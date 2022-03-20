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"Бред Симоньян - не мнение граждан Армении", - в Єревані проходить мітинг на підтримку України. ВІДЕО+ФОТО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Сьогодні, 20 березня, в Єревані проходить мітинги в підтримку України.
Про це повідомив волонтер Олександр Аронець, передає Цензор.НЕТ.
"У Вірменії, в Єревані відбувається багатотисячний мітинг в підтримку України! Рузьку пропагандистку Симоньян вірмени захейтили. Це країна, яка вважалась проросійською! Дякуємо за підтримку вірменському народу!" - розповів він.
Топ коментарі
+33 Petrov Viktor
показати весь коментар20.03.2022 18:42
+30 Микола Мазуренко 7ef4c839
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показати весь коментар20.03.2022 18:43
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Вже путлерюгенд збирать на спецоперацію!
потому НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75,5% россиян одобряют идею вооруженного вторжения в следующую страну и считают, что ею должна стать Польша. Это логическое продолжение "военной спецоперации РФ", по мнению респондентов.
Это русня своих Vанек с базы в Гюмри отправила к нам на убой
Не забувай хто на Революції Гідності своє життя віддав за Україну і що тих кого ти не любиш 500 тис. в Україні.
Армения - демократическая страна в плену у Рашки. Победа Украины = победа Армении. Украина и Грузия это окно для нас в цивилизованный мир. Мы окружены султанатами и ханствами. Мы часть западной, христянской цивилизации.
Очень горестно каждый раз вспоминать Сережу Нигояна ради аргументации нашей искренности. Время покажет, кто вам друг, а кто простой спекулянт (в жизни и в горе).