"Бред Симоньян - не мнение граждан Армении", - в Єревані проходить мітинг на підтримку України. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 20 березня, в Єревані проходить мітинги в підтримку України.

Про це повідомив волонтер Олександр Аронець, передає Цензор.НЕТ.

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"У Вірменії, в Єревані відбувається багатотисячний мітинг в підтримку України! Рузьку пропагандистку Симоньян вірмени захейтили. Це країна, яка вважалась проросійською! Дякуємо за підтримку вірменському народу!" - розповів він.

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