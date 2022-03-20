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Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

Рашисти мобілізують все. День 25. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

25-й день Народної війни України.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич проводять стрім з приводу того, що Росія таки змогла змусити Лукашенка до агресії проти України. 

Автор: Роман Свиридович
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Чому ви принижуєте українців ?
Значить слово єврея важить більше ?
Молодці.
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20.03.2022 20:34 Відповісти
ВВ 850fd633

С белорашки точно полезут в Украину!!
Черное море заменировалхуло с целью отрезать поставки вооружения,теперь ему нужно кровь из носа отрезать сухопутный доступ с европы.
Поэтому думаю что будет или не будет атака с берорашы можно ннгадать,думаю что будет на 99%.к сожелению.
Хочу ошибатся
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20.03.2022 20:49 Відповісти
Слава нашим красавцам ,самым лучшим , во всем мире - ЗСУ!❤️💙💛👍👍
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20.03.2022 21:03 Відповісти
Щодо моськовського патріархату.
В с.Ясногородка стояв наш блок пост. Підійшли орки. Їх пішов зустрічати поп з московського патріархату. Сдав оркам місце розташування нашого блокпоста. Орки вдарили туди із важкої зброї і всі наші захисники загинули.
Будемо і далі терпимо ставитись до моськовського патріархату?
Є відповідь у ведучих?
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21.03.2022 19:15 Відповісти
 
 