобаївки? Як українці бойових комарів виводили? Усе це старанно досліджуємо у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ! Богдан Буткевич і Наталя Соколенко запрошують вас до запальних танців на кістках московського імперського проєкту. Адже завдяки Збройним Силам України цих кісток із кожним днем усе більше й більше!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом Цензор.НЕТ в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні. У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Також дивіться: "Слава КПСС" для Зеленського, Киво-Муссоліні, Петро і тітушки, радикали проти геїв #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#27. ВIДЕО

На нашому каналі ви знайдете найцікавішу та найдотепнішу аналітику українського ютубу, тож підписуйтеся.

Автор: Ірина Дашківська
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20.03.2022 19:06 Відповісти
Не потрібно Чорнобаївку згадувати, бо відлякаєте кацапів. Тема ще не вичерпана. Нехай збираються і далі.
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20.03.2022 19:06 Відповісти
Акуратніше, нашим фермерам і селянам залиште трохи металу! На господарстві всьо треба!

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20.03.2022 19:10 Відповісти
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20.03.2022 19:20 Відповісти
************, **********, *****...
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20.03.2022 19:54 Відповісти
#Херсонщина
Окупанти звісно не знали, що наша Чорнобаївка - це чарівний містичний трикутник!
Легенда про Чорнобаївку
Наприкінці 17 ст козаки під командуванням отамана Чорноброва подались до нижньої течії Дніпра, щоб перехоплювати татарські орди на Кримському перешийку.
Чорноброва добре знали і уникали зустрічі з ним і татари, і турки. Вони називали його Чорним баєм (володарем), найближчі ж друзі отамана почали звати його Чорнобаєм.
«За одне літо козаки збудували три кам'яні фортеці і назвали їх Чорнобаївська, Гусаківська та Степанівська. Десь посередині цього великого трикутника була пізніше збудована , мала козацька церковця Пресвятої Покрови і закладене кладовище.»
[ТАМ РЕАЛЬНО ТРИКУТНИК ]
Одного разу біля Дніпра зупинилась велика зграя бусурман (близько 1000), з награбованим майном і полоненими дівчатами.
Загін Чорнобая налічував десь 150 чоловік, але вони розбили бусурманів при цьому поранення отримали всього 20 козаків.
[Я ВАМ КАЖУ ТЕ МІСЦЕ ЗАЧАРОВАНЕ ]
Звільненим дівчатам святий отець наказав скинути їх кайдани в річку, яку окропили кров'ю ворогів. При цьому він промовляв замовляння.
Тобто Чорнобаївка дійсно замовлена з 17 ст характерниками.
Ось вам і містика
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20.03.2022 19:58 Відповісти
чергове гімно всплило
Жінка соратника Авакова вивезла в Угорщину
валізи, набиті 30 млн доларів

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/20/7333111/
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20.03.2022 21:50 Відповісти
 
 